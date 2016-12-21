Кредо убийцы, 2016

Перед вами фильм «Кредо убийцы», снятый по мотивам одной из самых известных игр современности Assassin’s Creed. Режиссёром картины стал Джастин Курзель, за плечами у которого пока что три фильма, которые, однако, получили множество хвалебных отзывов. Среди них есть «Макбет» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, которые снялись и в «Кредо убийцы». В картине также сыграли Джереми Айронс («Лолита», «Казанова»), Брендан Глисон («Храброе сердце», «Залечь на дно в Брюгге») и ещё один его сын Брин Глисон («Белоснежка и охотник»).
Сценарий фильма «Кредо убийцы» был написан специально таким образом, чтобы не повторять сюжет игр. Главным героем станет простой мужчина по имени Каллум Линч, который неожиданно узнаёт о том, что он потомок великих ассасинов. Его сознание переносится в XV век, и при помощи полученных там знаний и умений он должен спасти современный мир и вступить в масштабное противостояние с тамплиерами.
- Контракт на создание фильма по мотивам игры Assassin's Creed был заключён с Ubisoft в 2012 году
- Майкл Фассбендер является также одним из продюсеров фильма «Кредо убийцы», и его влияние на выбор режиссёра Джастина Курзеля и актрисы Марион Котийяр, с которыми он сотрудничал на съёмках «Макбета», было весьма сущесственным
- На стадии пост-продакшена студия заявила, что к выходу уже планируется сиквел «Кредо убийцы», так как по предварительным прогнозам у фильма будут большие кассовые сборы
- Майкл Фассбендер согласился на главную роль, ни разу не сыграв ни в одну из частей игры Assassin's Creed
- Одна из ролей могла достаться девушке Фассбендера Алисии Викандер, которая отказалась в пользу «Джейсона Борна»
- Костюмы к фильму создавались на протяжении 2-3 месяцев и сделаны вручную. Было сшито по 8 версий каждого наряда
- Фильм «Кредо убийцы» снимался на той же съёмочной площадке, где снимались картины о Джеймсе Бонде
- Лента снята по оригинальному сценарию, не повторяющему сюжеты ни одной из игр
- Изначально фильм должен был выйти в 2015 году, но был перенесён на год позже
- Рабочее название картины «Кредо убийцы» - «Toom», что означает «Пустой»
- На площадке побывали 900 человек массовки, каждый из которых был одет в средневековый костюм
- Прыжок из трейлер исполнил каскадёр Дэмиен Уолтерс. Он прыгнул с высоты 125 футов (40 метров), что стало одним из самых высоких прыжков на съёмках за последние 35 лет
Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов, и, накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с жестокой и могущественной организацией тамплиеров в наши дни.
Фильм понравился, с… Читать дальше…