Кредо убийцы, 2016

- Контракт на создание фильма по мотивам игры Assassin's Creed был заключён с Ubisoft в 2012 году

- Майкл Фассбендер является также одним из продюсеров фильма «Кредо убийцы», и его влияние на выбор режиссёра Джастина Курзеля и актрисы Марион Котийяр, с которыми он сотрудничал на съёмках «Макбета», было весьма сущесственным

- На стадии пост-продакшена студия заявила, что к выходу уже планируется сиквел «Кредо убийцы», так как по предварительным прогнозам у фильма будут большие кассовые сборы

- Майкл Фассбендер согласился на главную роль, ни разу не сыграв ни в одну из частей игры Assassin's Creed

- Одна из ролей могла достаться девушке Фассбендера Алисии Викандер, которая отказалась в пользу «Джейсона Борна»

- Костюмы к фильму создавались на протяжении 2-3 месяцев и сделаны вручную. Было сшито по 8 версий каждого наряда

- Фильм «Кредо убийцы» снимался на той же съёмочной площадке, где снимались картины о Джеймсе Бонде

- Лента снята по оригинальному сценарию, не повторяющему сюжеты ни одной из игр

- Изначально фильм должен был выйти в 2015 году, но был перенесён на год позже

- Рабочее название картины «Кредо убийцы» - «Toom», что означает «Пустой»

- На площадке побывали 900 человек массовки, каждый из которых был одет в средневековый костюм

- Прыжок из трейлер исполнил каскадёр Дэмиен Уолтерс. Он прыгнул с высоты 125 футов (40 метров), что стало одним из самых высоких прыжков на съёмках за последние 35 лет