«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса»: Рецензия Киноафиши

Герой в подтяжках

Несмотря на щетину и ковбойскую шляпу, Тэд Джонс не похож на героя Харрисона Форда, авантюриста в сапогах из крокодиловой кожи. Он его анимационная противоположность − неуклюжий, невезучий и с фигурой далекой от совершенства. Однако Тэд, как и легендарный Индиана, никогда не унывает и всегда летит навстречу приключениям, даже если трамплин проложен кирпичами на стройке, где герою приходится работать. Однажды его подруга Сара, вылитая Лара Крофт, возвращается из экспедиции, чтобы представить миру доказательство существования ожерелья Мидаса, превращающего все в золото. Находка будоражит мысли не только Тэда, решившего воспользоваться встречей с девушкой, чтобы признаться в чувствах, но и корыстного богача Джека Рэкхема…

Кадр из фильма «Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса»

Мультфильм «Тэд-путешественник » для его автора, Энрике Гато, явно «золотая жила», полная разноплановых историй, визуальных возможностей и чистого вдохновения. По-крайней мере, так можно судить по предыдущим работам режиссера, начинающихся со слов «Тэд Джонс и…». Картине предшествовала одна полнометражная анимация про «Затерянный город», а также несколько коротких воплощений. В общем, почему нет? Идея испанского смельчака в смешных подтяжках ничуть не проигрывает историям бельгийского репортера с рыжим чубом из «Приключений Тинтина». Это своего рода не устаревающая классика, вот уже целую вечность питающаяся великими тайнами гробниц, пирамид, сокровищ и прочих таинственных артефактов.

Кадр из фильма «Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса»

В новой работе качественно улучшилась графика, представив приключения в другом свете. Теперь действие захватывает в равной степени с проработанными подводными видами, светлыми пейзажами, яркой архитектурой и, конечно, деталями. Правда, последнее не всегда кажется уместным, и, если прорисовка шерсти на собаке делает ее более пушистой, то педантичное изображение недельной небритости на подбородке у Тэда выглядит странным и даже немного противным. Хотя, это дело вкуса, в остальном Гато соблюдает расчетливый баланс между пространством и мелочами, создавая объемный мир глянцевых людей и пухлых, почти игрушечных предметов. Этим (да и сюжетом) картина напоминает южнокорейскую анимацию «Супергерои», где художественная наивность это данность, а не стилистический прием.

Кадр из фильма «Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса»

Здесь нет ничего нового (совсем), все эти истории мы слышали, а конец выглядывает из-за первых титров. Однако это не срывает с фильма его достоинств, которыми он смело сверкает на публике, распевая гимн истинным ценностям − терпеливой дружбе, смелой любви и нездоровой храбрости. Это история о том, что за глупостями не всегда стоят глупые намерения, а чаще даже наоборот, а также о том, что обычный парень легко может оказаться героем-спасителем, сила которого не в накаченных икрах, а большом сердце. В общем, если не ждать от этой веселой и доброй авантюры того, на что она не претендовала, а именно на место в одном ряду с гигантами индустрии вроде Disney или Pixar, то можно просто подставить лицо ветру и получать наслаждение.

«Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса» − нескучное, озорное кино, которое способно (а это много для испанской анимации) впечатлить не только детей, но и критичных взрослых. Так что скучающие любители легкого драйва смогут на этом сеансе разгрузить полушария, не думая ни о чем, кроме «что же все-таки не так с его бородой»…

Инна Син

В российском прокате с 19 октября 2017 года

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