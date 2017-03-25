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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
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Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas

Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса, 2017

2017 / Испания
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Археолог Тэд и его странные друзья отправляются за сокровищами царя Мидаса
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» – продолжение приключений Тадео Джонса от Энрике Гато, который в этот раз работает в дуэте с Давидом Алонсо. Гато известен по мультфильмам «Лунный свет» и «Тэд Джонс и Затерянный город», а также коротким метрам «Тадео Джонс» (2004) и «Тэд Джонс: Рука Нефертити» (2012).

По сюжету – археологу-авантюристу Тадео Джонсу  вновь не сидится на месте. Он отправляется в Лас-Вегас, чтобы встретиться с подругой Сарой. Путешественница нашла папирус, который доказывает существование таинственного ожерелья царя Мидаса, способного превращать все в золото. Однако не они одни заинтересованы в волшебном артефакте…

- Энрике Гато был удостоен престижной премии «Гойя» за работы «Тэд Джонс и Затерянный город» и «Тадео Джонс»

- Мировая премьера мультфильма прошла в рамках Международного фестиваля анимационного кино в Анеси 13 июня 2017 года

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару! Увлекательные приключения для всей семьи начинаются!

6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера онлайн 21 марта 2018
Премьера в мире 25 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Энрике Гато
Энрике Гато
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса 4 постера
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса смотреть онлайн

Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
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за 1 рубль
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Несмотря на щетину и ковбойскую шляпу, Тэд Джонс не похож на героя Харрисона Форда, авантюриста в сапогах из крокодиловой кожи. Он его анимационная противоположность − неуклюжий, невезучий и с фигурой далекой от совершенства. Однако Тэд, как и легендарный Индиана, никогда не унывает и всегда летит навстречу приключениям, даже если трамплин проложен кирпичами на стройке, где герою приходится работать. Однажды его подруга Сара, вылитая Лара Крофт, возвращается из экспедиции, чтобы…
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