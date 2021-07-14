«Пороховой коктейль»: Рецензия Киноафиши

Давайте представим, что мы все настолько насмотренные, что слышали о представленном в Каннах в 2014 году израильском боевике «Очень плохие парни». Сам Квентин Тарантино похвалил картину. А сейчас её по коллизиям можно было бы сравнить с «Рыцарями справедливости». Но всё, что на самом деле нужно знать об этой работе, — это то, что это очень жестокая и одновременно смешная сатира про разборки троих мужчин. И что один из двух её режиссёров — Навот Папушадо. Почему это важно? Потому что сейчас этот постановщик уже самостоятельно представляет новый боевик. Там тоже предостаточно ультранасилия и юмора, но только на этот раз за дело берутся безжалостные женщины в количестве пяти штук, не считая очень находчивую девочку. Их задача — за полтора часа навалять огромному числу мужчин, которые хотят их прикончить из принципа «потому что». А вот задача режиссёра — вложить в этот калейдоскоп экшена хоть немного смысла. Помимо очевидного феминистического.

«Пороховой коктейль» насквозь пропитан хорошим инфантилизмом. Начиная от самого напитка, который фигурирует в названии, и заканчивая буквальностью визуального высказывания режиссёра. Напиток этот — молочный коктейль (точное название ленты — «Gunpowder Milkshake»). Явно не то, что в традиционных крутых, в том числе феминистических боевиках, употребляют суперкиллеры. А вот Сэм — так зовут главную героиню — с удовольствием пьёт именно его, с двойным мороженым, как раз перед тем, как зашить себе очередной прострел на руке. Да и вообще в любой удобной ситуации. А что до высказывания режиссёра, то тут совершенно чётко видится юношеский восторг поклонника Тарантино, Родригеса, Коэнов и Мартина МакДоны, получившего в распоряжение мощности, схожие с возможностями этих именитых режиссёров, а также классных англоязычных актрис. Поэтому «Пороховой коктейль» выглядит действительно как заявление: «Я вам щас всем покажу!»

Сюжет предельно прост. Как это часто бывает с подобными картинами, тут скорее важны детали, а не ключевая драма. Вот есть крутейший киллер Сэм. Когда-то, давным-давно, Сэм оставила её мама, тоже крутой киллер. И вот теперь Сэм, такая одинокая и непобедимая, работает на бывшего маминого босса. Но один заказ, в котором оказывается замешана девочка Эмили 8 лет и 9 месяцев, сбивает настройки безжалостности, и теперь наёмница — сама мишень. А значит, самое время маме прийти из неведения на помощь.

Пороховой коктейль

Это броский неоновый кинокомикс, где каждый кадр кричит об условности показываемого мира. И о съёмках в павильоне, чтобы возвести все эти чрезмерно изысканные локации — от квартиры главной героини, через дайнер, хотя вроде же в Лондоне дело, к офису её босса, а оттуда в библиотеку. Нет. В Библиотеку. Пожалуй, этот декоративный монстр единственный сообщает, что действие разворачивается в якобы Англии, а не в подсвеченных картинах Эдварда Хоппера, который, напоминаю, был с ног до головы американцем. Грубоватая визуальная буквальность похожа на декорации к другой жестокой комедии, «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”», как и главный злодей в исполнении Адама Нагаитиса перенял хипповую вальяжность Криса Хэмсворта, мимику Сэма Рокуэлла и опасные повадки Мистера Блондина — Майкла Мэдсена. Да что там, «Коктейль» в целом это собрание не цитат в прямом смысле, но элементов, которые режиссёр настолько полюбил в других фильмах, что решил присвоить. Как блестящую золотую куртку с тигром на спине, которая спереди сообщает, что Сэм так же опасна, как гонщик из «Драйва», а сзади — что, ребята, это всё шутка!

А раз это всё шутка, то и актёрская игра подразумевает здоровый уместный гротеск и самоиронию. Иначе по-другому не объяснить, почему хохотушка (я видела лично) Карен Гиллан весь фильм ходит настолько насупившаяся, что по сравнению с ней синяя Небула — просто персонаж детского утренника. Что не мешает актрисе демонстрировать великолепные пластические способности. И речь не столько о трюках, хотя их тут как молока в молочном коктейле. А именно о пластике длинного худого тела, с которым она управляется, как умелый Буратино. Эта нарочитая нескладность, которая по итогу оказывается очень даже действенной, лишний раз подчёркивает: перед зрителями подросток, а не женщина. Её поведение, как и ценности, остались на том правильно-наивном уровне 15-летней девочки, которую почему-то оставила мама. И девочка решила: не буду взрослеть, пока мама не вернётся. Не надо быть киноведом, чтобы рассмотреть эту метафору: она качественно, но очень прямолинейно разыграна.

Пороховой коктейль

А мама, кстати, возвращается. И это не спойлер, а Лина Хиди. Её отношение к чаду не сравнить со странной любовью Серсеи Ланнистер. Да и сама Хиди, очевидно, уже вышла из популярного образа. Она скорее напоминает добрую версию Ма-Мы из «Судьи Дредда 3D». Хотя фанатичное материнство, конечно, объединяет все эти три роли. Хиди эффектна настолько, что в совместных сценах затмевает кинодочь. Но оно и понятно: сейчас ей надо играть с тройной яростью, чтобы наконец перестать ассоциироваться со злосчастной королевой.

Завершает парад известных лиц трио «Ангелов Чарли» на пенсии: Анджела Бассетт, Мишель Йео и Карла Гуджино. То, что они «отошли от дел», — не претензия к их возрасту или форме, они сами так про себя говорят. Но мы понимаем это кокетство: когда опасность взломает их двери, три библиотекарши обернутся фуриями. Каждая со своим фирменным стилем в уничтожении врагов. Смотреть на это — чистое удовольствие безо всякого смысла. «Пороховой коктейль» вообще не претендует ни на пронзительные диалоги, ни на сложные выяснения отношений. Это плотно упакованный комплект боевой хореографии, которая нарастает по правилам арифметической прогрессии. Вот была девочка одна и била троих, вот в конце девочек пятеро, и они разносят к чертям армию головорезов. А где-то между этими сценами у них небольшая передышка. И снова хочется спросить: «Ничего не напоминает»? Но надо подождать, вдруг Квентин решит высказаться и по поводу этой картины Навота Папушадо и объявит её фильмом «на разогреве» у третьей главы «Убить Билла». Ведь там, если верить слухам, Чёрная мамба уже с подросшей наследницей будет кровью отмывать свои кровавые грехи.

Пороховой коктейль

Пожалуй, что делает «Пороховой коктейль» уникальным, это как раз та самая Библиотека, о которой уже было сказано. Оплот незыблемых ценностей, среди которых и семейности ценности, и ценности сестринского сообщества, а ещё остроумное — и это вы уже обязаны оценить без моих подсказок — хранилище самого разнообразного оружия. После этого фильма действительно может захотеться почитать. И список предлагаемой к рассмотрению литературы весьма достойный. Правда, извините, опять очень уж женский.

Но главное и финальное: бодрая зубодробительная лента о girl’s power и преемственности легко может отнять зрительское внимание у похожей на всё это «Чёрной вдовы». Хотя бы потому, что комикса, как и юмора, здесь гораздо больше. А ещё не нужно разбираться во всех этих сложных причинно-следственных связях за 10 лет жизни Наташи Романофф на экране. Можно просто сесть и кайфануть.