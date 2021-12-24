«Самый лучший босс»: Рецензия Киноафиши

Жизнь управляющего заводом по производству весов Бланко (Хавьер Бардем) складывается весьма недурно: он женат, его предприятие успешно, а в скором времени Бланко рассчитывает получить престижную премию, «”Оскар” в мире весов», как он сам выразится. Но перед скорым визитом комиссии проблемы валятся на Бланко одна за другой: недавно уволенный сотрудник устроил забастовку прямо у въезда на предприятие, конфликт в семье его партнера негативно сказывается на работе завода, а стажерка, с которой он спал, грозится все рассказать его жене. В течение недели Бланко придется засунуть нос в дела едва ли не каждого своего сотрудника и пойти на крайние меры, чтобы восстановить статус-кво.

«Какая ирония!» – так и хочется воскликнуть после просмотра фильма Фернандо Леона де Араноа «Самый лучший босс». И дело не только в том, что ирония тут выступает главным инструментом повествования, но и в контексте. Фильм, который потешается над стремлением к видимому равноправию, получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» – премии, которая вот-вот станет жертвой самоцензуры в стремлении достичь этого самого видимого равноправия. «Сила. Равноправие. Прочность» – красуется на стене завода Бланко, и весьма характерно, что равноправие в этой триаде стоит на втором месте – достигается оно через гнет сверху, то есть через силу. Если у «Оскара» это свод правил, то в «Самом лучшем боссе» – это начальник, стремящийся причинить добро всем вокруг, но в сугубо личных целях, для сохранения имиджа в меняющуюся эпоху. Какова будет ирония (опять же), если фильм выиграет в своей категории?

Самый лучший босс

«Самый лучший босс» хорош тем, насколько выверены в нем пропорции освещения актуальных на сегодняшний день проблем и смеха по поводу притворства, с которым сильные мира сего якобы пытаются разобраться. Сценарий тут работает, словно завод с исключительно выверенной логистикой. Первая сцена – это избиение ночью в парке группы иммигрантов испанцами. Европейский миграционный кризис налицо. А дальше всеобщий любимец Бланко вытаскивает задержанного парня из тюрьмы – связи-то у него есть везде – и дает ему работу! Не у себя, разумеется, ведь скоро приедет комиссия, а в магазине жены. Доброта душевная? Как бы не так – парнишка станет одной из шестеренок в механизме Бланко, который должен будет обеспечить ему желанную награду. И так со всеми: стажерка разыгрывает влюбленность в начальника, а позже шантажом вынудит его сделать ее главой одного из отделов; у протестующего бывшего сотрудника толком нет никаких требований – он бунтует ради бунта; а иммигрант, вообще-то, не паразит, а, напротив, куда более эффективный сотрудник, чем приносящий на работу свои проблемы испанец – партнер Бланко. Все действительно равны, но явно не чистоплотны. Но де Араноа не дает ни одному из них никаких оценок, что вообще-то очень жизненно: такие люди просто есть, и ни к чему заниматься морализаторством. Вот и выходит, что над этим остается лишь посмеяться – пусть и ехидно.

Важной частью «Самого лучшего босса» оказывается символика. Бланко, например, не так чист, как предполагает его фамилия (blanco значит «белый» в переводе с испанского), а фабрика по производству весов, как нетрудно догадаться, – это про справедливость, за которую якобы борется Бланко. Очень показательна с этой точки зрения сцена создания рекламного макета для разворота в местной газете: помещенная на него Фемида оказывается не просто инструментом маркетинга, но еще и недостаточно сексуальным. Едва ли не оголенная богиня правосудия – это далеко не самый худший метод поддержания имиджа, к которому прибегнет главный герой. Бланко – это такой Макиавелли мелкого пошиба, только в его «государстве» граждан поменьше, а вот высшая цель прежняя – служение ему. И надо сказать, Бардем абсолютно восхитителен в этой роли, настолько, что его герою за такие обаяние и магнетизм можно простить что угодно, посмеяться над любой из его порой сомнительных шуток. В какой-то момент де Араноа проделывает очень мощный трюк и в одном из эпизодов как бы щелкает своего зрителя по носу, напоминая, что такие люди, как Бланко, продолжают процветать по вине каждого из нас. Но сделано это тонко, очень невзрачно и все так же иронично.

Самый лучший босс

«Самый лучший босс» – это крепкое драмеди, в котором небольшой завод оказывается моделью современной реальности. Поклонники жанра не останутся разочарованными, но вообще посмотреть кино стоит и ради понимания происходящего в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на грядущем «Оскаре». Люди, подобные Бланко, сегодня по-прежнему успешны и неуязвимы, и так, вероятно, будет продолжаться еще на протяжении какого-то времени (если не всегда). Так что лучшее, что можно сделать, – посмеяться над этим.