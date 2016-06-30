«Тарзан. Легенда»: Рецензия Киноафиши
История о мальчике, выросшем в джунглях под присмотром диких животных, не теряет популярности на протяжении многих лет. Появившаяся в далёком 1912 году она вот уже на протяжении почти сотни лет появляется на экранах больших кинотеатров. По разным подсчетом историю о мальчике, воспитанном животными, снимали от 50 до 88 раз.
Приключения Тарзана самые разнообразные: от его непосредственной жизни в джунглях до попытки вжиться в человеческое общество. На этот раз мы увидим историю возвращения Тарзана из человеческого общества в дикую природу. Режиссёром этой экранизации судьбы Тарзана стал Дэвид Йэтс, причастный к созданию нескольких частей франшизы о Гарри Поттере («Гарри Поттер и Дары Смерти» (обе части), «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Кажется, работа с магическими существами наложила на него свой отпечаток, потому что герой предстаёт перед нами почти что волшебником.
Тарзан – это человек, обладающий нечеловеческими силами. Он настолько сильный, что его можно сравнить с каким-нибудь вымышленным супер-героем, только его сверхъестественные силы вполне достижимы в реальном мире. Может, настолько жестокие битвы, как в фильме, человек и не сможет переносить так легко, но многолетняя тренировка определённо прибавит любому желающему нужных для эффектных передвижений по лианам мышц.
Сюжет фильма рассказывает о том, как король Бельгии Леопольд приглашает Джона вернуться в Конго, чтобы засвидетельствовать любовное отношение и акты благотворительности к жителям этой страны. Но в итоге оказывается, что никакой благотворительности нет и в помине, зато есть рабовладельческие отношения. Возвращаясь в место, где вырос, Тарзан сталкивается не только с этой несправедливостью, но и со своими старыми врагами, с которыми он не виделся 8 лет.
В фильме существуют упоминания реальной ситуации я в Конго во второй половине 19 века. История борьбы этой страны рассматривается через историю Тарзана, но фильм многое рассказывает о непростой судьбе африканских жителей.
Не лишён фильм и трогательных моментов. Например, встреча Тарзана со львами, которых он знал, когда они были маленькими. Глядя на то, как человек и животное (пусть и компьютерное) понимаю и чувствуют друг друга без слов, можно лишь умилиться и погоревать, что в реальной жизни такого единения с природой человек достичь не может. Или не хочет.
Поскольку такого же взаимопонимания с животными, как у Тарзана, у людей нет, такие фильмы требуют качественной компьютерной графики. И с этим аспектом создатели фильма постаралась на славу. Животные в фильме выглядят как настоящие, они даже ведут себя реалистично, что позволяет окунуться не только в понятную современному человеку людскую жизнь, но и в дикие джунгли. Создатели фильма подчёркивают, что «несмотря на то, что герои постоянно сталкиваются с различными африканскими животными, при создании картины ни одного настоящего представителя фауны использовано не было. Все звери: от горилл до львов и слонов — творения не природы, а ультрасовременной компьютерной графики».
Эффектными выглядят кадры с проявлением животной силы, сметающей всё на своём пути. Например, бегущие к порту буйволы – действительно захватывающее зрелище.
Гориллы смотрят на бросившего свою дикую семью Тарзана, как на предателя. Поэтому в фильме есть драка главного героя и его брата-гориллы, которая выглядит довольно эпично. Несмотря на то, что в реальность происходящего верится с трудом – всё-таки горилла очень сильно избивает героя, который потом умудряется продолжать бой, – всё это выглядит интересно и захватывающе. Это как будто столкновения человека и природы, которое в итоге кончается мирно. В то же время это локальная демонстрация этого конфликта человек-природа, который отражается в фильме.
В очередной раз можно немного усомниться в выборе перевода для названия фильма. В русском варианте мы видим «Тарзан. Легенда», что делает непонятным главную мысль, которую должно передать такое название. Тарзан – такая легендарная личность, что о нём имеет смысл снять фильм? Или же это легенда о Тарзане? Адекватность второго варианта подтверждает оригинальное название «The Legend of Tarzan». То есть дословно это могло быть бы что-то вроде «Легенда о Тарзане». И последний вариант подошёл бы для перевода лучше, потому что в фильме несколько раз упоминается эта самая легенда, вокруг который крутится довольно много событий картины.
Дамам фильм понравится как минимум за обнаженного Александра Скарсгарда, который работал над своим телом в течение 4 месяцев. И на экране он выглядит довольно эффектно, труды его прошли не зря. Мужчины же могут порадоваться политической подоплеке фильма и не менее эффектным погоням, а также красавице Марго Робби. И все вместе могут полюбоваться на прекрасную игру харизматичного Сэмюэля Л. Джексона.
Кино, как и хотел режиссёр, получилось «эпичным и зрелищным, наполненным приключениями».
Оксана Рузаева
В российском прокате с 30 июня 2016
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