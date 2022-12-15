Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2021

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
Оцените
Шан-Чи и легенда десяти колец
2 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
3 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
4 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
Гнев человеческий
5 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
Оцените
Смотреть онлайн
Веном 2
6 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
Оцените
Шугалей 3
7 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Майор Гром: Чумной Доктор
8 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
Оцените
Гранит
9 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дюна
10 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
Оцените
Годзилла против Конга
11 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
Оцените
Чёрная Вдова
12 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Никто
13 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ледяной драйв
14 Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.5
Оцените
Смотреть онлайн
Телохранитель жены киллера
15 Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форсаж 9
16 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вечные
17 Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь навсегда
18 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мортал комбат
19 Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика 2021, США
7.2
Оцените
Красотка на взводе
20 Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.9
Оцените
Смотреть онлайн
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
21 G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отряд самоубийц: Миссия навылет
22 Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.5
Оцените
Ассасин. Битва миров
23 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Раккун-Сити
24 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
Оцените
King’s man: Начало
25 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
Оцените
Хороший, плохой, коп
26 Хороший, плохой, коп
боевик, триллер 2021, США
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Матрица: Воскрешение
27 Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.7
Оцените
Холодный расчет
28 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
Оцените
Смотреть онлайн
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши