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Рэгтайм Бэнд Александра
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Alexander's Ragtime Band

Рэгтайм Бэнд Александра, 1938

1938 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Эта история началась в 1915 году во времена неукротимого Джаза. Роджер Грант, родившийся на Ноб Хилл в Сан-Франциско получает классическое музыкальное образование. Но однажды, услышав жгучие ритмы африканского джаза, он бросает свою респектабельную карьеру ради музыки рэгтайм. Грант создает свой собственный оркестр «Александр Рэгтайм Бэнд», названный так в честь популярнойпесни и приглашает солисткой певицу Стеллу Керби. Он влюбляется в Стеллу, но вскоре имприходится расстаться, так как он уезжает с музыкальной бригадой на фронт. Тем временем Стеллавыходит замуж за его друга Чарли Дваера, но брак не приносит ей счастья. Вернувшись с войны, Роджер продолжает свой путь на эстраде. Его оркестр объехал всю Америку и стал чрезвычайно популярен. Стелла осознает, что по-прежнему безумно любит Роджера. Она готова вернутся к нему, но боится быть отвергнутой. У этой истории счастливый конец, они вновь будут вместе, и их сердца будут биться в унисон.
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 24 мая 1938
Режиссер
Генри Кинг
В ролях
Тайрон Пауэр
Элис Фэй
Дон Амичи
Дон Амичи
Этель Мерман
Джек Хейли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рэгтайм Бэнд Александра 2 постера
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