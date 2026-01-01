Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Натали Бай
Nathalie Baye
Киноафиша
Персоны
Натали Бай
Натали Бай
Nathalie Baye
Дата рождения
6 июля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Натали Бай
Родилась 6 июля 1948 года. Мэнвиль, Эр, Франция.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Поймай меня, если сможешь
(2002)
8.1
Вирус
(1993)
8.0
Американская ночь
(1973)
Фильмография Натали Бай
6.5
СуперАлиби 2
Alibi.com 2
комедия
2023, Франция
Смотреть трейлер
7.1
Годар от Годара
Godard par Godard
документальный
2023, Франция
6.9
Кинотеатр Годара
Godard, seul le cinéma
документальный
2022, Франция
6.2
От кутюр
La beauté du geste
мелодрама
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Нокс
драма, триллер, мини-сериал
2018, Франция
6.7
SuperАлиби
Alibi.com
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Хранительницы
Les gardiennes
драма
2017, Франция
7.1
Это всего лишь конец света
Juste la fin du monde
драма
2016, Франция / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Новости о Натали Бай
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
«Аббатство Даунтон 2» выйдет в декабре — в фильме вернется оригинальный актерский состав
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить