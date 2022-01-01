Олимпия, 1938

Лени Рифеншталь была назначена лично Гитлером официальным хроникером олимпиады 1936 года в Берлине. Получившийся фильм стал шедевром документалистики и революцией в технике съемок и монтажа. Фильм был выпущен в апреле 1938 года, после 18-ти месяцев монтирования фильма, впечатляющая запись событий Рифеншталь в двух частях была признана лирическим шедевром фотографии и звука. Однако «Олимпия» была не одобрена Голливудом - многие полагали, что это гимн гитлеровским убеждениям. Сегодня, «Олимпия» по прошествии многих лет вышла в свет, выдержав испытание временем как величественное празднование великолепия человеческого тела и духа.

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