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Постер фильма Узник Зенды
7.6
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7.6

Узник Зенды

, 1937
The Prisoner of Zenda
США / приключения, драма, музыка / 18+
Постер фильма Узник Зенды
7.6

О фильме

Английский джентльмен по имени Рудольф путешествует по Европе. В вымышленной стране Руритания он встречает короля Рудольфа V, который оказывается его дальним родственником, тезкой и двойником. На ужине, по поводу забавного знакомства, будущего короля пытается отравить его кузен Михаэль, желающий сам захватить трон. Король находится при смерти, коронация назначена на завтра. Начальник гвардии полковник Запт убеждает английского Рудольфа занять место родственника на церемонии коронации. Молодой человек изображает короля с успехом. Ему также удается привлечь симпатию невесты короля - Флавии, которая прежде воспринимала Рудольфа V только как человека, с которым она должна вступить в династический брак по расчету.

В ролях

Рональд Колман
The Prisoner of Zenda
Мэделин Кэрролл
Princess Flavia
С. Обри Смит
Colonel Zapt
Рэймонд Мэсси
Black Michael
Мэри Астор
Antoinette de Mauban
Дэвид Нивен
Fritz von Tarlenheim
Дуглас Фэрбенкс мл.
Руперт из Гентцау
Торбен Мейер
Max
Evelyn Beresford
Lady Topham
Ricardo Lord Cezon
Little Boy
Режиссер Джон Кромуэлл, В.С. Ван Дайк
Сценарист Джон Балдерстон, Энтони Хоуп, Edward Rose, Уэллс Рут
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1937
Премьера в мире 2 сентября 1937
Дата выхода
3 сентября 1937 США
Бюджет $1 250 000
Производство Selznick International Pictures
Другие названия
The Prisoner of Zenda, Der Gefangene von Zenda, El prisionero de Zenda, Fangen på Zenda, Jetnik na dvorcu Zenda, Le prisonnier de Zenda, Zarobljenik dvorca Zende, A zendai fogoly, De gevangene van Zenda, Fången på Zenda, Il prigioniero di Zenda, Királyi zűr, O aihmalotos tis Zenda, O Prisioneiro de Zenda, O Prisioneiro do Castelo de Zenda, Prizonierul din Zenda, Więzień królewski, Więzień Zendy, Zarobljenik dvorca Zenda, Zenda mahkûmları, Zendan vanki, Ο αιχμάλωτος της Ζέντα, Узник крепости Зенда, ゼンダ城の虜（1937）

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

Цитаты

Rupert of Hentzau Вижу, ты хочешь опустить подъёмный мост. Я только что убил человека ради этого.
Rudolph Rassendyll Конечно, безоружного.
Rupert of Hentzau Разумеется!

Отзывы о фильме

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