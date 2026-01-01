Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Киноафиша Фильмы Только не скандал

Только не скандал

Pas de scandale 18+
О фильме

1990-е. Крупный предприниматель Грегуар Жанкур, совершивший финансовое нарушение, выходит на свободу после четырех месяцев тюрьмы. Его друзья и родственники — в том числе брат Луи, ведущий знаменитого ток-шоу, — настаивают на том, что он должен немедленно вернуться к публичной жизни. Но несколько месяцев за решеткой очень изменили характер Грегуара. Он испытывает проблемы в общении даже с некогда близкими людьми. Грегуар предпринимает попытку сломать лед в отношениях с женой, но холодная и чопорная Аньес отталкивает его, и бывший магнат окончательно замыкается в себе. Теперь он не способен разговаривать ни с кем, кроме прелестной девушки-парикмахерши из салона, который посещает Аньес. По странному совпадению, жених красавицы Стефани недавно вышел из той же тюрьмы, что и Грегуар, поэтому у них находится множество тем для беседы. Мужчина так увлекается прогулками со Стефани, что забывает приехать в студию, где должен дать собственному брату интервью в прямом эфире.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1999
Производство Ciné B, France 3 Cinéma, IMA Productions
Другие названия
Pas de scandale, Bez skandalu, Botrány nélkül, Keep It Quiet, Niente scandalo, Ningún escándalo, No Scandal, Nur kein Skandal!, Только не скандал
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Ваина Джоканте
Ваина Джоканте
Тереза Лиотар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Только не скандал

