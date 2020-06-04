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Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Valeria Bruni Tedeschi
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Валерия Бруни-Тедески
Valeria Bruni Tedeschi
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Дата рождения
16 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Валерия Бруни-Тедески
Родилась 16 ноября 1964 года. Турин, Италия.
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Фильмография Валерия Бруни-Тедески
La ligne
драма
2022, Франция
5.0
Равнодушные
драма
2020, Италия
5.0
Лето'85
драма
2020, Франция / Бельгия
6.0
Магия зверя
триллер
2019, Франция / Германия
6.0
Ван Гог: Золото и лазурь
документальный
2018, Италия
6.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
В тихом омуте
мелодрама, детектив
2016, Франция
6.0
Как чокнутые
комедия, драма
2016, Италия / Франция
7.0
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4 июня 2020 16:07
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