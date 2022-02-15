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Натали Бай
Натали Бай
Nathalie Baye
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Натали Бай
Nathalie Baye
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Дата рождения
6 июля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Натали Бай
Родилась 6 июля 1948 года. Мэнвиль, Эр, Франция.
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Фильмография Натали Бай
От кутюр
мелодрама
2021, Франция
6.0
SuperАлиби
комедия
2017, Франция
6.0
Хранительницы
драма
2017, Франция
6.0
Это всего лишь конец света
драма
2016, Франция / Канада
7.0
Королевы ринга
комедия
2013, Франция
5.0
И все же Лоранс
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
6.0
Вместе - это слишком
комедия
2010, Франция
5.0
Случайный роман
комедия, мелодрама
2010, Франция
7.0
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Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
Трейлер на подходе.
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15 февраля 2022 14:31
«Аббатство Даунтон 2» выйдет в декабре — в фильме вернется оригинальный актерский состав
Сиквел появится спустя два года после выхода первой полнометражной картины.
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20 апреля 2021 11:59
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