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Подводная эра Подводная эра
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Deep

Подводная эра, 2017

2017 / Испания
6.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Подводная эра» является первой пробой пера для Хулио Сото Гурпиде на большом экране. Зато его сосценаристом стал Майк де Сев, известный по мультсериалу «Бивис и Батт-Хед», а также его полнометражной версии «Бивис и Батт-Хедд уделывают Америку». Свои голоса героям в оригинальной озвучке подарили актёры с большим опытом в этом деле: Джесс Харнелл («ВАЛЛ-И», «Рыбка Поньо на утёсе»), Фил ЛаМарр («Бэтмен: Под колпаком», «Вольт»), Дэйв Фенной («Аладдин»), Джефф Беннетт («Шёпот сердца», «Порко Россо») и другие.

Сюжет картины «Подводная эра» перенесёт вас в 2100 год, когда океан покрыл всю планету. Обитатели морских глубин, включая последнего осьминога-гримпотевсиса по имени Дип и других необычных созданий, отправляются на поиски нового дома. Несчастные рыбки остались без надёжного пристанища, но зато их ждут незабываемые приключения, которые раскроют их совершенно с неожиданной стороны.

- Композитором мультфильма стал Фернандо Веласкес («Колония Дигнидад», «Голос монстра»)

- Один из сценаристов картины «Подводная эра» Майк де Сев является автором всемирно известных героев Бивиса и Батт-Хедда, а также основателем компании Baboon Animation, работавшей над мультфильмами «Мадагаскар», «Шрек», «Рататуй» и «Кунг-Фу Панда»

- Сценарист и режиссёр Хулио Сото основательно подошёл к работе над мультфильмом: он изучил всё возможное о подводной жизни

- Согласно одному исследованию, слово «глубоководный» (англ. deep-sea) является одним из самых часто вводимых запросов в поисковых системах

- Осьминог Дип является представителем вида гримпотевтис, который обитает на глубине 7000 метров. Самый большой представитель этого рода был 180 см. в длину и весил примерно 6 кг.

- Вид осьминога гримпотевтис также именуется дамбо из-за образований на голове, напоминающих уши диснеевского слоника Дамбо

- Персонаж Иво является рыбой-удильщиком. Назвали её так в связи со светящейся «удочкой с приманкой» в виде отростка на голове. Также данный вид зовут «морским чертом», так как его представитель способен заманить добыч, в два раза превосходящую в размере их самих

- В фильме «Подводная эра» есть также очень импульсивная креветка Элис. Данная особенность получена ей не просто так. Дело в том, что креветки -самые шумные существа океана. Большая стая креветок способна даже «ослепить» сонар подводной лодки

Мультфильм об обитателях морских глубин, рассказывающий о том времени, когда океан покроет всю сушу. Последний в мире осьминог-гримпотевсис и его друзья, потерявшие в результате несчастного случая свой дом, вынуждены отправиться в долгое и опасное путешествие в поисках нового пристанища.

6.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 ноября 2017
Премьера онлайн 17 октября 2018
Премьера в мире 12 мая 2017
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Хулио Сото Гурпиде
Хулио Сото Гурпиде
В ролях
Джесс Харнелл
Джесс Харнелл
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Боб Берген
Боб Берген
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Подводная эра 3 постера
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