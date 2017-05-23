«Подводная эра»: Рецензия Киноафиши

Дип, что ты творишь?!

На дворе 2100 год и человечество благополучно отправилось осваивать новые планеты на ковчегах, оставив почти полностью покрытую водой Землю переживать апокалиптически-ордовикскую эру. Господство над планетой вернулось в руки изначальных жителей. Они вынуждены спасаться в своеобразном подводном бункере от загадочной угрозы, которая, по мнению осьминога Кракена – главы и самопровозглашенного короля группы спасенных, – существует за пределами системы фильтрации. Его внук, осьминог-гримпотевтис Дип по своим повадкам Плюшкина, подростковому бунтарству и легкомысленной беззаботности чем-то напоминает диснеевскую Ариэль. Джулио Сото Гарпид в своей первой серьезной мультипликационной работе основательно прошерстил матчасть, попытавшись соединить высокий и низкий контекст в детском произведении с возрастным цензом 6+.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Режиссер активно отсылается к мифологическому сюжету про Великий потоп, старательно прорабатывает каждую сцену, постаравшись сделать все в лучших традициях хорошего мультфильма: перетекающие друг в друга диалоги непохожих персонажей, проявление в каждом сюжетном повороте особенностей характера каждого, интересные мизансцены, обширный список поднимаемых тем и аллюзий на наиболее популярные и известные кинематографические тематики. Добавить к этому понятную, четко озвучиваемую мысль про необходимость командной работы, равенства, братства, внимании к ближнему своему даже если он мурена голодная, красивую графику и аккуратный монтаж – и «Подводная эра» получает свой шанс встать в один ряд с «В поисках Немо», «В поисках Дори» и «Подводной братвой». Однако, одновременно с этим, мультфильм выбивается из дружного ряда залихватских американских анимированных картин: слишком специфический, слишком непривычный.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»

И слишком противоречивый. Ориентир на детскую аудиторию привел к упрощению диалогов, активному засилью шуток с расчетом, что хоть одна из них попадет в цель, пренебрежению законов физики, из-за чего окружающая обстановка в воде себя ведет так же, как если бы была в воздухе, а самым главным антагонистом, в итоге, оказывается… сам Дип. Стоит камере задержаться на его нахмуренном целеустремленном взгляде, как приходит понимание: сейчас начнется. Начнется гедонизм чистой воды, сарказм, имитация детской логики, которая и не логика даже, а импульсивность помноженная на память золотой рыбки, из-за чего Дип словно забывает о том, что мучило его мгновение назад и снова стремглав мчится творить глупости. Канва мультфильма ощутимо разрывается на две части: энциклопедически выстроенный стройный окружающий мир, выверенный сценарий, проработанные персонажи, и, на фоне всего этого – шутки про газы, гримасничество и логические противоречия вроде того, что ближайший город рядом с «дырой на дне океана» называется городом людей, хотя он вроде как Нью-Йорк, а Токио остается Токио даже у не знакомых с человеческим культурологическим наследием человечества подводных жителей.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Основные персонажи – сущие дети, что, с учетом антропоморфности Дипа, позволяет детской аудитории легко идентифицировать себя с главным персонажем истории, прочувствовать всю специфику ситуации. В основе произведения лежит проблематика, которая в обычных диснеевских мультфильмах выступает на вспомогательных ролях. Единственный взрослый персонаж – мурена Мора, - настолько настоящая женщина, что так и норовит в любой непонятной ситуации свернуться в эмоугол или пошутить неожиданно хорошо. Именно она озвучивает немой крик пришедшей на просмотр взрослой аудитории «Дип, что ты творишь?!» и является настолько располагающим к себе персонажем, что невольно хочется, чтобы в качестве хэппи-энда она просто съела всех и жила долго и счастливо.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»

Создается впечатление, что сценарист специально сделал Дипа настолько противоречивым, чтобы ни один зритель не остался к нему равнодушным. Он с такой настойчивостью лезет во все щели (в прямом и переносном смысле), настаивает на своем лидерстве и превосходстве на правах маленького восьминогого принца, что таким человеком ребенку явно быть не захочется. Но именно он разрывает замкнутый круг, который продолжался из года в год, выводит своих товарищей из «дыры на дне океана», становится катализатором развития событий, баламутит воду, заставляя окружающих действовать, проявлять себя, заявлять о себе. Из-за всего этого фраза «Дип, что ты творишь?!» произносится зрителем с вящим недоумением, граничащим с восторгом и удивлением.

Кадр из мультфильма «Подводная эра»

«Подводная эра», на первый взгляд, фильм откровенно детский даже для детей. Как будто режиссер невысокого мнения об аудитории, на которую ориентируется, и не ждет от нее чего-то особенного; куда больше надежд он возлагает на родителей, которым подкидывает, в принципе, неплохие мультипликационные находки. Произведение способно занять детей и не загрузить уставших взрослых и вполне годится для просмотра в компании, фоном или же во сне, пока ребенок с увлечением следит за приключениями ушастого осьминожки. Однако взыскательный зритель, привыкший к более конкурентноспособным произведениям, может и не дотянуть до конца фильма.

Галина Потапова

В российском прокате с 1 июня

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Подводная эра»