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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Испания

Рейтинг испанских фильмов

Три метра над уровнем неба
1 Три метра над уровнем неба
драма 2010, Испания
8.2
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Погребенный заживо
2 Погребенный заживо
криминал, триллер 2010, Испания
8.1
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Девятые врата
3 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Невидимый гость
4 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
5 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
8.0
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Царство небесное
6 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Парфюмер: история одного убийцы
7 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Океаны
8 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Другие
9 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Бьютифул
10 Бьютифул
драма 2010, Испания / Мексика
7.7
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Голос монстра
11 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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Бункер
12 Бункер
триллер 2011, Испания / Колумбия
7.6
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Пол: Секретный материальчик
13 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Кожа, в которой я живу
14 Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
15 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Лабиринт Фавна
16 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Волшебный парк Джун
17 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Гнездо жаворонка
18 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Дневники нимфоманки
19 Дневники нимфоманки
драма 2008, Испания
7.4
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Приют
20 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Разомкнутые объятия
21 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Дикие истории
22 Дикие истории
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
7.4
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Ворон
23 Ворон
триллер 2012, США / Испания / Венгрия
7.3
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Римские приключения
24 Римские приключения
комедия 2012, США / Италия / Испания
7.2
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Вики Кристина Барселона
25 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Планета №51
26 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
27 Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
семейный, анимация, приключения 2017, Испания
6.7
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Эскобар
28 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Параллельные матери
29 Параллельные матери
драма 2021, Испания
6.7
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Беспокойная Анна
30 Беспокойная Анна
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
6.5
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Подводная эра
31 Подводная эра
анимация, приключения 2017, Испания
6.5
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11 11 11
32 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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Атлантида
33 Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.2
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Орбита 9
34 Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама 2016, Испания
6.0
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Бабушка
35 Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.8
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Главная роль
36 Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.6
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