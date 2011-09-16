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La cara oculta

Бункер, 2011

2011 / Испания / Колумбия
7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой дирижер Адриан знакомится с официанткой Фабианой. Случайное знакомство перерастает в страстный роман. Вскоре девушка узнает, что прошлая пассия Адриана резко разорвала с ним отношения и уехала, не попрощавшись и не оставив никаких сведений о своем местонахождении. А ведь она с такой любовью занималась новым домом, купленным у пожилой немки… Загадочное исчезновение Белен - именно так звали беглянку - даже привлекло внимание полицейских. Они допрашивают Адриана, но, не найдя никаких улик, оставляют его в покое. Желая поддержать возлюбленного в непростой период, Фабиана перевозит свои вещи в его дом. Очень скоро в особняке начинают происходить странные вещи, и Фабиана понимает, что у этих стен есть своя тайна…

  • Оригинальное название фильма - La cara oculta (“Темная сторона”). 
  • Поскольку один из главных героев, Адриан, является дирижером симфонического оркестра, в кадре звучит много классических произведений. Сергей Рахманинов, Фредерик Шопен, Петр Ильич Чайковский - вот далеко не полный список композиторов, музыкальные сочинения которых вошли в саундтрек картины.
  • Фильм получил 9 номинаций на испанскую кинопремию Premios Macondo. В двух из них - “Лучшая актриса второго плана” и “Лучший саундтрек” - “Бункер” стал победителем. 
     

Официантка Фабиана знакомится с одним из случайных посетителей, переживающим сложный период в жизни. Между ними вспыхивает страсть. Для девушки все кажется идеальным: ее любимый работает дирижером оркестра филармонии в Боготе и владеет огромным особняком. Однако вскоре появляются непредвиденные сложности. Полиция расследует таинственное исчезновения бывшей невесты и подруги дирижера, а сама девушка начинает чувствовать, что в доме происходит нечто странное.

7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 ноября 2012
Премьера в мире 16 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Андрес Баиз
В ролях
Мартина Гарсия
Клара Лаго
Клара Лаго
Александра Стюарт
Ким Гутьеррес
Ким Гутьеррес
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 15 июля 2020, 00:27
4 балла из 10ти!
начало было интересное и поворот с исчезновением здорово обыгран, ну и всё! с половины фильма скучно и концовка банальная - скажу… Читать дальше…
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