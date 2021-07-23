«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»: Рецензия Киноафиши

20 лет назад отца юного героя убили преступники. С тех пор мальчик вырос, взял себе прозвище Снейк Айз (по двум единицам на игральных костях, которые и стали приговором родителю) и научился великолепно драться. Он мечтает найти убийцу и отомстить. И однажды у Снейка появляется такой шанс, но из-за этого он ввязывается в войну Кенты — одного из боссов якудза — и древнего клана Арашикаге, который вскоре может возглавить друг героя Томми.

Франшиза G. I. Joe, зародившаяся из серии культовых игрушек фирмы Hasbro, уже не в первый раз пытается прорваться на большие экраны. Но после сносного первого фильма 2009 года вышло максимально неуклюжее продолжение, и всё на долгие годы заглохло. Сольный приквел, посвящённый одному из самых загадочных героев Снейк Айзу, планировали снять много лет. Казалось бы, фанаты должны радоваться: он всё же добрался до экранов. Но, увы, картина получилась ещё более нестройной и бессмысленной, чем предыдущие фильмы.

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз

Новым зрителям не нужно бояться, что они что-то не поймут, не будучи знакомыми с прошлыми частями или комиксами. Здесь историю начинают с нуля. И даже наоборот, это у знатоков серии G. I. Joe возникнет много вопросов: авторы новой экранизации буквально переворачивают некоторые идеи с ног на голову. Внезапно именно Снейк Айз становится причиной большинства проблем. А Томми — будущий злодей Стормшэдоу — выглядит самым добрым и благородным персонажем.

Всё дело в том, что режиссёр Роберт Швентке, по сути, взял из оригинала знакомых героев и поместил их в самый стандартный и даже клишированный ориджин. Причём он постарался уместить в двухчасовой фильм слишком много событий. Одна из героинь ещё в первой трети картины скажет: «Всё происходит слишком быстро». И с ней просто невозможно не согласиться.

Причём Швентке пытается играть не с американской культурой, а со стилистикой азиатских боевиков о восточных единоборствах. Вот только делает он это слишком по-западному. Главный герой, которого играет харизматичный Генри Голдинг, становится поставщиком шуток. Он вроде бы проходит сложные испытания, чтобы попасть в клан. Но на самом деле все тесты завязаны просто на саморефлексии героя. Ведь большая часть действия построена на том, что он не может определиться со своими приоритетами. И, если вдуматься, весь сюжет фильма выглядит как типичное «не было бы героя — не было бы проблемы». Потому что Снейк Айз сначала всё портит, а потом кое-как исправляет. И за это его должен полюбить зритель.

Остальным персонажам дают самую плоскую мотивацию. Обиднее всего как раз с Томми: по финалу его истории ярко заметно, что дальнейшие события франшизы G. I. Joe искусственно приклеивают к шаблонному сюжету. Его перерождение происходит в последние 10 минут фильма по самой надуманной причине.

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз

А ещё в картине есть восходящая звезда Самара Уивинг и Урсула Корберо, которая порадует всех фанатов «Бумажного дома». Рассказ об этих героинях трудно логично вписать даже в рецензию, ведь в фильме они выглядят максимально чужеродными и ненужными. Понятно, что первую вводят, чтобы познакомить Снейк Айза с самой организацией G. I. Joe, а вторую — как представителя террористической группы «Кобра». В случае успеха фильма это должно дать толчок развитию. Но пока что они просто пару раз дерутся, а большую часть времени лишь сверкают глазами и фигурами в обтягивающей форме. Да и то слишком мало, чтобы порадовать любителей сексуализированных героинь.

Единственное, за что можно похвалить эту картину, — неплохо задуманный экшен. Он, опять же, регулярно отсылает к восточным боевикам: герои обычно дерутся голыми руками или мечами. При этом авторы часто используют колоритный антураж. Драка холодным оружием во время гонки на мотоциклах впечатляет. А классические разборки в японской деревне вызовут ностальгию у поклонников жанра.

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз

Хотя и здесь не обошлось без проблем. Создаётся ощущение, что монтажёру дали чёткое указание делать склейку на каждом ударе, который наносят герои, а то и на замахе. Поэтому съёмки почти всех битв превращаются в мелкую нарезку кадров на грани эпилептического припадка. В отдельных случаях это хорошо передаёт суету самого сражения. В других же можно просто запутаться кто кого бьёт, и за кого надо болеть.

Уже точно можно сказать, что действительно яркого возвращения G. I. Joe на экраны не получилось. Но у «Снейк Айза» всё же есть шанс понравиться зрителям и окупиться в прокате. Если смотреть его отдельно от франшизы, это одноразовый и очень стандартный боевик с неплохо поставленными драками и парой харизматичных главных героев. Хотя от него лучше не ждать сюрпризов и каких-то ярких поворотов. А вот если студия решит пойти дальше в развитии франшизы, точно потребуется работа над ошибками.