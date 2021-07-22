G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз, 2021

Очередная часть франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры», основанной на линейке игрушек Hasbro и одноименном анимационном сериале. Несмотря на то, что изначально предполагалось, что фильм станет перезапуском всей франшизы, компания Paramount решила продолжить работу над третьим эпиздом как над сиквелом.

Действие предыдущих картин происходит в недалеком для нас будущем, где зрителю рассказывается об истории образования отряда «G.I. Joe» и их борьбе с международной террористической организацией под названием «Кобра». Попутно показана история присоединения к отряду главных героев предыдущих фильмов Дюка и Рипкорда. Несмотря на то, что база организации находится в Египте, опасные задания приведут их во Францию, Россию, Австралию и даже в Арктику, однако известный по комиксам Остров Кобры также появляется в частях франшизы. Главной задачей отряда «G.I. Joe» является борьба с преступной корпорацией оружейного торговца, который пытается захватить весь мир.

Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 3» сосредоточится на работе новой команды отряда «G.I. Joe». В его составе снова окажутся лучшие в своем деле бойцы. Они сами выбрали такую жизнь и зарабатывают тем, что участвуют в опасных миссиях и рискуют жизнью, чтобы спасти все человечество от террористических организаций. На этот раз членам «G.I. Joe» предстоит противостоять террористам в борьбе за сверхновое оружие, созданное на основе темной материи. После того, как оно окажется в руках «Кобры», не только члены отряда «G.I. Joe», но и вся планета окажутся под угрозой.