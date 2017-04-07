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Орбита 9 Орбита 9
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Órbita 9

Орбита 9, 2016

2016 / Испания
6.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Орбита 9» является дебютом в полном метре для испанского режиссёра Хатема Храиче. Тем не менее в картине снялись уже успевшие заявить о себе актёры: Клара Лаго («Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»), Белен Руэда («Море внутри»), Алекс Гонсалес («Люди Икс: Первый класс»), Андрес Парра («Любовь во время холеры») и другие.

Картина «Орбита 9» расскажет историю девушки по имени Хелена. С того самого момента, когда она появилась на свет, героиня готовится к таинственной миссии. Однако она является всего лишь частью большого научного эксперимента, о котором она пока что не знает.

- Лента «Орбита 9» - это дебют испанского постановщика Хатема Храиче

- Фильм «Орбита 9» снимался в Мадриде и Боготе

- В одном из интервью одна из исполнительниц главных ролей Белен Руэда сказала, что фильм пытается донести до зрителя всю опасность научных экспериментов, которые так актуальны в эру технического прогресса

- За свою короткометражку «Machu Picchu» Хатем Храиче был номинирован на престижную премию «Гойя»

Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.

6.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера онлайн 13 марта 2018
Премьера в мире 7 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Хатем Храиче
Хатем Храиче
В ролях
Клара Лаго
Клара Лаго
Алекс Гонсалес
Алекс Гонсалес
Белен Руэда
Белен Руэда
Андрес Парра
Андрес Парра
Кристина Лилли
Кристина Лилли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Орбита 9 4 постера
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У Елены есть всё. Она молода, красива, здорова и даже, можно сказать, с приданым. Но рядом с ней никого нет – живет наша Елена одна. И будет так жить ещё лет двадцать как минимум. Почему? Да дело в том, что приданое у неё специфическое. Вместо дома – космический корабль, пусть и трехместный. И летит она на чужую планету, о которой мало кто слышал. Как тут не быть одной? К тому же и кислорода у неё лишь на одну персону: в корабле что-то сломано, воздух нормально не поступает,…
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Игорь Дугарев 21 июня 2017, 11:01
Спутник не вышел на орбиту.
«Орбита 9» является дебютной картиной Хатема Храиче в полнометражном формате и если вы хотите получить удовольствие от… Читать дальше…
Валентин 10 июня 2017, 17:58
ни космос, ни рыба, ни мясо
Орбита 9

Ох "великие" творцы маркетологи или кто там отвечает за наполнение трейлеров к фильмам. Великие… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Петербурге состоялся предпремьерный пресс-показ фильма «Орбита 9» от «Киноафиши» 9 июня кинотеатр «Ленфильм» стал местом проведения пресс-показа фантастической драмы «Орбита 9». Мероприятие организовали федеральный портал «Киноафиша.инфо» и
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13 июня 2017 11:12
В Петербурге пройдет предпремьерный пресс-показ фильма «Орбита 9» от «Киноафиши» 9 июня в кинотеатре «Ленфильм» федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Экспонента» организуют пресс-показ космической драмы – «Орбита
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3 июня 2017 00:56
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Дублированный трейлер 2
дублированный трейлер
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