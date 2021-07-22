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G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
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Snake Eyes: G.I. Joe Origins

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз, 2021

2021 / США
6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Новая часть экшн-франшизы о бойцах секретного подразделения
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Очередная часть франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры», основанной на линейке игрушек Hasbro и одноименном анимационном сериале. Несмотря на то, что изначально предполагалось, что фильм станет перезапуском всей франшизы, компания Paramount решила продолжить работу над третьим эпиздом как над сиквелом.

Действие предыдущих картин происходит в недалеком для нас будущем, где зрителю рассказывается об истории образования отряда «G.I. Joe» и их борьбе с международной террористической организацией под названием «Кобра». Попутно показана история присоединения к отряду главных героев предыдущих фильмов Дюка и Рипкорда. Несмотря на то, что база организации находится в Египте, опасные задания приведут их во Францию, Россию, Австралию и даже в Арктику, однако известный по комиксам Остров Кобры также появляется в частях франшизы. Главной задачей отряда «G.I. Joe» является борьба с преступной корпорацией оружейного торговца, который пытается захватить весь мир.

Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 3»  сосредоточится на работе новой команды отряда «G.I. Joe». В его составе снова окажутся лучшие в своем деле бойцы. Они сами выбрали такую жизнь и зарабатывают тем, что участвуют в опасных миссиях и рискуют жизнью, чтобы спасти все человечество от террористических организаций. На этот раз членам «G.I. Joe» предстоит противостоять террористам в борьбе за сверхновое оружие, созданное на основе темной материи. После того, как оно окажется в руках «Кобры», не только члены отряда «G.I. Joe», но и вся планета окажутся под угрозой. 

 

 

Изначально планировалось, что премьера фильма состоится в марте 2020 года, но она была перенесена из-за пандемии COVID-19. Позже стало известно, что премьера спин-оффа франшизы под названием «Снейк Айз» о самом таинственном и опасном члене отряда «G.I. Joe» должна пройти раньше, в связи с чем дата релиза третьей части была сдвинута.

Актер Дуэйн Джонсон был заинтересован в повторении своей роли из предыдущих частей.

Режиссер Джон М. Чу изначально выразил большую заинтересованность в проекте и хотел вернуться в кресло режиссера, чтобы снять третий фильм франшизы, однако был вынужден отказаться от проекта, так как был занят съемками картины «Джем и голограммы».

Персонаж по имени Мэтт Трекер вдохновлен одноименным персонажем мультсериала «Маска», который, в свою очередь, тоже был основан на фигурках Кеннера (позже приобретенных компанией Hasbro).

Открытым остался вопрос о возвращении к своей роли актрисы Рэйчел Николс, которая воплотила образ Скарлетт в фильме «Бросок кобры».

Оригинальные сценаристы второго фильма франшизы Ретт Риз и Пол Верник советовали вернуть актрису Сиенну Миллер на роль Баронессы для третьей части.

Ходили слухи, что персонаж Ченнинга Татума по имени Дюк может вернуться в третьем фильме франшизы.

В картине ожидается появление еще большего количества персонажей отряда «G.I. Joe», чем их было в первых двух частях.

Сценаристами фильма выступили Аарон Берг, Джош Аппелбаум и Андре Немец.

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, - дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 июля 2021
Премьера в мире 22 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Генри Голдинг
Генри Голдинг
Урсула Корберо
Урсула Корберо
Эндрю Кодзи
Эндрю Кодзи
Ико Уайс
Ико Уайс
Все актеры и съемочная группа
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20 лет назад отца юного героя убили преступники. С тех пор мальчик вырос, взял себе прозвище Снейк Айз (по двум единицам на игральных костях, которые и стали приговором родителю) и научился великолепно драться. Он мечтает найти убийцу и отомстить. И однажды у Снейка появляется такой шанс, но из-за этого он ввязывается в войну Кенты — одного из боссов якудза — и древнего клана Арашикаге, который вскоре может возглавить друг героя Томми. Франшиза G. I. Joe, зародившаяся из серии…
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Сережа Хузин 1 августа 2021, 14:14
Фильм туфта,не ходите.Потеря
Дмитрий Одинцов 15 июля 2021, 15:45
Давно ждал отдельную историю, но думал это будет после, как-то непривычно видеть Снек Айза без шлема и слишком говорящим
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23 июля 2021 12:07
Продюсер «Броска кобры» и «Трансформеров» утверждает, что кроссовер неизбежен Хотя до сих пор студия Paramount была против этого. 
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22 июля 2021 12:34
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