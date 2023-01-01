Иезавель, 1938

Обворожительная романтическая мелодрама. Дпя Бетт Дэвис, получившей второй "Оскар", фильм "Иезавель" стал утешительным призом за то, что ей не досталась главная роль в фильме "Унесенные ветром". Снималась картина в страшной спешке, чтобы первой попасть в кинотеатры до "Унесенных ветром" и это было на пользу - нервная, порывистая манера игры актрисы особенно хороша и убедительна во второй половине фильма, когда яростный "пожар" эпидемии пожирает Новый Орлеан. Поклонники картин "Иезавель" и "Унесенные ветром" были ввергнуты чуть ли не в гражданскую войну, когда фильмы демонстрировались в США, настолько разделились их мнения: какая из лент лучше. Но время, как говорится, все и всех расставило по своим местам. Пять номинаций на "Оскар" в 1939 году.