Ветер в ночи, 1999

Возраст и общественное положение разделяют Пола и Хэлен, которые уже много лет влюблены друг в друга. В конце концов, уставшая от несчастной любви Хэлен не выдерживает напряжения и выходит замуж за другого.

Боясь навсегда потерять любимую и надеясь вызвать ее ревность, Пол соблазняет свою близкую подругу. Но его старания напрасны, и отчаявшийся Пол, пытаясь сбежать от своих душевных страданий, отправляется в Италию.

В этой древней стране он знакомится с загадочным человеком по имени Серж. Оказывается, у двух мужчин мистически схожи судьбы. Серж делится своими воспоминаниями, наставляя юного Пола и помогая ему поверить в себя.

Единственное, о чем он умалчивает в своих беседах, это о своем непреодолимом желании свести счеты с жизнью. Совпадут ли их судьбы в этом?