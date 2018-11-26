«Братья Систерс»: Рецензия Киноафиши

Разговоры на Диком Западе

В последние годы вестерны триумфально возвращаются на экраны. И если судить по трейлерам, «Братья Систерс» обещают зрителю очередной залихвацкий сюжет о двух разбойниках, которые охотятся за химиком, открывшим способ быстрой добычи золота. Наверное, из этой истории получился бы отличный экшен с погонями и перестрелками, если бы картину снимал, скажем, Антуан Фукуа, когда-то подаривший зрителям отличный ремейк классической «Великолепной семёрки». Но здесь за дело берётся мастер драмы и личных историй Жак Одиар, а потому «Братья Систерс» окажутся совсем не такими, как их пытаются показать в рекламе.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

Итак, два брата-наёмника Элай и Чарли Систерс (Хоакин Феникс и Джон Си Райли), которые мастерски управляются с револьверами, но никак не могут разобраться в своей жизни, получают задание — найти химика Уорма (Риз Ахмед). Но беда в том, что тот уже успел договориться с сопровождавшим его сыщиком Джоном Моррисом (Джейк Джилленхол), и они вместе отправились добывать золото, чтобы построить общину, живущую по принципу общего равенства. Хотя самое трудное для братьев — не выследить беглецов и даже не справиться с толпами бандитов, а просто научиться общаться друг с другом.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

Глубокая и по-настоящему драматическая проработка всех главных характеров в фильме — его главное достоинство, и (снова вспоминая о легкомысленных трейлерах) главная неожиданность. На первый взгляд парочка братьев кажется типичной карикатурой: один — дерзкий алкоголик, другой — застенчивый романтик, таскающий повсюду шаль, подаренную ему единственной любовью. Но буквально после первых десяти минут каждый из них раскрывается всё ярче, и за постоянными перепалками проступает родственная забота и понимание, что эти двое — не просто типичные напарники с диаметрально противоположными характерами, а самые близкие друг другу люди, которым просто больше некому довериться.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

Но на них автор не останавливается. Словно отражением главных героев показана и вторая пара, где каждый чувствует себя не на своём месте. Уорм мечтает об идеальном обществе, а Моррис ведёт дневник, достойный стать художественным произведением. Но им приходится искать золото и отстреливаться от преследователей, ведь иначе просто не выжить. И странным образом, история, начатая как обычный вестерн, вскоре превращается в рассказ о четырёх потерянных людях, каждый из которых мечтает о простейшем спокойствии и счастье.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

И не зря на все основные роли взяли актёров, преуспевших в драме и, главное, в «разговорных» фильмах. Ведь всё самое главное здесь происходит не во время погонь и перестрелок (они, конечно, есть, но лишь в необходимой для жанра мере), а в диалогах, где герои будут раскрывать свою душу, подводя к невероятно трогательной развязке. И все они иногда смотрятся будто немного не к месту. Но не из-за плохой работы костюмеров или гримёров, а именно потому, что так и надо: мягкому Элаю хочется открыть свою лавку, Уорму — вдохновлять людей, а Моррису стоило бы писать стихи. Но все они вынуждены гоняться за богатством. Хотя не нужно думать, что заявленной «чёрной комедии» совсем не осталось места на экране. Дуэт Феникса и Райли регулярно выдаёт как остроумные текстовые шутки, так и ситуативный юмор, разряжающий обстановку. Но лишь для того, чтобы потом снова вернуться в лоно истории о несчастных людях.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

«Братья Систерс» выглядят осознанным разрушением шаблонов, и этого уже давно не хватало жанру вестерна. Если уже упомянутый Фукуа и даже Тарантино с братьями Коэнами лишь берут от классических фильмов самые яркие сюжеты, добавляя к ним своих фирменных приёмов, то Одиар решил показать, что пора прекратить считать фильмы про ковбоев «вещью в себе», которая не пересекается с другими жанрами. Тем, кто ждёт от этого фильма погонь и перестрелок, он может даже показаться скучным и однообразным. Но именно в этом и смысл, и вся прелесть. «Братья Систерс» скорее разговорное «роуд-муви», чем настоящий вестерн. Как один из героев, открывший для себя зубную щётку, режиссёр счищает с жанра древний налёт стереотипов, представляя типичных героев Дикого Запада не в виде масок (пусть и прекрасных в стиле «Омерзительной восьмёрки»), а обычными людьми, которые могли бы родиться в любую эпоху.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Братья Систерс»