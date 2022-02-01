Мария-Антуанетта, 1938

16 мая 1770 г. 15-летняя Мария-Антуанетта была выдана матерью-императрицей Австрии замуж за Луи Августа, наследника трона Франции. Супруг не вызвал у возвышенной девушки восхищения: одутловатый и туповатый — он только раздражал юную принцессу. Еще больше расстраивали Марию ехидный, извращенный и больной король Людовик XV и его фаворитка — интриганка мадемуазель дю Барри, почувствовавшая угрозу со стороны будущей королевы.



Следуя совету герцога Орлеанского, Мария ищет развлечения в светской бурлящей жизни и состоит в любовной связи с графом Акселем де Ферсеном. Однажды дело доходит до скандала, когда Мария публично на балу оскорбляет дю Барри, ее даже намерены с позором отправить обратно в Австрию, но король внезапно умирает, и Мария становится королевой Франции. Расходы двора при ее правлении огромны — королеву называют «госпожа дефицит». С первого дня Французской буржуазной революции королева стала ожесточенным врагом конституционно-демократического режима.



5 октября 1792 года разъяренная парижская чернь ворвалась в Версаль, и на следующий день королевская семья была арестована, В январе 1793 года Людовик XVI был приговорен к смерти, а спустя десять месяцев Мария-Антуанетта 16 октября 1793 была гильотинирована.