Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Братья Систерс»: Рецензия Киноафиши

«Братья Систерс»: Рецензия Киноафиши

26 ноября 2018 00:00
«Братья Систерс»: Рецензия Киноафиши
Разговоры на Диком Западе

В последние годы вестерны триумфально возвращаются на экраны. И если судить по трейлерам, «Братья Систерс» обещают зрителю очередной залихвацкий сюжет о двух разбойниках, которые охотятся за химиком, открывшим способ быстрой добычи золота. Наверное, из этой истории получился бы отличный экшен с погонями и перестрелками, если бы картину снимал, скажем, Антуан Фукуа, когда-то подаривший зрителям отличный ремейк классической «Великолепной семёрки». Но здесь за дело берётся мастер драмы и личных историй Жак Одиар, а потому «Братья Систерс» окажутся совсем не такими, как их пытаются показать в рекламе.

Кадр из фильма «Братья Систерс»
Кадр из фильма «Братья Систерс»

Итак, два брата-наёмника Элай и Чарли Систерс (Хоакин Феникс и Джон Си Райли), которые мастерски управляются с револьверами, но никак не могут разобраться в своей жизни, получают задание — найти химика Уорма (Риз Ахмед). Но беда в том, что тот уже успел договориться с сопровождавшим его сыщиком Джоном Моррисом (Джейк Джилленхол), и они вместе отправились добывать золото, чтобы построить общину, живущую по принципу общего равенства. Хотя самое трудное для братьев — не выследить беглецов и даже не справиться с толпами бандитов, а просто научиться общаться друг с другом.

Кадр из фильма «Братья Систерс»
Кадр из фильма «Братья Систерс»

Глубокая и по-настоящему драматическая проработка всех главных характеров в фильме — его главное достоинство, и (снова вспоминая о легкомысленных трейлерах) главная неожиданность. На первый взгляд парочка братьев кажется типичной карикатурой: один — дерзкий алкоголик, другой — застенчивый романтик, таскающий повсюду шаль, подаренную ему единственной любовью. Но буквально после первых десяти минут каждый из них раскрывается всё ярче, и за постоянными перепалками проступает родственная забота и понимание, что эти двое — не просто типичные напарники с диаметрально противоположными характерами, а самые близкие друг другу люди, которым просто больше некому довериться.

Кадр из фильма «Братья Систерс»
Кадр из фильма «Братья Систерс»

Но на них автор не останавливается. Словно отражением главных героев показана и вторая пара, где каждый чувствует себя не на своём месте. Уорм мечтает об идеальном обществе, а Моррис ведёт дневник, достойный стать художественным произведением. Но им приходится искать золото и отстреливаться от преследователей, ведь иначе просто не выжить. И странным образом, история, начатая как обычный вестерн, вскоре превращается в рассказ о четырёх потерянных людях, каждый из которых мечтает о простейшем спокойствии и счастье.

Кадр из фильма «Братья Систерс»
Кадр из фильма «Братья Систерс»

И не зря на все основные роли взяли актёров, преуспевших в драме и, главное, в «разговорных» фильмах. Ведь всё самое главное здесь происходит не во время погонь и перестрелок (они, конечно, есть, но лишь в необходимой для жанра мере), а в диалогах, где герои будут раскрывать свою душу, подводя к невероятно трогательной развязке. И все они иногда смотрятся будто немного не к месту. Но не из-за плохой работы костюмеров или гримёров, а именно потому, что так и надо: мягкому Элаю хочется открыть свою лавку, Уорму — вдохновлять людей, а Моррису стоило бы писать стихи. Но все они вынуждены гоняться за богатством. Хотя не нужно думать, что заявленной «чёрной комедии» совсем не осталось места на экране. Дуэт Феникса и Райли регулярно выдаёт как остроумные текстовые шутки, так и ситуативный юмор, разряжающий обстановку. Но лишь для того, чтобы потом снова вернуться в лоно истории о несчастных людях.

Кадр из фильма «Братья Систерс»
Кадр из фильма «Братья Систерс»

«Братья Систерс» выглядят осознанным разрушением шаблонов, и этого уже давно не хватало жанру вестерна. Если уже упомянутый Фукуа и даже Тарантино с братьями Коэнами лишь берут от классических фильмов самые яркие сюжеты, добавляя к ним своих фирменных приёмов, то Одиар решил показать, что пора прекратить считать фильмы про ковбоев «вещью в себе», которая не пересекается с другими жанрами. Тем, кто ждёт от этого фильма погонь и перестрелок, он может даже показаться скучным и однообразным. Но именно в этом и смысл, и вся прелесть. «Братья Систерс» скорее разговорное «роуд-муви», чем настоящий вестерн. Как один из героев, открывший для себя зубную щётку, режиссёр счищает с жанра древний налёт стереотипов, представляя типичных героев Дикого Запада не в виде масок (пусть и прекрасных в стиле «Омерзительной восьмёрки»), а обычными людьми, которые могли бы родиться в любую эпоху.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Братья Систерс»

Алексей Хромов
Алексей Хромов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду