«Ограбление по-джентльменски»: Рецензия Киноафиши

Это совершенно нормальная практика в мировом кино, когда в один прекрасный момент заслуживший себе имя и статус актёр начинает играть одну-единственную роль — самого себя. Ну или какую-то другую роль, в которой его зрители запомнили лучше всего или в которой он сам себя лучше всего чувствует. Сэр Майкл Кейн, Морган Фриман, Лиам Ниссон (хотя у него пока что на каждые три «Заложницы» приходится одно «Молчание»). Ирландец Пирс Броснан в этом списке тоже давно значится. И если спросить у неискушённого зрителя, откуда он знает этого «парня», скорее всего, прозвучит ответ: «Бонд» или «Краун». Не самый плохой набор, чтобы поддерживать актёрскую форму и состояние банковского счёта. Броснану всего 68. Он действительно ещё привлекает внимание, в том числе и женское, и пока что не выглядит на экране молодящимся пенсионером и мудрым наставником. Его движения, возможно, уже не так стремительны, зато уверенности хватит на десяток афер вперёд. Как, например, хватило, даже с запасом, на «Ограбление по-джентельменски» Ренни Харлина.

Любопытный, но крайне важный факт про грядущую премьеру: как ни старайтесь, вы на найдёте эту ленту на просторах Интернета. Российские зрители увидят «Ограбление» разве что на день раньше остального мира. И это очень важно знать, потому что такое отношение со стороны всех прокатчиков говорит о том, что этот фильм они проходным не считают. «Ограбление по-джентельменски» — это золотой сплав из всего того, что зрители так любят в авантюрных приключенческих боевиках. Да, пожалуй, если разбирать ленту покадрово, первая реакция будет: «Я где-то это уже видел». Но вот в чём фокус: все эти «видел» между собой соединены так, что рождают новое, увлекательное и довольно смешное кино. И не забывайте, там есть Пирс Броснан.

Сюжет довольно прост: известный вор и аферист Ричард Пейс сбегает из тюрьмы и из-под надзора своего злейшего врага Уорнера Шольца. Чтобы вернуться в неё уже в составе «Команды изгоев» — группке таких же, как он сам, мошенников, только моложе и с замашками Робин Гуда. Тюрьма эта прячет в себе не только опасных преступников, но и изрядное количество золотых слитков, которые, если их не украсть, конечно же, пойдут на поддержку терроризма на Ближнем Востоке. Цимес для Пейса — обвести вокруг пальца вредного Шольца, ну и попрактиковаться в особо крупных размерах. А «Команда изгоев» просто мечтает о мире во всём мире. И это ограбление — ещё один шаг к нему.

Ограбление по-джентльменски

Благородные помыслы аферистов — дань новому времени, в котором жить ради собственной выгоды уже официально не так модно, как заниматься филантропией. То есть думать о красе ногтей, конечно, не возбраняется, но тогда проспонсируй такой же маникюр жителям какой-нибудь маленькой африканской страны. Этот подход в «Ограблении» показан максимально красочно. «Ограбление» — дорогое и эффектное кино в самом буквальном понимании. Слово «лучший» здесь звучит примерно раз в три минуты. Люкс окружает героев, и никто особо не спрашивает, откуда они берут эти деньги. Ведь они живут в пятизвёздочных отелях и пьют 20-летний виски в баре в Абу-Даби исключительно для того, чтобы подобраться к нужным людям, а через них к благотворительному золоту. Значит, им можно простить этот образ жизни.

Такой же данью времени является и актёрский состав. Представить более репрезентативную группу в кассовом кино будет сложновато. Араб, афроамериканец, азиат, метиска, которая одновременно олицетворяет физическую силу в команде, и, наконец, типичная красавица-блондинка, которая по уму даст фору остальным участникам группы. У каждого есть своя краткая предыстория, своя функция и, конечно, своя фишка. Остаётся только дождаться сольного выхода, чтобы сверить свои прогнозы с реальностью: угадали вы назначение конкретного героя или нет. Впрочем, Ренни Харлин хоть и вдохновлялся франшизой про Оушена, стилистически больше тяготеет к «Форсажу». А это значит, что сюжетным твистам он предпочитает эффекты. Ему достаточно ключевой интриги с добычей и транспортировкой золота из тюрьмы, так что его персонажи очаровательно предсказуемы. И нарочитого комедийного флёра, чтобы зрители не принимали все события уж слишком близко к сердцу.

Что же до Пирса Броснана, очевидно, что он существует в знакомом и до чёртиков приятном ему паттерне. Кому же не понравится носить хорошие костюмы, пить коктейли и одинаково уверенно очаровывать дам и обворовывать джентльменов? Но Броснан действительно словно создан находиться в подобных обстоятельствах. Его история как актёра отчасти похожа на историю уже упомянутого сэра Майкла Кейна: выходец из простой семьи сумел убедить весь мир в том, что он аристократ. А виноваты во всём, конечно же, роли. Джеймс Бонд и Томас Краун (а также немного Филеас Фогг) создали в сегодняшнем Броснане устойчивый и уникальный симбиоз, с которым артист легко управляется. Вот он молчаливый сидит у бара с оливкой на шпажке — выслеживает жертву. А вот он уже пританцовывает рядом с грудой слитков, наслаждаясь триумфом. И даже если его поймать, он лишь улыбнётся и выдаст что-то в духе: «Я — джентльмен, и этого вам у меня не отнять». Эти клише в любом другом исполнении раздражали, но именно от Броснана они исходят естественным путём. Поэтому все претензии к его «одинаковости» легко превращаются в уютное ощущение стабильности: ведь именно это мы хотим увидеть на экране, когда идём на фильм, где на постере есть слова «Ограбление» и «Пирс Броснан». Реальная претензия только одна: почему остальные актёры в окружении Пирса какие-то не слишком известные. Да, за ними остаётся ощущение, что где-то вы их уже видели, но в реальности эта картина запомнится именно Джеймсом Крауном или Томасом Бондом. А, ну и Тимом Ротом, который традиционно злится на весь мир и не без удовольствия повторяет сцену с изучением багажника, правда, на этот раз уже один.

Ограбление по-джентльменски

Бодрый монтаж «Ограбления» поддерживает ощущение, что перед зрителем фильм-комикс. Экран регулярно распадается на несколько кадров, чтобы показать, как одновременно и стремительно разворачиваются события, на которые, по сути, героям выделено всего три дня. Это же ощущение параллельного мира поддерживают и выбранные для съёмок места. Понятно, что богатые ОАЭ славятся своими необычными дизайнерскими постройками, но когда их демонстрация упакована в плотные полтора часа, создаётся впечатление, что и «Команда изгоев», и зрители перенеслись в другой мир.

На выходе получается отличное кино выходного дня. Недлинное, динамичное, увлекательное, но не замороченное, и с тем самым знакомым лицом, которое уже, конечно, не такое холёное, как в 2002 году, но всё ещё способное привлечь в залы аудиторию.