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Ограбление по-джентльменски Ограбление по-джентльменски
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Ограбление по-джентльменски, 2021

2021 / США
4.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Задорный криминальный экшн с Пирсом Броснаном об ограблении банков
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В очередной работе режиссера Ренни Харлина сюжет разворачивается вокруг преступной деятельности Ричарда Пейса (Пирс Броснан). Даже самая охраняемая федеральная тюрьма не может сдержать известного во всем мире вора. Его дерзкий побег и погоня на машине, ускользнувшей от ФБР и полиции, заканчиваются тем, что его в итоге перехватывает группа, члены которой считают себя Робин Гудами нового времени и называются «Изгои». Таинственная группа, в которую входят эксцентричный Ринго (Ник Кэннон), Вайолет (Джейми Чон), Принц (Рами Джабер), а также дочь самого Пейса по имени Хоуп (Гермиона Корфилд), не раскрывает всех своих мотивов.

«Изгои» пытаются убедить Пейса присоединиться к ним для того, чтобы осуществить ограбление века: они хотят украсть тонны золотых слитков, хранящихся в одной из самых защищенных тюрем на планете, принадлежащей бизнесмену и мошеннику по имени Шульц (Тим Рот). Оказывается, он использует свои средства для финансирования террористических группировок не только в своей стране, но и по всему миру. Пейс сразу соглашается, но помимо денег он хочет также отомстить самому Шульцу, так как когда-то именно из-за него Пейс оказался за тюремной решеткой. В пути от Лос-Анджелеса до Абу-Даби, чтобы добиться успеха, «Изгоям» потребуются первоклассные машины, поддельные удостоверения личности, верблюды и много взрывчатки.

Так, известный преступник оказывается завербованным группой необычных воров и вовлеченным в тщательно продуманное ограбление. Однако из-за этого у всей группы могут быть плачевные последствия, угрожающие жизням не только самих участников ограбления, но и бесчисленного множества других людей.

Так получилось, что одну из сцен фильма в пустыне пришлось снимать во время настоящей песчаной бури.

Впервые о работе над проектом стало известно на Европейском кинорынке, который состоялся во время Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2019 года.

Основные съёмки картины начались уже через несколько дней после Берлинского кинофестиваля и проходили в Дубае, Абу-Даби и Лос-Анджелесе.

К марту 2020 года фильм уже был на стадии постпродакшна, однако из-за пандемии работа над картиной затянулась.

В марте 2021 года кинокомпанией Paramount было объявлено, что премьера фильма запланирована на июнь 2021 года.

Имя режиссера Ренни Харлина на самом деле псевдоним. Его настоящее имя – Лаури Мориц Харьола. Он родился и вырос в Финляндии, где начинал свою карьеру со съемок короткометражек и документальных фильмов.

Фильм является очередным проектом известного режиссера Ренни Харлина, который уже успел снять множество известных и успешных фильмов, включая «Крепкий орешек 2», «Долгий поцелуй на ночь», «Остров головорезов», «Скалолаз», «Глубокое синее море» и «Охотники за разумом».

Над сценарием к фильму работали Курт Уиммер и Роберт Хенни, основываясь на рассказе последнего.

Это уже не первая совместная работа киносценариста Курта Уиммера и актера Пирса Броснана. Вместе они уже были задействованы в картине «Афера Томаса Крауна».

Продюсерами выступили Дин Элтит, Мансур Аль Дахери и Киа Джем. 

Актер Пирс Броснан, известный по своим ролям в таких фильмах, как «Золотой глаз», «И целого мира мало», «Завтра не умрет никогда» и «Афера Томаса Крауна», выступил также и продюсером фильма.

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

4.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 июня 2021
Премьера онлайн 15 июня 2021
Премьера в мире 3 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Джейми Чанг
Джейми Чанг
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Тим Рот
Тим Рот
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Все актеры и съемочная группа
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Ограбление по-джентльменски смотреть онлайн

Ограбление по-джентльменски
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Наша рецензия
Это совершенно нормальная практика в мировом кино, когда в один прекрасный момент заслуживший себе имя и статус актёр начинает играть одну-единственную роль — самого себя. Ну или какую-то другую роль, в которой его зрители запомнили лучше всего или в которой он сам себя лучше всего чувствует. Сэр Майкл Кейн, Морган Фриман, Лиам Ниссон (хотя у него пока что на каждые три «Заложницы» приходится одно «Молчание»). Ирландец Пирс Броснан в этом списке тоже давно…
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Алексей Дряхлов 12 июня 2021, 04:03
Фильм -- дно. Купились на Пирса Броснана и сценариста Аферы Томаса Крауна. Но фильм настолько тупой, что смогли выселеть только чуть больше половины.… Читать дальше…
User 11 июня 2021, 21:45
Наитупейший фильм, игра актеров на нуле. Не советую.
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