Бункер, 2011

Молодой дирижер Адриан знакомится с официанткой Фабианой. Случайное знакомство перерастает в страстный роман. Вскоре девушка узнает, что прошлая пассия Адриана резко разорвала с ним отношения и уехала, не попрощавшись и не оставив никаких сведений о своем местонахождении. А ведь она с такой любовью занималась новым домом, купленным у пожилой немки… Загадочное исчезновение Белен - именно так звали беглянку - даже привлекло внимание полицейских. Они допрашивают Адриана, но, не найдя никаких улик, оставляют его в покое. Желая поддержать возлюбленного в непростой период, Фабиана перевозит свои вещи в его дом. Очень скоро в особняке начинают происходить странные вещи, и Фабиана понимает, что у этих стен есть своя тайна…