Хороший, плохой, коп, 2021

Полицейский участок превращается в зону боевых действий, когда сюда привозят одного из самых разыскиваемых преступников штата. По следу жулика, перешедшего дорогу многим криминальным авторитетам, идет целая армия наемников. Каждый участник охоты мечтает добраться до цели первым, используя для этого радикальные меры. Чтобы предотвратить кровавую бойню, новичок в полиции должен объединиться с матерым головорезом, заключенным под стражу. Джерард Батлер, Фрэнк Грилло и Алексис Лаудер в зубодробительном экшене от создателей «Дня курка» и «Козырных тузов».

Аферист Тедди Мурретто привык, что ему все сходит с рук. Но на этот раз он связался не с теми людьми. Преодолевая пустыню штата Невада на изрешеченном пулями автомобиле, он стремится достичь ближайшего населенного пункта, чтобы добровольно сдаться полиции. Наивный Тедди предполагал, что копы защитят его от неуемного киллера Боба Виддика, за плечами которого десятки хладнокровных убийств. Но он сильно ошибался.

Тедди сажают в камеру временного содержания, а в соседней клетке размещают загадочного незнакомца. Как выяснилось, им является тот самый Виддик, готовый на все, лишь бы выполнить контракт. Проблема в том, что в эту смену дежурит принципиальная женщина-полицейский Валери Янг, не спускающая с заключенных глаз. Вот только Боб Виддик не единственный, кто охотится за Тедди Мурретто. С наступлением тьмы у парадного входа объявляется отмороженный бандит Энтони Лэмб, а за ним подтягиваются и другие наемники со всех уголков штата. Собравшуюся под одной крышей компанию ждет незабываемая ночь!