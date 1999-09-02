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Парни не плачут Парни не плачут
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Boys Don't Cry

Парни не плачут, 1999

1999 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон Тина сразу приковывает к себе общее внимание. Он пьет как извозчик, ругается, оттягивается по полной программе с местной шпаной и наслаждается ощущением безграничной свободы. Но, одновременно с этим, он оказывается чутким и внимательным к другим людям.

Конечно, ни одна девушка не пропустит такого интересного парня, и в него по уши влюбляется местная красавица — мечта всех подростков. Но однажды Брэндон рассказывает ей свою страшную тайну. Тайну, из-за которой, он может быть предан, унижен, изнасилован и даже убит.

8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 2 сентября 1999
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 2 сентября 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Кимберли Пирс
Кимберли Пирс
В ролях
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Брендан Секстон-третий
Элисон Фоллэнд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Парни не плачут 2 постера
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