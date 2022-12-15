Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2016

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Варкрафт
2 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Поезд в Пусан
3 Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Первый Мститель: Противостояние
4 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джон Уик 2
5 Джон Уик 2
боевик 2016, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отряд самоубийц
6 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Иностранец
7 Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.7
Оцените
Обитель зла: Последняя глава
8 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Апокалипсис
9 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дэдпул
10 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Великолепная семерка
11 Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отпетые напарники
12 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кредо убийцы
13 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кунг-фу Панда 3
14 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
15 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя 2
16 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джейсон Борн
17 Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстр траки
18 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
19 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стартрек: Бесконечность
20 Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Оцените
Судная ночь 3
21 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
22 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Механик: Воскрешение
23 Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Перестрелка
24 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Охотники за привидениями
25 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Затерянный город Z
26 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
Оцените
День независимости: Возрождение
27 День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши