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Пороховой коктейль Пороховой коктейль
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Gunpowder Milkshake

Пороховой коктейль, 2021

2021 / США / Франция
5.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Экшн-триллер о целой династии женщин-киллеров
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Сюжет приключенческого триллера от режиссера Навота Папушадо с Карен Гиллан в главной роли разворачивается вокруг целой династии киллеров.

Кому-то может показаться, что быть наемным убийцей несложно, особенно если у вас есть врожденная предрасположенность к данному виду деятельности, доставшаяся от матери.

Однажды Скарлет (Лина Хиди) из-за своей бурной жизни профессионального киллера была вынуждена бросить собственную дочь Сэм (Карен Гиллан) и скрыться от чужих глаз. После многих лет отчуждения Сэм превратилась в такого же хладнокровного наемного убийцу, как и ее мать. Однако в жизни Сэм не все идет так гладко, так как есть небольшая проблема. Как остаться при такой профессии хорошим человеком и быть в ладах с собственной совестью? Сэм поручают очередную серьезную миссию с высокими ставками, однако ситуация быстро выходит из-под контроля, когда в центре конфликта между враждующими бандами оказывается невинная 8-летняя девочка, которую Сэм и нужно устранить. Выбирая между работой и собственными моральными принципами, в этой непредвиденной ситуации Сэм готова пойти против своего начальства, лишь бы спасти жизнь чужого ребенка. В конечном счете это дело необычным образом приводит ее к собственной матери и ее помощницам, таким же киллерам, как и она. Теперь Скарлет со своими напарницами спешат к Сэм на помощь и готовы с превеликим удовольствием угостить всех недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем». И когда женщины соберутся вместе, они объединят свои силы в войне против тех, кто однажды отнял у них все.

И свою месть они удивительным образом умудрятся провернуть в течение всего лишь одной ночи.

После радиоинтервью выяснилось, что любимым лакомством актрисы Карен Гиллан на самом деле являются молочные коктейли. В оригинале картина называется Gunpowder milkshake, что можно перевести как «Пороховой молочный коктейль».

Это первый англоязычный фильм израильского сценариста и режиссера Навота Папушадо.

Также в картине сыграли актер Пол Джаматти, актрисы Мишель Йео, Анджела Бассетт, Карла Гуджино и Фрейя Аллан.

О начале работы над проектом стало известно еще в апреле 2018 года, когда кинокомпании StudioCanal и The Picture Company приобрели права на фильм на американском кинорынке.

Съемки фильма начались в июне 2019 года, продлились два месяца и закончились в августе того же года в Берлине.

На конкурсных торгах Netflix совершил сделку по приобретению прав на трансляцию фильма в США у кинокомпании STX Films.

Создатели фильма подтвердили, что к моменту завершения съемок уже получили одобрение на съемку второй части.

Режиссер картины Навот Папушадо, который написал сценарий к фильму совместно с Эхудом Лавски, ранее был соавтором сценария и одним из режиссеров триллера «Очень плохие парни». В свое время этот фильм стал сенсацией на кинофестивалях, и даже сам режиссер Квентин Тарантино отметил его как лучший фильм года. 

Продюсерами фильма выступили Эндрю Рона и Алекс Хейнеман из кинокомпании The Picture Company.

В январе 2019 года стало известно, что роль в экшн-триллере израильского режиссера получила актриса Карен Гиллан, в феврале к ней присоединилась Лина Хиди, а в апреле – Анджела Бассетт. В мае актерский состав также пополнили актеры Пол Джаматти и Айван Кей, актрисы Мишель Йео и Карла Гуджино.

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

5.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера онлайн 3 января 2021
Премьера в мире 3 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Навот Папушадо
Навот Папушадо
В ролях
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Лина Хиди
Лина Хиди
Фрейя Аллан
Фрейя Аллан
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пороховой коктейль 4 постера
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Пороховой коктейль смотреть онлайн

Пороховой коктейль
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Давайте представим, что мы все настолько насмотренные, что слышали о представленном в Каннах в 2014 году израильском боевике «Очень плохие парни». Сам Квентин Тарантино похвалил картину. А сейчас её по коллизиям можно было бы сравнить с «Рыцарями справедливости». Но всё, что на самом деле нужно знать об этой работе, — это то, что это очень жестокая и одновременно смешная сатира про разборки троих мужчин. И что один из двух её режиссёров — Навот Папушадо.…
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саундтрек фильма Пороховой коктейль
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Вот что говорят критики о новом боевике Карен Гиллан «Пороховой коктейль» от Netfilx Мнения разделились.
Написать
14 июля 2021 13:48
«Очень интересно смотреть на женщин в традиционно мужских ролях»: интервью с актрисой Линой Хиди 15 июля на большие экраны выходит остросюжетный боевик «Пороховой коктейль», который уже успели прозвать женской версией «Джона Уика». Специально к премьере этого фильма Лина Хиди («Игра престолов») рассказывает о своей героине, оригинальном сценарии, работе с женским составом и многом другом.
Написать
28 июня 2021 14:19
Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика» В то же время актриса отмечает, что фильм более «безумный и странный», чем боевик Квентина Тарантино или франшиза Чада Стахелски.
Написать
17 июня 2021 16:17
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