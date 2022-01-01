Рэгтайм Бэнд Александра, 1938

Эта история началась в 1915 году во времена неукротимого Джаза. Роджер Грант, родившийся на Ноб Хилл в Сан-Франциско получает классическое музыкальное образование. Но однажды, услышав жгучие ритмы африканского джаза, он бросает свою респектабельную карьеру ради музыки рэгтайм. Грант создает свой собственный оркестр «Александр Рэгтайм Бэнд», названный так в честь популярнойпесни и приглашает солисткой певицу Стеллу Керби. Он влюбляется в Стеллу, но вскоре имприходится расстаться, так как он уезжает с музыкальной бригадой на фронт. Тем временем Стеллавыходит замуж за его друга Чарли Дваера, но брак не приносит ей счастья. Вернувшись с войны, Роджер продолжает свой путь на эстраде. Его оркестр объехал всю Америку и стал чрезвычайно популярен. Стелла осознает, что по-прежнему безумно любит Роджера. Она готова вернутся к нему, но боится быть отвергнутой. У этой истории счастливый конец, они вновь будут вместе, и их сердца будут биться в унисон.

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