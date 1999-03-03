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Ветер в ночи
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Le vent de la nuit

Ветер в ночи, 1999

1999 / Франция / Италия / Швейцария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Возраст и общественное положение разделяют Пола и Хэлен, которые уже много лет влюблены друг в друга. В конце концов, уставшая от несчастной любви Хэлен не выдерживает напряжения и выходит замуж за другого.

Боясь навсегда потерять любимую и надеясь вызвать ее ревность, Пол соблазняет свою близкую подругу. Но его старания напрасны, и отчаявшийся Пол, пытаясь сбежать от своих душевных страданий, отправляется в Италию.

В этой древней стране он знакомится с загадочным человеком по имени Серж. Оказывается, у двух мужчин мистически схожи судьбы. Серж делится своими воспоминаниями, наставляя юного Пола и помогая ему поверить в себя.

Единственное, о чем он умалчивает в своих беседах, это о своем непреодолимом желании свести счеты с жизнью. Совпадут ли их судьбы в этом?

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 3 марта 1999
Возраст 18+
Режиссер
Филипп Гаррель
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Даниэль Дюваль
Жак Лассаль
Ксавье Бовуа
Ксавье Бовуа
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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