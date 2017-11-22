«Атлантида»: Рецензия Киноафиши

Любовь на маяке

1914 год. Бескрайний океан и гаснущие на ветру спички. Молодой метеоролог (Дэвид Оукс) уже более двух месяцев находится в пути. Ему предстоит целый год провести на потерявшемся в водах южного полушария островке. На месте в доме своего предшественника он обнаруживает полный бардак. Толстый слой пыли покрывает мебель и так навязчиво намекает, что хозяин давно там не живет. Поиски приводят молодого человека к маяку. Там он и капитан судна (Джон Бенфилд) находят Грюнера (Рэй Стивенсон) – обросшего седовласого смотрителя. Сосед метеоролога груб и явно не рад присутствию незваного гостя. Тем не менее, вопреки увещеваниям моряка, молодой человек решает остаться на острове. Но покой длился не очень долго. В ночи на дом метеоролога нападают загадочные существа. С трудом дождавшись рассвета, он отправляется к маяку, но Грюнер не собирается делить с ним кров – живет-то он не один.

Кадр из фильма «Атлантида»

Картина Ксавье Жанса основана на бестселлере «Холодная кожа» Альберта Санчеса Пиньоля. И сразу надо оговориться, что фильм не идет слово в слово вслед за книгой. «Атлантида» достаточно вольно обращается с текстом: вычеркивает флешбэки, лихо трансформирует характеры главных героев и периодически пытается вступить в диалог с романом. Конечно, такое отношение к первоисточнику чем-то неожиданным не назовешь. «Оно» Андреса Мускетти тоже самозабвенно одноименную книгу Стивена Кинга не копировало, да и биографии членов «Клуба неудачников» в киноверсии несколько изменились по сравнению с романом. Подобные расхождения вполне распространены и при работе над ремейками. Например, даже в картине «Красавица и чудовище», столь манерно пытавшейся повторить знаменитый мультфильм, есть расхождения с оригиналом (и мы сейчас говорим не о Лефу (Джош Гад), а о том, что чудовище (Дэн Стивенс) в фильме умел читать до встречи с Белль (Эмма Уотсон), в то время как в анимационной ленте именно она расширила границы его мира посредством книг).

Кадр из фильма «Атлантида»

Дублировать одну и ту же историю мало кому интересно, и различия между фильмом и книгой или ремейком и оригинальной версией неизбежны. Однако расхождения «Атлантиды» и «Холодной кожи» весьма основательные. Ксавье Жанс осуществляет попытки ответить на некоторые из вопросов в книге, но его предположения звучат уже в совсем иной плоскости. Он даже дает новые имена некоторым из героев. Фактически история о мучительном выживании, бегстве от себя и физической зависимости от женщины переделывается в мелодраму, в которой главное место отводится любовной линии, прорисованной схематично и внятно. Правда, критика колониализма и смирение в попытках понять другую культуру в «Атлантиде» остается. При этом фильм старательно избегает острых углов: в нем нет перегибов в сторону шаблонного выкрикивания лозунгов (пусть даже и правильных), нет в нем и остервенения в изображении сосуществования под одной крышей столь разных героев. Жанс аккуратничает и рубить с плеча не собирается, делая ставку на романтику и мораль, а не на политику и животные инстинкты.

Кадр из фильма «Атлантида»

«Атлантида» подчас напоминает театральную постановку. Присутствие театра ощущается в декоре и актерской манере игры. До фильма-спектакля лента не доходит, но Ксавье Жанс явно не стремится к натурализму в изображении будней добровольных затворников. Поклонникам голливудских блокбастеров в его картине может не хватить спецэффектов в сражениях с атакующими лягушанами. Мягко говоря, «Атлантида» не претендует на лавры «Властелина колец». И все же пластика Ауры Гарридо, сыгравшей Анерис, и любопытный грим едва ли не самая сильная сторона фильма.

Елена Громова

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Атлантида»