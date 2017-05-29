«Орбита 9»: Рецензия Киноафиши

Жил-был подопытный кролик

У Елены есть всё. Она молода, красива, здорова и даже, можно сказать, с приданым. Но рядом с ней никого нет – живет наша Елена одна. И будет так жить ещё лет двадцать как минимум. Почему? Да дело в том, что приданое у неё специфическое. Вместо дома – космический корабль, пусть и трехместный. И летит она на чужую планету, о которой мало кто слышал. Как тут не быть одной? К тому же и кислорода у неё лишь на одну персону: в корабле что-то сломано, воздух нормально не поступает, дышать тяжело. Из-за этого ее мать и отец погибли: добровольно ушли с корабля – дали Елене возможность долететь до ремонтной станции…

Кадр из фильма «Орбита-9»

И, летая в одиночку три года, до ремонтной станции Елена все-таки добралась. Ремонтником оказался красивый накаченный парень (Алекс – Алекс Гонсалес). Ну, а дальше всё вполне предсказуемо: двое молодых и красивых в замкнутом пространстве, одни, оба одиноки, оба свободны, ну, и так далее… Вот только красавец-ремонтник рано утром ушел, возмущенно сказав напоследок, что «о случившимся сожалеет». А нашей Елене Прекрасной (Клара Лаго) уходить было некуда – и она полетела дальше. До Селесты, планеты её назначения, оставалось лет 20 лету. Но теперь Елене нашлось занятие – она знала, что будет делать. Она будет плакать и вспоминать; мечтать, вспоминать и плакать…

Кадр из фильма «Орбита-9»

«Орбита-9» - полнометражный дебют молодого испанского режиссера Хатема Храиче (одна из его «коротышек» номинировалась на премию «Гойя»). Фильм довольно неоднозначный: с интересной, на мой взгляд, идеей и немного странной реализацией. Причины «странностей» разные, но вот вам одна из главных: фильм снят всего за €4 000 000. Чтоб было понятнее, поясню: это всего 4, 5 миллиона долларов (а не 100 и не 200 – сумма, необходимая для большого голливудского блокбастера). Если же считать на рубли, то ситуация и вовсе получается любопытной. Выходит, что бюджет «Орбиты-9» - фантастического фильма! – всего 254 675 600 рублей. Напомню, что «Притяжение» было снято за 380 000 000, а, например, «Викинг» за 1 250 000 000. То есть на «Викинга» потратили на миллиард рублей больше.

Кадр из фильма «Орбита-9»

Малый бюджет «Орбиты», конечно, нельзя не заметить. Прежде всего, он сказывается на том, как показано будущее, пусть и не очень далекое: к сожалению, никаких видимых элементов технического прогресса или техногенной катастрофы в картине нет. Да, нам постоянно твердят о том, что Земля умирает, однако судя по тому, как красиво шумит в кадре лесная глушь, до глобальной трагедии пока далеко. Да, есть несколько технических новшеств (например, странная раздвижная дверь), но таких придумок до обидного мало. Тем не менее, сам корабль выглядит очень достойно, особенно – повторюсь! – если учесть ту мизерную сумму, на которую фильм снимали.

Кадр из фильма «Орбита-9»

Однако есть и другие «нюансы», которые было бы сложно оправдать скромным бюджетом. Например, серьезные сценарные дыры и странное поведение героев. Это трудно объяснить без спойлеров, но я постараюсь. Смотрите. Допустим, у вашего соседа, работающего в органах, есть шикарный автомобиль. И вы этот автомобиль угнали. Причем угнали так, что кроме вас и подозревать-то некого: больше доступа к авто ни у кого не было. Так неужели вы будете ставить этот злосчастный кадиллак в своем гараже? Будете кататься на нем по городу среди бела дня? Хвастать им перед своими друзьями? А вот герой – хвастает. И это не единственная логическая ошибка в поведении героя. Их множество.

Кадр из фильма «Орбита-9»

Но, скажу о том, чем привлекает работа Хатема Храиче лично меня. На мой взгляд, самое интересное в ней – её идея. По сути, главный конфликт фильма – это конфликт маленького человека и власти, едва заметной песчинки и махины, имя которой «государство». Да, люди, стоящие у руля, прикрываются благими речами о жертвах ради спасения человечества, но жертвуют они, почему-то, не своими жизнями, а чужими. Как бы то ни было, авторы «Орбиты» почему-то решили не рисковать: острота конфликта, к сожалению, в фильме снимается. Герои вдруг выясняют, что подопытный крысеныш на воле выжить не сможет, а потому тюремная оградка и тюремный паек – единственный способ «зверушку» спасти. И тогда власть милостиво совершает благодеяние – снова кидает хлебнувшее свободы существо в его родную темницу.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 15 июня

Расписание и покупка билетов на фильм «Орбита-9»