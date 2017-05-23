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Киноафиша Рецензии «Подводная эра»: Рецензия Киноафиши

«Подводная эра»: Рецензия Киноафиши

23 мая 2017 00:00
«Подводная эра»: Рецензия Киноафиши
Дип, что ты творишь?!

На дворе 2100 год и человечество благополучно отправилось осваивать новые планеты на ковчегах, оставив почти полностью покрытую водой Землю переживать апокалиптически-ордовикскую эру. Господство над планетой вернулось в руки изначальных жителей. Они вынуждены спасаться в своеобразном подводном бункере от загадочной угрозы, которая, по мнению осьминога Кракена – главы и самопровозглашенного короля группы спасенных, – существует за пределами системы фильтрации. Его внук, осьминог-гримпотевтис Дип по своим повадкам Плюшкина, подростковому бунтарству и легкомысленной беззаботности чем-то напоминает диснеевскую Ариэль. Джулио Сото Гарпид в своей первой серьезной мультипликационной работе основательно прошерстил матчасть, попытавшись соединить высокий и низкий контекст в детском произведении с возрастным цензом 6+.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»
Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Режиссер активно отсылается к мифологическому сюжету про Великий потоп, старательно прорабатывает каждую сцену, постаравшись сделать все в лучших традициях хорошего мультфильма: перетекающие друг в друга диалоги непохожих персонажей, проявление в каждом сюжетном повороте особенностей характера каждого, интересные мизансцены, обширный список поднимаемых тем и аллюзий на наиболее популярные и известные кинематографические тематики. Добавить к этому понятную, четко озвучиваемую мысль про необходимость командной работы, равенства, братства, внимании к ближнему своему даже если он мурена голодная, красивую графику и аккуратный монтаж – и «Подводная эра» получает свой шанс встать в один ряд с «В поисках Немо», «В поисках Дори» и «Подводной братвой». Однако, одновременно с этим, мультфильм выбивается из дружного ряда залихватских американских анимированных картин: слишком специфический, слишком непривычный.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»
Кадр из мультфильма «Подводная эра»

И слишком противоречивый. Ориентир на детскую аудиторию привел к упрощению диалогов, активному засилью шуток с расчетом, что хоть одна из них попадет в цель, пренебрежению законов физики, из-за чего окружающая обстановка в воде себя ведет так же, как если бы была в воздухе, а самым главным антагонистом, в итоге, оказывается… сам Дип. Стоит камере задержаться на его нахмуренном целеустремленном взгляде, как приходит понимание: сейчас начнется. Начнется гедонизм чистой воды, сарказм, имитация детской логики, которая и не логика даже, а импульсивность помноженная на память золотой рыбки, из-за чего Дип словно забывает о том, что мучило его мгновение назад и снова стремглав мчится творить глупости. Канва мультфильма ощутимо разрывается на две части: энциклопедически выстроенный стройный окружающий мир, выверенный сценарий, проработанные персонажи, и, на фоне всего этого – шутки про газы, гримасничество и логические противоречия вроде того, что ближайший город рядом с «дырой на дне океана» называется городом людей, хотя он вроде как Нью-Йорк, а Токио остается Токио даже у не знакомых с человеческим культурологическим наследием человечества подводных жителей.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»
Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Основные персонажи – сущие дети, что, с учетом антропоморфности Дипа, позволяет детской аудитории легко идентифицировать себя с главным персонажем истории, прочувствовать всю специфику ситуации. В основе произведения лежит проблематика, которая в обычных диснеевских мультфильмах выступает на вспомогательных ролях. Единственный взрослый персонаж – мурена Мора, - настолько настоящая женщина, что так и норовит в любой непонятной ситуации свернуться в эмоугол или пошутить неожиданно хорошо. Именно она озвучивает немой крик пришедшей на просмотр взрослой аудитории «Дип, что ты творишь?!» и является настолько располагающим к себе персонажем, что невольно хочется, чтобы в качестве хэппи-энда она просто съела всех и жила долго и счастливо.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»
Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Создается впечатление, что сценарист специально сделал Дипа настолько противоречивым, чтобы ни один зритель не остался к нему равнодушным. Он с такой настойчивостью лезет во все щели (в прямом и переносном смысле), настаивает на своем лидерстве и превосходстве на правах маленького восьминогого принца, что таким человеком ребенку явно быть не захочется. Но именно он разрывает замкнутый круг, который продолжался из года в год, выводит своих товарищей из «дыры на дне океана», становится катализатором развития событий, баламутит воду, заставляя окружающих действовать, проявлять себя, заявлять о себе. Из-за всего этого фраза «Дип, что ты творишь?!» произносится зрителем с вящим недоумением, граничащим с восторгом и удивлением.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»
Кадр из мультфильма «Подводная эра»

«Подводная эра», на первый взгляд, фильм откровенно детский даже для детей. Как будто режиссер невысокого мнения об аудитории, на которую ориентируется, и не ждет от нее чего-то особенного; куда больше надежд он возлагает на родителей, которым подкидывает, в принципе, неплохие мультипликационные находки. Произведение способно занять детей и не загрузить уставших взрослых и вполне годится для просмотра в компании, фоном или же во сне, пока ребенок с увлечением следит за приключениями ушастого осьминожки. Однако взыскательный зритель, привыкший к более конкурентноспособным произведениям, может и не дотянуть до конца фильма.

Галина Потапова

В российском прокате с 1 июня

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Подводная эра»

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