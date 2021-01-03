Пороховой коктейль, 2021

Сюжет приключенческого триллера от режиссера Навота Папушадо с Карен Гиллан в главной роли разворачивается вокруг целой династии киллеров.

Кому-то может показаться, что быть наемным убийцей несложно, особенно если у вас есть врожденная предрасположенность к данному виду деятельности, доставшаяся от матери.

Однажды Скарлет (Лина Хиди) из-за своей бурной жизни профессионального киллера была вынуждена бросить собственную дочь Сэм (Карен Гиллан) и скрыться от чужих глаз. После многих лет отчуждения Сэм превратилась в такого же хладнокровного наемного убийцу, как и ее мать. Однако в жизни Сэм не все идет так гладко, так как есть небольшая проблема. Как остаться при такой профессии хорошим человеком и быть в ладах с собственной совестью? Сэм поручают очередную серьезную миссию с высокими ставками, однако ситуация быстро выходит из-под контроля, когда в центре конфликта между враждующими бандами оказывается невинная 8-летняя девочка, которую Сэм и нужно устранить. Выбирая между работой и собственными моральными принципами, в этой непредвиденной ситуации Сэм готова пойти против своего начальства, лишь бы спасти жизнь чужого ребенка. В конечном счете это дело необычным образом приводит ее к собственной матери и ее помощницам, таким же киллерам, как и она. Теперь Скарлет со своими напарницами спешат к Сэм на помощь и готовы с превеликим удовольствием угостить всех недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем». И когда женщины соберутся вместе, они объединят свои силы в войне против тех, кто однажды отнял у них все.

И свою месть они удивительным образом умудрятся провернуть в течение всего лишь одной ночи.