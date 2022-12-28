Узник Зенды, 1937

Английский джентльмен по имени Рудольф путешествует по Европе. В вымышленной стране Руритания он встречает короля Рудольфа V, который оказывается его дальним родственником, тезкой и двойником. На ужине, по поводу забавного знакомства, будущего короля пытается отравить его кузен Михаэль, желающий сам захватить трон. Король находится при смерти, коронация назначена на завтра. Начальник гвардии полковник Запт убеждает английского Рудольфа занять место родственника на церемонии коронации. Молодой человек изображает короля с успехом. Ему также удается привлечь симпатию невесты короля - Флавии, которая прежде воспринимала Рудольфа V только как человека, с которым она должна вступить в династический брак по расчету.
The Prisoner of Zenda, Der Gefangene von Zenda, El prisionero de Zenda, Fangen på Zenda, Jetnik na dvorcu Zenda, Le prisonnier de Zenda, Zarobljenik dvorca Zende, A zendai fogoly, De gevangene van Zenda, Fången på Zenda, Il prigioniero di Zenda, Királyi zűr, O aihmalotos tis Zenda, O Prisioneiro de Zenda, O Prisioneiro do Castelo de Zenda, Prizonierul din Zenda, Więzień królewski, Więzień Zendy, Zarobljenik dvorca Zenda, Zenda mahkûmları, Zendan vanki, Ο αιχμάλωτος της Ζέντα, Узник крепости Зенда, ゼンダ城の虜（1937）
Рейтинг фильма
7.6
Оцените10 голосов
7.6IMDb
Обновлено 28 декабря 2022
Кадры из фильма
Цитаты
Rupert of HentzauВижу, ты хочешь опустить подъёмный мост. Я только что убил человека ради этого.
Rudolph RassendyllКонечно, безоружного.
Rupert of HentzauРазумеется!
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