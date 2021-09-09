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Copshop

Хороший, плохой, коп, 2021

2021 / США
6.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Эффектный боевик со звездами Голливуда
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Полицейский участок превращается в зону боевых действий, когда сюда привозят одного из самых разыскиваемых преступников штата. По следу жулика, перешедшего дорогу многим криминальным авторитетам, идет целая армия наемников. Каждый участник охоты мечтает добраться до цели первым, используя для этого радикальные меры. Чтобы предотвратить кровавую бойню, новичок в полиции должен объединиться с матерым головорезом, заключенным под стражу. Джерард Батлер, Фрэнк Грилло и Алексис Лаудер в зубодробительном экшене от создателей «Дня курка» и «Козырных тузов».

Аферист Тедди Мурретто привык, что ему все сходит с рук. Но на этот раз он связался не с теми людьми. Преодолевая пустыню штата Невада на изрешеченном пулями автомобиле, он стремится достичь ближайшего населенного пункта, чтобы добровольно сдаться полиции. Наивный Тедди предполагал, что копы защитят его от неуемного киллера Боба Виддика, за плечами которого десятки хладнокровных убийств. Но он сильно ошибался.

Тедди сажают в камеру временного содержания, а в соседней клетке размещают загадочного незнакомца. Как выяснилось, им является тот самый Виддик, готовый на все, лишь бы выполнить контракт. Проблема в том, что в эту смену дежурит принципиальная женщина-полицейский Валери Янг, не спускающая с заключенных глаз. Вот только Боб Виддик не единственный, кто охотится за Тедди Мурретто. С наступлением тьмы у парадного входа объявляется отмороженный бандит Энтони Лэмб, а за ним подтягиваются и другие наемники со всех уголков штата. Собравшуюся под одной крышей компанию ждет незабываемая ночь!

Сценарий картины «Хороший, плохой, коп» основан на рассказе Курта МакЛеода и Марка Уильямса («Озарк», «Честный вор»). Адаптацией занимался Джо Карнахан, также выступивший режиссером.

Производством занимались компании WarParty Films Джо Карнахана и Фрэнка Грилло, G-BASE Productions Джерарда Батлера и Алана Сигела, а также Zero Gravity Management Тая Дункана и Марка Уильямса.

Фрэнк Грилло, сыгравший Тедди Мурретто, ранее снимался у Джо Карнахана в фильмах «Схватка» (2011) и «День курка». В августе 2021 года также был анонсирован триллер Карнахана «Лео из Толедо», в котором Грилло вновь сойдется на экране с Мэлом Гибсоном.

2 октября, спустя два дня после старта производства, несколько членов съемочной группы сдали положительный тест на COVID-19. Съемки возобновились 5 октября и завершились к 20 ноября.

Кинолента создавалась в Атланте, штат Джорджия, и Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Джо Карнахан собрал команду, с которой работал над «Днем курка». Помимо исполнителя главной роли и продюсера Фрэнка Грилло, кинематографист привлек к участию оператора Хуана Мигеля Аспиросу, музыканта Клинтона Шотера, художника-постановщика Джона Билингтона, монтажера Кевина Хейла и костюмера Джэйну Мэнсбридж.

Алексис Лаудер, воплотившая образ новичка-полицейского Валери Янг, прежде появлялась в сериалах «Древние», «Хранители», «Зачарованные» и «Полиция Чикаго», а также в фильмах «Черная пантера» и «Война будущего». Однако все это были незначительные эпизоды. Именно в боевике «Хороший, плохой, коп» актриса впервые получила главную женскую роль.

В маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. Между молотом и наковальней оказывается девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.

6.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Алексис Лодер
Алексис Лодер
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Райан О’Нан
Райан О’Нан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хороший, плохой, коп 4 постера
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Хороший, плохой, коп
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Сонный городок на отшибе Невады, где никогда ничего не происходит. Полицейские из местного управления, окруженного выжженной солнцем пустыней, коротают часы, устраивая фиктивные дуэли в духе Дикого Запада. Унылой жизни провинциалов наступает конец, когда за один вечер в клетку попадают сразу двое отморозков. Первый взят под стражу за нападение на сотрудника полиции в разгар свадебной драки, второй — за вождение в нетрезвом виде. И вряд ли бы кто-то придал нарушителям общественного порядка…
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саундтрек фильма Хороший, плохой, коп
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Написать
16 сентября 2021 13:23
В сети появились первые отзывы о боевике «Хороший, плохой, коп» c Джерардом Батлером и Фрэнком Грилло Фильм вызвал неоднозначную реакцию.
Написать
15 сентября 2021 14:32
Джерард Батлер и Фрэнк Грилло устраивают задорный экшен в трейлере боевика «Хороший, плохой, коп» За режиссуру ленты отвечает создатель «Козырных тузов» и «Схватки». 
Написать
6 августа 2021 14:45
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