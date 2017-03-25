Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса, 2017

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» – продолжение приключений Тадео Джонса от Энрике Гато, который в этот раз работает в дуэте с Давидом Алонсо. Гато известен по мультфильмам «Лунный свет» и «Тэд Джонс и Затерянный город», а также коротким метрам «Тадео Джонс» (2004) и «Тэд Джонс: Рука Нефертити» (2012).
По сюжету – археологу-авантюристу Тадео Джонсу вновь не сидится на месте. Он отправляется в Лас-Вегас, чтобы встретиться с подругой Сарой. Путешественница нашла папирус, который доказывает существование таинственного ожерелья царя Мидаса, способного превращать все в золото. Однако не они одни заинтересованы в волшебном артефакте…
- Энрике Гато был удостоен престижной премии «Гойя» за работы «Тэд Джонс и Затерянный город» и «Тадео Джонс»
- Мировая премьера мультфильма прошла в рамках Международного фестиваля анимационного кино в Анеси 13 июня 2017 года
Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару! Увлекательные приключения для всей семьи начинаются!