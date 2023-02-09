«Заклятье. Первое причастие»: Рецензия Киноафиши

Сара вместе с семьей переезжает в небольшой испанский городок. Но местные жители оказываются не рады новичкам, и единственная, с кем девочка-подросток находит общий язык, – бунтарка Ребе, которая открывается по полной. Вместе с новой подругой Сара отправляется на свою первую вечеринку в клубе, которую она никогда не забудет: после танцев по дороге домой героини встречают маленькую девочку, одетую к первому причастию и держащую куклу в руках. Но это не просто безобидный ребенок, а злой дух, который, согласно местной легенде, последует всех, кто встанет у нее на пути.

«Заклятье. Первое причастие», представленное на Каталонском международном кинофестивале 2022 года, снял испанский режиссер Виктор Гарсия. У него уже был опыт работы с хоррорами – он снимал девятый фильм франшизы «Восставший из ада» и «Зеркала-2». Но если все эти фильмы лишь эксплуатировали оригинальные идеи Клайва Баркера и Александра Ажа, новая картина Гарсии «Заклятье. Первое причастие», несмотря на то что она частично вдохновлена «Звонком», – мистическое кино про мстительного духа пропавшей девочки, за всеми ужасами которой скрывается история о буллинге и травмирующем детстве.

Специфика испанских фильмов ужасов заключается в том, что многие из них основаны на реальных историях об одержимости или местных легендах о ведьмах, призраках и злых духах. «Уиджи: Проклятие Вероники» известного валенсийского хоррормейкера Пако Пласы (поклонником творчества которого является сам Гарсия) рассказывает реальную историю 18-летней Эстефании, которая после спиритического сеанса начала ощущать присутствие паранормального в доме, а спустя короткое время умерла. Леденящая кровь хоррор-комедия экстраординарного испанского режиссера Алекса де ла Иглесиа «Ведьмы из Сугаррамурди» отсылает к легендам о шабашах колдуний в деревне в провинции Наварра, которыми местные жители до сих пор пугают туристов. «Заклятье. Первое причастие» – фильм ужасов, собравший в себе истории о призраках, населяющих провинцию Касерес. Среди них – местная страшилка XIX века о духе девочки, возвращавшейся вместе с родителями со своего первого причастия и погибшей при таинственных обстоятельствах. В 1950-х в Касересе произошла страшная авария, в которой не выжил ребенок. Девочка ехала на машине с родителями после своего первого причастия и погибла в автокатастрофе. Жители Касереса уверяют, что много раз видели призрака в белом платье на той самой проклятой дороге. Эта старшая легенда вдохновила Виктора Гарсию на «Заклятье. Первое причастие», и режиссер очень интересно обыграл ее в своем последнем хорроре.

Заклятье. Первое причастие

«Заклятье. Первое причастие» – только на первый взгляд хоррор о призраке девочки по имени Марисоль, доводящей до смерти всех, кто найдет ее проклятую старинную куклу, которая даже выглядит более зловеще, чем знаменитая Аннабель. Из испанской легенды Гарсия лишь собрал костяк для своего фильма, но на самом деле все мистическое в нем – лишь отражение одиночества и боли ребенка, над которым жестоко издевались сверстники и их родители. Нетерпимость к инаковости в «Первом причастии» обладает большей разрушительной силой, чем демоны и злые духи, все вместе взятые, – именно она уничтожает жизни героев, а не нечто сверхъестественное, служащее лишь метафорой.

Заклятье. Первое причастие

«Заклятье. Первое причастие» удивляет своей поначалу очень бодрой и искрящейся атмосферой испанских 1980-х. Режиссер обращается к главным атрибутам эпохи и до мелочей продумывает стиль героев, саундтрек и даже пульсирующий синий свет на вечеринках. В «Первом причастии» Гарсия использует впечатляющий ностальгический фильтр, вынуждающий зрителя скучать по времени, в котором он никогда не жил, и это главное достоинство фильма. Из-за располагающей истории о подростковом бунте – главные героини начинают тусоваться в клубах и ищут приключения себе на голову – и обжигающего испанского солнца, освещающего почти все сцены, совершенно не ожидаешь, что впереди тебя ждет тяжелая и невыносимо грустная история о пропавшем ребенке со множеством страшных смертей из-за проклятия, реализующегося в духе «Звонка». Ужас в «Заклятье. Первое причастие» нарастает постепенно, затягивая зрителя в темные тайны небольшого испанского городка, а точнее, в последствия человеческой жестокости.

Заклятье. Первое причастие

Призрак девочки, насылающий на подростков жуткие видения, которые не все из них оказываются способны вынести, не пугает своим образом, а скорее, вызывает еще больший интерес к своей истории – весь фильм зритель вместе с главными героями по крупицам восстанавливает события того злополучного дня, в который маленькая девочка исчезла после первого причастия в толпе людей, и, если честно, оторваться от этого процесса просто невозможно. Виктор Гарсия умеет по-настоящему заинтриговать зрителя, подкидывая ему двусмысленные «улики», рассказывающие о том, каким был исчезнувший ребенок, и некоторые из них будут умышленно сбивать вас с самой очевидной версии, которая в финале тоже окажется ложной, и это одна из причин посмотреть «Заклятье. Первое причастие». Сцена перед титрами, явно намекающая на то, что нас ждет сиквел, буквально собьет вас с толку и вызовет удивленный возглас: «Ах вот, значит, как!», потому что, скорее всего, весь фильм вы, как и главные герои, ошибались.

Заклятье. Первое причастие

Герои в «Заклятье. Первое причастие» – еще одна из сильных сторон хоррора. Как отмечал сам Гарсия, он вовсе не пытался играть роль морализатора в своем фильме, а просто стремился отобразить реальные ситуации, происходящие в небольших городках: ту же жестокость людей к тем, кто на них не похож, и жизнь подростков, у которых она вовсе не идеальная. Если в некоторых хоррорах 1980-х 15-16-летние мальчики и девочки выглядят карикатурно, а их образы собраны из клише эпохи, то «Заклятье. Первое причастие» раскрывает личные проблемы главных героинь, Сары и Ребе, и их непростые отношения с родителями. Фильм Гарсии, с одной стороны, отражает стремление девушек поскорее выпорхнуть из семейного гнезда и познать все прелести «взрослой» жизни – от вечеринок с алкоголем и запрещенными веществами до первых свиданий с самыми крутыми парнями в городе, с другой – в желании подростков кроется их невыносимая внутренняя боль и одиночество.

Заклятье. Первое причастие

Сара (ее играет звезда испанского хоррор-сериала «Ферия: Самый темный свет» Карла Кампра) только недавно вместе с семьей переехала в город, общество в котором ее не приняло, считая странной только потому, что она «не местная». Героиня становится изгоем, и единственный друг, которого она находит, – оторва Ребе, такая же отвергнутая всеми из-за неблагополучной семьи. Девушка каждый вечер боится возвращаться домой – отец ее избивает и постоянно унижает, срывая на дочери обиду на бросившую его жену. Ребе постоянно ищет ночных приключений, которые могут плохо закончиться, лишь бы не думать о том, какой ад ждет ее утром. Дружба двух героинь в «Заклятье. Первое причастие» получилась эталонной – девочки с полуслова понимают и не бросают друг друга в самых сложных и страшных обстоятельствах.

Заклятье. Первое причастие

Еще одна важная тема в «Заклятье. Первое причастие» – переживание утраты, которая разрушила жизнь матери пропавшей много лет назад девочки. Женщина, у которой Сара и Ребе пытаются узнать о судьбе Марисоль, чей призрак их преследует, от горя потеряла связь с реальностью и все еще надеется, что дочь вернется. Душераздирающая история этой героини в очередной раз доказывает, что время не лечит и шрамы на сердце, оставшиеся после смерти близких, не заживают.

Заклятье. Первое причастие

«Заклятье. Первое причастие» – хорошо сделанный авторский хоррор с завораживающей таинственной атмосферой, сотканной из испанских легенд о призраках, и сложными персонажами, которым невозможно не сопереживать. Но все истории о злых духах в фильме Гарсии лишь окутывают настоящее зло, которые кроется в людях без сердца, на публике лицемерно натягивающих улыбки. «Заклятье. Первое причастие» – очень печальный и задевающий за живое хоррор, который вы никогда не забудете.