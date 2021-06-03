Ограбление по-джентльменски, 2021

В очередной работе режиссера Ренни Харлина сюжет разворачивается вокруг преступной деятельности Ричарда Пейса (Пирс Броснан). Даже самая охраняемая федеральная тюрьма не может сдержать известного во всем мире вора. Его дерзкий побег и погоня на машине, ускользнувшей от ФБР и полиции, заканчиваются тем, что его в итоге перехватывает группа, члены которой считают себя Робин Гудами нового времени и называются «Изгои». Таинственная группа, в которую входят эксцентричный Ринго (Ник Кэннон), Вайолет (Джейми Чон), Принц (Рами Джабер), а также дочь самого Пейса по имени Хоуп (Гермиона Корфилд), не раскрывает всех своих мотивов.
«Изгои» пытаются убедить Пейса присоединиться к ним для того, чтобы осуществить ограбление века: они хотят украсть тонны золотых слитков, хранящихся в одной из самых защищенных тюрем на планете, принадлежащей бизнесмену и мошеннику по имени Шульц (Тим Рот). Оказывается, он использует свои средства для финансирования террористических группировок не только в своей стране, но и по всему миру. Пейс сразу соглашается, но помимо денег он хочет также отомстить самому Шульцу, так как когда-то именно из-за него Пейс оказался за тюремной решеткой. В пути от Лос-Анджелеса до Абу-Даби, чтобы добиться успеха, «Изгоям» потребуются первоклассные машины, поддельные удостоверения личности, верблюды и много взрывчатки.
Так, известный преступник оказывается завербованным группой необычных воров и вовлеченным в тщательно продуманное ограбление. Однако из-за этого у всей группы могут быть плачевные последствия, угрожающие жизням не только самих участников ограбления, но и бесчисленного множества других людей.
Так получилось, что одну из сцен фильма в пустыне пришлось снимать во время настоящей песчаной бури.
Впервые о работе над проектом стало известно на Европейском кинорынке, который состоялся во время Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2019 года.
Основные съёмки картины начались уже через несколько дней после Берлинского кинофестиваля и проходили в Дубае, Абу-Даби и Лос-Анджелесе.
К марту 2020 года фильм уже был на стадии постпродакшна, однако из-за пандемии работа над картиной затянулась.
В марте 2021 года кинокомпанией Paramount было объявлено, что премьера фильма запланирована на июнь 2021 года.
Имя режиссера Ренни Харлина на самом деле псевдоним. Его настоящее имя – Лаури Мориц Харьола. Он родился и вырос в Финляндии, где начинал свою карьеру со съемок короткометражек и документальных фильмов.
Фильм является очередным проектом известного режиссера Ренни Харлина, который уже успел снять множество известных и успешных фильмов, включая «Крепкий орешек 2», «Долгий поцелуй на ночь», «Остров головорезов», «Скалолаз», «Глубокое синее море» и «Охотники за разумом».
Над сценарием к фильму работали Курт Уиммер и Роберт Хенни, основываясь на рассказе последнего.
Это уже не первая совместная работа киносценариста Курта Уиммера и актера Пирса Броснана. Вместе они уже были задействованы в картине «Афера Томаса Крауна».
Продюсерами выступили Дин Элтит, Мансур Аль Дахери и Киа Джем.
Актер Пирс Броснан, известный по своим ролям в таких фильмах, как «Золотой глаз», «И целого мира мало», «Завтра не умрет никогда» и «Афера Томаса Крауна», выступил также и продюсером фильма.
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.