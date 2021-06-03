Ограбление по-джентльменски, 2021

В очередной работе режиссера Ренни Харлина сюжет разворачивается вокруг преступной деятельности Ричарда Пейса (Пирс Броснан). Даже самая охраняемая федеральная тюрьма не может сдержать известного во всем мире вора. Его дерзкий побег и погоня на машине, ускользнувшей от ФБР и полиции, заканчиваются тем, что его в итоге перехватывает группа, члены которой считают себя Робин Гудами нового времени и называются «Изгои». Таинственная группа, в которую входят эксцентричный Ринго (Ник Кэннон), Вайолет (Джейми Чон), Принц (Рами Джабер), а также дочь самого Пейса по имени Хоуп (Гермиона Корфилд), не раскрывает всех своих мотивов.

«Изгои» пытаются убедить Пейса присоединиться к ним для того, чтобы осуществить ограбление века: они хотят украсть тонны золотых слитков, хранящихся в одной из самых защищенных тюрем на планете, принадлежащей бизнесмену и мошеннику по имени Шульц (Тим Рот). Оказывается, он использует свои средства для финансирования террористических группировок не только в своей стране, но и по всему миру. Пейс сразу соглашается, но помимо денег он хочет также отомстить самому Шульцу, так как когда-то именно из-за него Пейс оказался за тюремной решеткой. В пути от Лос-Анджелеса до Абу-Даби, чтобы добиться успеха, «Изгоям» потребуются первоклассные машины, поддельные удостоверения личности, верблюды и много взрывчатки.

Так, известный преступник оказывается завербованным группой необычных воров и вовлеченным в тщательно продуманное ограбление. Однако из-за этого у всей группы могут быть плачевные последствия, угрожающие жизням не только самих участников ограбления, но и бесчисленного множества других людей.