«Тарзан. Легенда»: Рецензия Киноафиши

Легенда о Тарзане

История о мальчике, выросшем в джунглях под присмотром диких животных, не теряет популярности на протяжении многих лет. Появившаяся в далёком 1912 году она вот уже на протяжении почти сотни лет появляется на экранах больших кинотеатров. По разным подсчетом историю о мальчике, воспитанном животными, снимали от 50 до 88 раз.

Приключения Тарзана самые разнообразные: от его непосредственной жизни в джунглях до попытки вжиться в человеческое общество. На этот раз мы увидим историю возвращения Тарзана из человеческого общества в дикую природу. Режиссёром этой экранизации судьбы Тарзана стал Дэвид Йэтс, причастный к созданию нескольких частей франшизы о Гарри Поттере («Гарри Поттер и Дары Смерти» (обе части), «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Кажется, работа с магическими существами наложила на него свой отпечаток, потому что герой предстаёт перед нами почти что волшебником.

Тарзан – это человек, обладающий нечеловеческими силами. Он настолько сильный, что его можно сравнить с каким-нибудь вымышленным супер-героем, только его сверхъестественные силы вполне достижимы в реальном мире. Может, настолько жестокие битвы, как в фильме, человек и не сможет переносить так легко, но многолетняя тренировка определённо прибавит любому желающему нужных для эффектных передвижений по лианам мышц.

Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

Сюжет фильма рассказывает о том, как король Бельгии Леопольд приглашает Джона вернуться в Конго, чтобы засвидетельствовать любовное отношение и акты благотворительности к жителям этой страны. Но в итоге оказывается, что никакой благотворительности нет и в помине, зато есть рабовладельческие отношения. Возвращаясь в место, где вырос, Тарзан сталкивается не только с этой несправедливостью, но и со своими старыми врагами, с которыми он не виделся 8 лет.

В фильме существуют упоминания реальной ситуации я в Конго во второй половине 19 века. История борьбы этой страны рассматривается через историю Тарзана, но фильм многое рассказывает о непростой судьбе африканских жителей.

Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

Не лишён фильм и трогательных моментов. Например, встреча Тарзана со львами, которых он знал, когда они были маленькими. Глядя на то, как человек и животное (пусть и компьютерное) понимаю и чувствуют друг друга без слов, можно лишь умилиться и погоревать, что в реальной жизни такого единения с природой человек достичь не может. Или не хочет.

Поскольку такого же взаимопонимания с животными, как у Тарзана, у людей нет, такие фильмы требуют качественной компьютерной графики. И с этим аспектом создатели фильма постаралась на славу. Животные в фильме выглядят как настоящие, они даже ведут себя реалистично, что позволяет окунуться не только в понятную современному человеку людскую жизнь, но и в дикие джунгли. Создатели фильма подчёркивают, что «несмотря на то, что герои постоянно сталкиваются с различными африканскими животными, при создании картины ни одного настоящего представителя фауны использовано не было. Все звери: от горилл до львов и слонов — творения не природы, а ультрасовременной компьютерной графики».

Эффектными выглядят кадры с проявлением животной силы, сметающей всё на своём пути. Например, бегущие к порту буйволы – действительно захватывающее зрелище.

Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

Гориллы смотрят на бросившего свою дикую семью Тарзана, как на предателя. Поэтому в фильме есть драка главного героя и его брата-гориллы, которая выглядит довольно эпично. Несмотря на то, что в реальность происходящего верится с трудом – всё-таки горилла очень сильно избивает героя, который потом умудряется продолжать бой, – всё это выглядит интересно и захватывающе. Это как будто столкновения человека и природы, которое в итоге кончается мирно. В то же время это локальная демонстрация этого конфликта человек-природа, который отражается в фильме.

Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

В очередной раз можно немного усомниться в выборе перевода для названия фильма. В русском варианте мы видим «Тарзан. Легенда», что делает непонятным главную мысль, которую должно передать такое название. Тарзан – такая легендарная личность, что о нём имеет смысл снять фильм? Или же это легенда о Тарзане? Адекватность второго варианта подтверждает оригинальное название «The Legend of Tarzan». То есть дословно это могло быть бы что-то вроде «Легенда о Тарзане». И последний вариант подошёл бы для перевода лучше, потому что в фильме несколько раз упоминается эта самая легенда, вокруг который крутится довольно много событий картины.

Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

Дамам фильм понравится как минимум за обнаженного Александра Скарсгарда, который работал над своим телом в течение 4 месяцев. И на экране он выглядит довольно эффектно, труды его прошли не зря. Мужчины же могут порадоваться политической подоплеке фильма и не менее эффектным погоням, а также красавице Марго Робби. И все вместе могут полюбоваться на прекрасную игру харизматичного Сэмюэля Л. Джексона.

Кино, как и хотел режиссёр, получилось «эпичным и зрелищным, наполненным приключениями».

Оксана Рузаева

В российском прокате с 30 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Тарзан. Легенда»