Подводная эра, 2017

- Композитором мультфильма стал Фернандо Веласкес («Колония Дигнидад», «Голос монстра»)

- Один из сценаристов картины «Подводная эра» Майк де Сев является автором всемирно известных героев Бивиса и Батт-Хедда, а также основателем компании Baboon Animation, работавшей над мультфильмами «Мадагаскар», «Шрек», «Рататуй» и «Кунг-Фу Панда»

- Сценарист и режиссёр Хулио Сото основательно подошёл к работе над мультфильмом: он изучил всё возможное о подводной жизни

- Согласно одному исследованию, слово «глубоководный» (англ. deep-sea) является одним из самых часто вводимых запросов в поисковых системах

- Осьминог Дип является представителем вида гримпотевтис, который обитает на глубине 7000 метров. Самый большой представитель этого рода был 180 см. в длину и весил примерно 6 кг.

- Вид осьминога гримпотевтис также именуется дамбо из-за образований на голове, напоминающих уши диснеевского слоника Дамбо

- Персонаж Иво является рыбой-удильщиком. Назвали её так в связи со светящейся «удочкой с приманкой» в виде отростка на голове. Также данный вид зовут «морским чертом», так как его представитель способен заманить добыч, в два раза превосходящую в размере их самих

- В фильме «Подводная эра» есть также очень импульсивная креветка Элис. Данная особенность получена ей не просто так. Дело в том, что креветки -самые шумные существа океана. Большая стая креветок способна даже «ослепить» сонар подводной лодки