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Валерия Бруни-Тедески

Valeria Bruni Tedeschi
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески Valeria Bruni Tedeschi
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Дата рождения
16 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Валерия Бруни-Тедески

Родилась 16 ноября 1964 года. Турин, Италия.

Фильмография Валерия Бруни-Тедески
La ligne
La ligne
драма 2022, Франция
5.0
Равнодушные
Равнодушные
драма 2020, Италия
5.0
Лето'85
Лето'85
драма 2020, Франция / Бельгия
6.0
Магия зверя
Магия зверя
триллер 2019, Франция / Германия
6.0
Ван Гог: Золото и лазурь
Ван Гог: Золото и лазурь
документальный 2018, Италия
6.0
Впусти солнце
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма 2017, Франция
6.0
В тихом омуте
В тихом омуте
мелодрама, детектив 2016, Франция
6.0
Как чокнутые
Как чокнутые
комедия, драма 2016, Италия / Франция
7.0
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Представлен первый трейлер драмы Франсуа Озона «Лето 85-го» Лента вошла в программу 73-го Каннского кинофестиваля.
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4 июня 2020 16:07
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