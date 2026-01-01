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Норма Ширер
Norma Shearer
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Персоны
Норма Ширер
Норма Ширер
Norma Shearer
Дата рождения
10 августа 1902
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
12 июня 1983
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Норма Ширер
Родилась 10 августа 1902 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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Популярные фильмы
7.8
Женщины
(1939)
7.6
Принц-студент в Старом Гейдельберге
(1927)
7.4
Мария-Антуанетта
(1938)
Фильмография Норма Ширер
7.8
Женщины
The Women
комедия, драма
1939, США
7.4
Мария-Антуанетта
Marie Antoinette
биография, исторический
1938, США
6.4
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
драма, мелодрама
1936, США / Великобритания
7.6
Принц-студент в Старом Гейдельберге
The Student Prince in Old Heidelberg
драма, мелодрама
1927, США
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Новости личной жизни Норма Ширер
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