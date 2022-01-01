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Олимпия
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Olympia

Олимпия, 1938

1938 / Германия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме
Лени Рифеншталь была назначена лично Гитлером официальным хроникером олимпиады 1936 года в Берлине. Получившийся фильм стал шедевром документалистики и революцией в технике съемок и монтажа. Фильм был выпущен в апреле 1938 года, после 18-ти месяцев монтирования фильма, впечатляющая запись событий Рифеншталь в двух частях была признана лирическим шедевром фотографии и звука. Однако «Олимпия» была не одобрена Голливудом - многие полагали, что это гимн гитлеровским убеждениям. Сегодня, «Олимпия» по прошествии многих лет вышла в свет, выдержав испытание временем как величественное празднование великолепия человеческого тела и духа.
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 1 января 1938
Режиссер
Лени Рифеншталь
Все актеры и съемочная группа
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