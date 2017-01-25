Обитель зла: Последняя глава
– Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.
В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
Не поможете?
Информацию обо всех сеансах можно найти в разделе Расписание.
Если вы скажете, какой кинотеатр вас интересует, мы сможем вам помочь!
в целом, было интересно досмотреть, но концовка, на мой взгляд, смазанная и скучноватая!
Милла - неотразима и мила, как и всегда!!!
Авторизация по e-mail