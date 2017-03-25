Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса, 2017

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» – продолжение приключений Тадео Джонса от Энрике Гато, который в этот раз работает в дуэте с Давидом Алонсо. Гато известен по мультфильмам «Лунный свет» и «Тэд Джонс и Затерянный город», а также коротким метрам «Тадео Джонс» (2004) и «Тэд Джонс: Рука Нефертити» (2012).

По сюжету – археологу-авантюристу Тадео Джонсу вновь не сидится на месте. Он отправляется в Лас-Вегас, чтобы встретиться с подругой Сарой. Путешественница нашла папирус, который доказывает существование таинственного ожерелья царя Мидаса, способного превращать все в золото. Однако не они одни заинтересованы в волшебном артефакте…