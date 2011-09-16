Бункер, 2011

Молодой дирижер Адриан знакомится с официанткой Фабианой. Случайное знакомство перерастает в страстный роман. Вскоре девушка узнает, что прошлая пассия Адриана резко разорвала с ним отношения и уехала, не попрощавшись и не оставив никаких сведений о своем местонахождении. А ведь она с такой любовью занималась новым домом, купленным у пожилой немки… Загадочное исчезновение Белен - именно так звали беглянку - даже привлекло внимание полицейских. Они допрашивают Адриана, но, не найдя никаких улик, оставляют его в покое. Желая поддержать возлюбленного в непростой период, Фабиана перевозит свои вещи в его дом. Очень скоро в особняке начинают происходить странные вещи, и Фабиана понимает, что у этих стен есть своя тайна…
Официантка Фабиана знакомится с одним из случайных посетителей, переживающим сложный период в жизни. Между ними вспыхивает страсть. Для девушки все кажется идеальным: ее любимый работает дирижером оркестра филармонии в Боготе и владеет огромным особняком. Однако вскоре появляются непредвиденные сложности. Полиция расследует таинственное исчезновения бывшей невесты и подруги дирижера, а сама девушка начинает чувствовать, что в доме происходит нечто странное.
начало было интересное и поворот с исчезновением здорово обыгран, ну и всё! с половины фильма скучно и концовка банальная - скажу… Читать дальше…