Парни не плачут, 1999

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной программе с местной шпаной и наслаждается ощущением безграничной свободы. Но, одновременно с этим, он оказывается чутким и внимательным к другим людям.

Конечно, ни одна девушка не пропустит такого интересного парня, и в него по уши влюбляется местная красавица — мечта всех подростков. Но однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную тайну. Тайну, из-за которой, он может быть предан, унижен, изнасилован и даже убит.