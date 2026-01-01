1990-е. Крупный предприниматель Грегуар Жанкур, совершивший финансовое нарушение, выходит на свободу после четырех месяцев тюрьмы. Его друзья и родственники — в том числе брат Луи, ведущий знаменитого ток-шоу, — настаивают на том, что он должен немедленно вернуться к публичной жизни. Но несколько месяцев за решеткой очень изменили характер Грегуара. Он испытывает проблемы в общении даже с некогда близкими людьми. Грегуар предпринимает попытку сломать лед в отношениях с женой, но холодная и чопорная Аньес отталкивает его, и бывший магнат окончательно замыкается в себе. Теперь он не способен разговаривать ни с кем, кроме прелестной девушки-парикмахерши из салона, который посещает Аньес. По странному совпадению, жених красавицы Стефани недавно вышел из той же тюрьмы, что и Грегуар, поэтому у них находится множество тем для беседы. Мужчина так увлекается прогулками со Стефани, что забывает приехать в студию, где должен дать собственному брату интервью в прямом эфире.