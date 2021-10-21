«Хороший, плохой, коп»: Рецензия Киноафиши

Сонный городок на отшибе Невады, где никогда ничего не происходит. Полицейские из местного управления, окруженного выжженной солнцем пустыней, коротают часы, устраивая фиктивные дуэли в духе Дикого Запада. Унылой жизни провинциалов наступает конец, когда за один вечер в клетку попадают сразу двое отморозков. Первый взят под стражу за нападение на сотрудника полиции в разгар свадебной драки, второй — за вождение в нетрезвом виде. И вряд ли бы кто-то придал нарушителям общественного порядка значение, если бы оба не попали сюда по собственной воле.

Одним из заключенных является Тедди Мурретто (Фрэнк Грилло) — беглый мошенник, перешедший дорогу не тем людям. За голову преступника установлена столь высокая награда, что наиболее безопасным местом он теперь считает тюрьму. Напротив него, как выяснилось, сидит вовсе не грязный пьянчуга, а профессиональный киллер Боб Виддик (Джерард Батлер), о жестокости которого слагаются легенды. Ситуация окончательно выходит из-под контроля полицейских с появлением психопата Энтони Лэмба (Тоби Хасс). В эпицентре развернувшейся бойни — молодая сотрудница участка Валери Янг (Алексис Лодер), которой для выживания необходимо избрать одну из сторон.

Хороший, плохой, коп

Джо Карнахан — кинематографист, почерк которого остается неизменным вот уже четверть века. Начиная с копеечной экшен-комедии «Кровь, наглость, пули и бензин», которую часто и справедливо сравнивают с «Музыкантом» Роберта Родригеса, постановщик предлагает честное развлекательное кино, без зазрения совести заимствуя те или иные элементы из хитов прошлого. Так, в своем недавнем творении Boss Level Карнахан взял за основу изъезженную вдоль и поперек формулу «Дня сурка», использовав ее для демонстрации смертей и гэгов на любой вкус. В Copshop культовый постановщик имитирует «Нападение на 13-й участок» Джона Карпентера, скрещивая полицейский боевик 70-х с эстетикой вестерна, тогда как музыкальное сопровождение недвусмысленно отсылает то к «Грязному Гарри», то к «СуперФлаю».

Уже традиционно для себя Карнахан обильно разбавляет брутальные перестрелки изрядной долей черного юмора. Чего только стоят словесные перепалки между нелепейшим длинноволосым Грилло и потрепанным, но оттого не менее харизматичным Батлером, которых, впрочем, ко второй половине затмевает Хасс. Однако ключевой фигурой повествования становится темнокожая Валери. Вооружившись антикварным револьвером XIX века, абсолютно непригодным для ведения боя в наши дни, она хладнокровно расправляется не только с отморозками, но и с предателями внутри участка. Малоизвестная актриса Алексис Лодер, впервые получившая главную роль, отнюдь не затерялась на фоне многоопытных коллег, предложив убедительную экшен-героиню.

Хороший, плохой, коп

«Хороший, плохой, коп» — эффектный аттракцион в духе бимуви из грандхаусов, который не предлагает ничего принципиально нового, но компенсирует это остроумными диалогами и обилием экранного насилия. Остается надеяться, что сложившийся тандем Карнахан-Грилло еще не раз порадует зрителей своими работами.