Набережная туманов, 1938

Попавший в Гавр солдат морской пехоты, дезертировавший с колониальной войны, находит приют в доме чудака Панамы, где каждый может выпить не платя, переночевать и уйти. Там он знакомится с печальной и тихой Нелли, дочерью убийцы и негодяя Забеля, и влюбляется в нее. Жан предлагает ей попробовать начать жизнь сначала, бежать из города на корабле. Их любовь безнадежна, смертельный конфликт, в котором Жан убьет Забеля, и вскоре будет убит сам хлыщем Люсьеном за минуту до отплытия корабля, разрушит их хрупкое счастье...