«Обитель зла: Раккун-Сити»: Рецензия Киноафиши

Небольшой городок Раккун-Сити существует лишь благодаря фармацевтической корпорации Umbrella. Правда, ей осталось работать недолго, и все предприятие спешно вывозят из здешних мест. Сделать это без эксцессов не удается, ведь в лабораториях занимались далеко не лекарствами. Одна из таких разработок по биологическому оружию превращает жителей в зомби, готовых есть все живое на своем пути. Теперь горстке уцелевших из полицейского участка предстоит объединиться, чтобы найти выход из города до его полного уничтожения.

«Обитель зла: Раккун-Сити» — экранизация знаменитой серии игр Resident Evil, совсем недавно обретшей второе дыхание. Первая попытка перенести историю на большие экраны была предпринята еще в 2002 году, с Миллой Йовович в главной роли. Но тогда первоисточник очень быстро ушел на второй план, сохранив лишь несколько известных героев. Франшиза превратилась в бразильский сериал длиной в 6 фильмов, каждый из которых держал планку и стабильно оказывался хуже предыдущего. Новая картина обещала бережно обойтись с оригиналом. За основу взяли сюжет первых двух игр, с незначительными деталями из третьей, решив не мелочиться и показать сразу всех главных персонажей франшизы. Казалось, что же могло пойти не так?

Первые проблемы начались уже после объявления актерского состава. Идеальных попаданий не было, зато удалось промахнуться. Например, с Леоном С. Кеннеди, роль которого исполнил далекий от оригинального образа Эван Джогиа. Как оказалось, такой выбор был не случайным. Одного из самых известных героев франшизы, молодого полицейского, отважно набирающегося опыта в самой гуще событий, превратили в размазню и клоуна. Приблизительно так ощущается вся проделанная работа по «адаптации» первоисточника.

Обитель Зла: Раккун Сити

Непонятно зачем пытаясь заигрывать с мелочами, картина абсолютно забывает о ключевых моментах. Если вы не знакомы с серией, будет сложно понять, что же вообще случилось в Раккун-Сити. И правда, зачем объяснять, что это за вирус, как именно происходит заражение и чем так ужасна корпорация Umbrella, кроме того, что она ставит опыты над детьми, разрабатывая биологическое оружие?.. Даже ее знаменитый логотип появляется лишь вскользь и тоже превращается скорее в отсылку.

Решив, что простому зрителю хватит сюжетных обрывков, картина начинает засыпать фанатов «пасхалками» из игры. Тут есть: классические монстры, известные локации в виде полицейского участка и загородного особняка, персонажи из спин-оффов, на пару минут мелькающие на экране, похожая одежда главных героев, оружие и даже более мелкие детали в виде узнаваемых ключей, которые многие игроки вертели в своем инвентаре. Правда, на общем фоне эти детали скорее нервируют, постоянно напоминая про отличные игры и утраченный потенциал.

В этом месте можно возразить: «Ну подумаешь, все не так, как в этих ваших играх. Фильм вообще-то снимали для всех. Главное — это зомби и ужас». Очень бы хотелось, чтобы это было достойным ответом. Но удивительным образом новая «Обитель зла» не справилась практически ни с чем. Здесь нет внятной истории, страшных и тревожных моментов, игровой атмосферы, интересного взаимодействия между персонажами, эффектных сцен и качественно сделанных монстров (последних совершенно испортили ужасной графикой). Даже местные зомби как будто не посещали гримеров и выходили на съемочную площадку под лозунгом «и так сойдет». На этом фоне начинаешь лишь больше ценить сериал «Ходячие мертвецы», где в оживших трупах ощущалась любовь, трепетное отношение и куча потраченного времени.

Обитель Зла: Раккун Сити

Картине «Обитель зла: Раккун-Сити» удалось невозможное: после ее просмотра предыдущая попытка с Миллой Йовович начинает вспоминаться с теплотой и выглядеть подарком, который мы не оценили должным образом. Правда, есть крохотный шанс, что все это – новая и еще не открытая форма постиронии над собой. В самом начале фильма звучит песня со строчкой «And I'm losing my favourite game», а у официантки буквально течет кровь из глаз, и она не сильно придает этому значение. Возможно, вот он ответ — нам надо просто последовать ее отважному примеру. Не стоит врать самим себе: надежды на хорошее кино пропали почти сразу, а хоть какой-то интерес сохранялся лишь очередными ложными обещаниями авторов следовать «оригиналу». А может, таким образом вселенная восстанавливает баланс после превосходного мультсериала «Аркейн» по вселенной League of Legends. Как минимум, мы узнали, что игровые экранизации не прокляты, и стоит еще подождать.

«Обитель зла: Раккун-Сити» понравится поклонникам зомби-хорроров, которые никогда не слышали о серии игр Resident Evil, знают, откуда берутся ожившие мертвецы и как их убивать.