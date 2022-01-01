Узник Зенды, 1937

Английский джентльмен по имени Рудольф путешествует по Европе. В вымышленной стране Руритания он встречает короля Рудольфа V, который оказывается его дальним родственником, тезкой и двойником. На ужине, по поводу забавного знакомства, будущего короля пытается отравить его кузен Михаэль, желающий сам захватить трон. Король находится при смерти, коронация назначена на завтра. Начальник гвардии полковник Запт убеждает английского Рудольфа занять место родственника на церемонии коронации. Молодой человек изображает короля с успехом. Ему также удается привлечь симпатию невесты короля - Флавии, которая прежде воспринимала Рудольфа V только как человека, с которым она должна вступить в династический брак по расчету.

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