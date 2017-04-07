Орбита 9, 2016

Фильм «Орбита 9» является дебютом в полном метре для испанского режиссёра Хатема Храиче. Тем не менее в картине снялись уже успевшие заявить о себе актёры: Клара Лаго («Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»), Белен Руэда («Море внутри»), Алекс Гонсалес («Люди Икс: Первый класс»), Андрес Парра («Любовь во время холеры») и другие.
Картина «Орбита 9» расскажет историю девушки по имени Хелена. С того самого момента, когда она появилась на свет, героиня готовится к таинственной миссии. Однако она является всего лишь частью большого научного эксперимента, о котором она пока что не знает.
- Лента «Орбита 9» - это дебют испанского постановщика Хатема Храиче
- Фильм «Орбита 9» снимался в Мадриде и Боготе
- В одном из интервью одна из исполнительниц главных ролей Белен Руэда сказала, что фильм пытается донести до зрителя всю опасность научных экспериментов, которые так актуальны в эру технического прогресса
- За свою короткометражку «Machu Picchu» Хатем Храиче был номинирован на престижную премию «Гойя»
Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.
«Орбита 9» является дебютной картиной Хатема Храиче в полнометражном формате и если вы хотите получить удовольствие от… Читать дальше…
Орбита 9
Ох "великие" творцы маркетологи или кто там отвечает за наполнение трейлеров к фильмам. Великие… Читать дальше…