Пороховой коктейль, 2021

Сюжет приключенческого триллера от режиссера Навота Папушадо с Карен Гиллан в главной роли разворачивается вокруг целой династии киллеров.
Кому-то может показаться, что быть наемным убийцей несложно, особенно если у вас есть врожденная предрасположенность к данному виду деятельности, доставшаяся от матери.
Однажды Скарлет (Лина Хиди) из-за своей бурной жизни профессионального киллера была вынуждена бросить собственную дочь Сэм (Карен Гиллан) и скрыться от чужих глаз. После многих лет отчуждения Сэм превратилась в такого же хладнокровного наемного убийцу, как и ее мать. Однако в жизни Сэм не все идет так гладко, так как есть небольшая проблема. Как остаться при такой профессии хорошим человеком и быть в ладах с собственной совестью? Сэм поручают очередную серьезную миссию с высокими ставками, однако ситуация быстро выходит из-под контроля, когда в центре конфликта между враждующими бандами оказывается невинная 8-летняя девочка, которую Сэм и нужно устранить. Выбирая между работой и собственными моральными принципами, в этой непредвиденной ситуации Сэм готова пойти против своего начальства, лишь бы спасти жизнь чужого ребенка. В конечном счете это дело необычным образом приводит ее к собственной матери и ее помощницам, таким же киллерам, как и она. Теперь Скарлет со своими напарницами спешат к Сэм на помощь и готовы с превеликим удовольствием угостить всех недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем». И когда женщины соберутся вместе, они объединят свои силы в войне против тех, кто однажды отнял у них все.
И свою месть они удивительным образом умудрятся провернуть в течение всего лишь одной ночи.
После радиоинтервью выяснилось, что любимым лакомством актрисы Карен Гиллан на самом деле являются молочные коктейли. В оригинале картина называется Gunpowder milkshake, что можно перевести как «Пороховой молочный коктейль».
Это первый англоязычный фильм израильского сценариста и режиссера Навота Папушадо.
Также в картине сыграли актер Пол Джаматти, актрисы Мишель Йео, Анджела Бассетт, Карла Гуджино и Фрейя Аллан.
О начале работы над проектом стало известно еще в апреле 2018 года, когда кинокомпании StudioCanal и The Picture Company приобрели права на фильм на американском кинорынке.
Съемки фильма начались в июне 2019 года, продлились два месяца и закончились в августе того же года в Берлине.
На конкурсных торгах Netflix совершил сделку по приобретению прав на трансляцию фильма в США у кинокомпании STX Films.
Создатели фильма подтвердили, что к моменту завершения съемок уже получили одобрение на съемку второй части.
Режиссер картины Навот Папушадо, который написал сценарий к фильму совместно с Эхудом Лавски, ранее был соавтором сценария и одним из режиссеров триллера «Очень плохие парни». В свое время этот фильм стал сенсацией на кинофестивалях, и даже сам режиссер Квентин Тарантино отметил его как лучший фильм года.
Продюсерами фильма выступили Эндрю Рона и Алекс Хейнеман из кинокомпании The Picture Company.
В январе 2019 года стало известно, что роль в экшн-триллере израильского режиссера получила актриса Карен Гиллан, в феврале к ней присоединилась Лина Хиди, а в апреле – Анджела Бассетт. В мае актерский состав также пополнили актеры Пол Джаматти и Айван Кей, актрисы Мишель Йео и Карла Гуджино.
Быть киллером — весело и просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».