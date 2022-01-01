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Набережная туманов Набережная туманов
Киноафиша Фильмы Набережная туманов
Quai Des Brumes, Le

Набережная туманов, 1938

1938 / Франция
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть О фильме

- по мотивам романа Мака Орлана

Попавший в Гавр солдат морской пехоты, дезертировавший с колониальной войны, находит приют в доме чудака Панамы, где каждый может выпить не платя, переночевать и уйти. Там он знакомится с печальной и тихой Нелли, дочерью убийцы и негодяя Забеля, и влюбляется в нее. Жан предлагает ей попробовать начать жизнь сначала, бежать из города на корабле. Их любовь безнадежна, смертельный конфликт, в котором Жан убьет Забеля, и вскоре будет убит сам хлыщем Люсьеном за минуту до отплытия корабля, разрушит их хрупкое счастье...

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1938
Премьера в мире 17 мая 1938
Возраст 0+
Режиссер
Марсель Карне
Марсель Карне
В ролях
Жан Габен
Жан Габен
Мишель Морган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Набережная туманов 3 постера
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Набережная туманов
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