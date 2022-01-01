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The Prisoner of Zenda

Узник Зенды, 1937

1937 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Английский джентльмен по имени Рудольф путешествует по Европе. В вымышленной стране Руритания он встречает короля Рудольфа V, который оказывается его дальним родственником, тезкой и двойником. На ужине, по поводу забавного знакомства, будущего короля пытается отравить его кузен Михаэль, желающий сам захватить трон. Король находится при смерти, коронация назначена на завтра. Начальник гвардии полковник Запт убеждает английского Рудольфа занять место родственника на церемонии коронации. Молодой человек изображает короля с успехом. Ему также удается привлечь симпатию невесты короля - Флавии, которая прежде воспринимала Рудольфа V только как человека, с которым она должна вступить в династический брак по расчету.
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1937
Режиссер
Джон Кромуэлл
В ролях
Рональд Колман
Мэделин Кэрролл
С. Обри Смит
Рэймонд Мэсси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Узник Зенды 1 постер
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