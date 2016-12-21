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Кредо убийцы Кредо убийцы
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Assassin's Creed

Кредо убийцы, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм «Кредо убийцы», снятый по мотивам одной из самых известных игр современности Assassin’s Creed. Режиссёром картины стал Джастин Курзель, за плечами у которого пока что три фильма, которые, однако, получили множество хвалебных отзывов. Среди них есть «Макбет» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, которые снялись и в «Кредо убийцы». В картине также сыграли Джереми Айронс («Лолита», «Казанова»), Брендан Глисон («Храброе сердце», «Залечь на дно в Брюгге») и ещё один его сын Брин Глисон («Белоснежка и охотник»).

Сценарий фильма «Кредо убийцы» был написан специально таким образом, чтобы не повторять сюжет игр. Главным героем станет простой мужчина по имени Каллум Линч, который неожиданно узнаёт о том, что он потомок великих ассасинов. Его сознание переносится в XV век, и при помощи полученных там знаний и умений он должен спасти современный мир и вступить в масштабное противостояние с тамплиерами.

- Контракт на создание фильма по мотивам игры Assassin's Creed был заключён с Ubisoft в 2012 году

- Майкл Фассбендер является также одним из продюсеров фильма «Кредо убийцы», и его влияние на выбор режиссёра Джастина Курзеля и актрисы Марион Котийяр, с которыми он сотрудничал на съёмках «Макбета», было весьма сущесственным

- На стадии пост-продакшена студия заявила, что к выходу уже планируется сиквел «Кредо убийцы», так как по предварительным прогнозам у фильма будут большие кассовые сборы

- Майкл Фассбендер согласился на главную роль, ни разу не сыграв ни в одну из частей игры Assassin's Creed

- Одна из ролей могла достаться девушке Фассбендера Алисии Викандер, которая отказалась в пользу «Джейсона Борна»

- Костюмы к фильму создавались на протяжении 2-3 месяцев и сделаны вручную. Было сшито по 8 версий каждого наряда

- Фильм «Кредо убийцы» снимался на той же съёмочной площадке, где снимались картины о Джеймсе Бонде

- Лента снята по оригинальному сценарию, не повторяющему сюжеты ни одной из игр

- Изначально фильм должен был выйти в 2015 году, но был перенесён на год позже

- Рабочее название картины «Кредо убийцы» - «Toom», что означает «Пустой»

- На площадке побывали 900 человек массовки, каждый из которых был одет в средневековый костюм

- Прыжок из трейлер исполнил каскадёр Дэмиен Уолтерс. Он прыгнул с высоты 125 футов (40 метров), что стало одним из самых высоких прыжков на съёмках за последние 35 лет

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов, и, накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с жестокой и могущественной организацией тамплиеров в наши дни.

7.5 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 января 2017
Премьера онлайн 21 июня 2021
Премьера в мире 21 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джастин Курзель
Джастин Курзель
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кредо убийцы 7 постеров
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Кредо убийцы
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Наша рецензия
Спустя шесть лет после выхода короткометражной мультипликационной истории, повествующей о последних днях ассасина Эцио Айдиторе да Фиренце, на экраны выходит полнометражный фильм «Кредо убицы» от режиссера Джастина Курзеля. Научно-фантастический боевик изначально позиционировал себя как произведение, созданное по мотивам популярной компьютерной игры Assassin’s Creed и призванное нести историю про «Анимус» и ассасинов в массы: как будто недостаточно для этого самих…
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Иван Ишинкин 5 января 2017, 20:09
ты хоть раз в Assassin’s Creed играл ?
Наталья Благодарная 6 января 2017, 21:55
Прочитала и про полный отстой, и про разочарования. Но на чужое мнение полагаюсь редко, на фильм пошла. Совершенно не жалею))
Фильм понравился, с… Читать дальше…
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