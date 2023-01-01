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Иезавель Иезавель
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Jezebel

Иезавель, 1938

1938
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть О фильме

Обворожительная романтическая мелодрама. Дпя Бетт Дэвис, получившей второй "Оскар", фильм "Иезавель" стал утешительным призом за то, что ей не досталась главная роль в фильме "Унесенные ветром". Снималась картина в страшной спешке, чтобы первой попасть в кинотеатры до "Унесенных ветром" и это было на пользу - нервная, порывистая манера игры актрисы особенно хороша и убедительна во второй половине фильма, когда яростный "пожар" эпидемии пожирает Новый Орлеан. Поклонники картин "Иезавель" и "Унесенные ветром" были ввергнуты чуть ли не в гражданскую войну, когда фильмы демонстрировались в США, настолько разделились их мнения: какая из лент лучше. Но время, как говорится, все и всех расставило по своим местам. Пять номинаций на "Оскар" в 1939 году.

1852-й год. Новый Орлеан. Великосветская красавица Джули Мэрсден (Бетт Дэвис) готовится выйти замуж за молодого политика и банкира Престона Дилларда (Хенри Фонда). Однако, поругавшись с ним, Джулии назло своему жениху появляется в красном платье на ежегодном, престижном "Олимпийском" балу. Поскольку незамужние девушки в свет должны выходить только в белом, светское общество шокировано выходкой Джули. Престон расторгает помолвку и уезжает на Север. Спустя год, он возвращается в Нью-Орлеан с молодой женой. В городе бушует эпидемия желтой лихорадки, общество парализовано паникой и страхом, a y Джули появляется шанс доказать Престону свою любовь...

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 10 марта 1938
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Генри Фонда
Генри Фонда
Джордж Брент
Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей
Дональд Крисп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иезавель 2 постера
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Иезавель
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