Орбита 9, 2016

Фильм «Орбита 9» является дебютом в полном метре для испанского режиссёра Хатема Храиче. Тем не менее в картине снялись уже успевшие заявить о себе актёры: Клара Лаго («Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»), Белен Руэда («Море внутри»), Алекс Гонсалес («Люди Икс: Первый класс»), Андрес Парра («Любовь во время холеры») и другие.

Картина «Орбита 9» расскажет историю девушки по имени Хелена. С того самого момента, когда она появилась на свет, героиня готовится к таинственной миссии. Однако она является всего лишь частью большого научного эксперимента, о котором она пока что не знает.