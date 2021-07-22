G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз, 2021

Очередная часть франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры», основанной на линейке игрушек Hasbro и одноименном анимационном сериале. Несмотря на то, что изначально предполагалось, что фильм станет перезапуском всей франшизы, компания Paramount решила продолжить работу над третьим эпиздом как над сиквелом.
Действие предыдущих картин происходит в недалеком для нас будущем, где зрителю рассказывается об истории образования отряда «G.I. Joe» и их борьбе с международной террористической организацией под названием «Кобра». Попутно показана история присоединения к отряду главных героев предыдущих фильмов Дюка и Рипкорда. Несмотря на то, что база организации находится в Египте, опасные задания приведут их во Францию, Россию, Австралию и даже в Арктику, однако известный по комиксам Остров Кобры также появляется в частях франшизы. Главной задачей отряда «G.I. Joe» является борьба с преступной корпорацией оружейного торговца, который пытается захватить весь мир.
Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 3» сосредоточится на работе новой команды отряда «G.I. Joe». В его составе снова окажутся лучшие в своем деле бойцы. Они сами выбрали такую жизнь и зарабатывают тем, что участвуют в опасных миссиях и рискуют жизнью, чтобы спасти все человечество от террористических организаций. На этот раз членам «G.I. Joe» предстоит противостоять террористам в борьбе за сверхновое оружие, созданное на основе темной материи. После того, как оно окажется в руках «Кобры», не только члены отряда «G.I. Joe», но и вся планета окажутся под угрозой.
Изначально планировалось, что премьера фильма состоится в марте 2020 года, но она была перенесена из-за пандемии COVID-19. Позже стало известно, что премьера спин-оффа франшизы под названием «Снейк Айз» о самом таинственном и опасном члене отряда «G.I. Joe» должна пройти раньше, в связи с чем дата релиза третьей части была сдвинута.
Актер Дуэйн Джонсон был заинтересован в повторении своей роли из предыдущих частей.
Режиссер Джон М. Чу изначально выразил большую заинтересованность в проекте и хотел вернуться в кресло режиссера, чтобы снять третий фильм франшизы, однако был вынужден отказаться от проекта, так как был занят съемками картины «Джем и голограммы».
Персонаж по имени Мэтт Трекер вдохновлен одноименным персонажем мультсериала «Маска», который, в свою очередь, тоже был основан на фигурках Кеннера (позже приобретенных компанией Hasbro).
Открытым остался вопрос о возвращении к своей роли актрисы Рэйчел Николс, которая воплотила образ Скарлетт в фильме «Бросок кобры».
Оригинальные сценаристы второго фильма франшизы Ретт Риз и Пол Верник советовали вернуть актрису Сиенну Миллер на роль Баронессы для третьей части.
Ходили слухи, что персонаж Ченнинга Татума по имени Дюк может вернуться в третьем фильме франшизы.
В картине ожидается появление еще большего количества персонажей отряда «G.I. Joe», чем их было в первых двух частях.
Сценаристами фильма выступили Аарон Берг, Джош Аппелбаум и Андре Немец.
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, - дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.