Дата публикации: 11 августа 2016
Обитель зла: Последняя глава – Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
Никита Солодченко 25 января 2017, 19:58
Ребят, сколько будет стоить билет ?
25 января 2017, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 3 февраля 2017, 13:20
в ответ на сообщение Никита Солодченко от 25 января 2017, 19:58
Никита, стоимость билета зависит от того, в каком городе, в какой кинотеатр и на какой сеанс вы хотите пойти. Смотрите за расписанием в карточке фильма.
3 февраля 2017, 13:20 Ответить
TheRedFox2017-2027 8 февраля 2017, 18:48
Оценка
Почему так дорого!!! Дёшево , но рано начинается
8 февраля 2017, 18:48 Ответить
TheRedFox2017-2027 8 февраля 2017, 18:49
Оценка
а когда в нужное время так дорого
8 февраля 2017, 18:49 Ответить
Павел Канцелярист 11 февраля 2017, 11:47
Оценка
Мне 15 лет и хочу сходить на вечерний сеанс,но есть мысли,что меня могут на него не пустит.
Не поможете?
11 февраля 2017, 11:47 Ответить
Никита Ещин 11 февраля 2017, 19:19
почему нету ближайших сеансов
11 февраля 2017, 19:19 Ответить
Киноафиша.инфо 13 февраля 2017, 11:29
в ответ на сообщение Павел Канцелярист от 11 февраля 2017, 11:47
Сходите с родителями или получите от них разрешение в письменном виде.
13 февраля 2017, 11:29 Ответить
Киноафиша.инфо 13 февраля 2017, 11:35
в ответ на сообщение Никита Ещин от 11 февраля 2017, 19:19
Никита, добрый день!
Информацию обо всех сеансах можно найти в разделе Расписание.
Если вы скажете, какой кинотеатр вас интересует, мы сможем вам помочь!
13 февраля 2017, 11:35 Ответить
vip.lager90 17 февраля 2017, 00:58
мне 13 лет и я хочу сходить один. при каких условиях меня могут пропустить ?
17 февраля 2017, 00:58 Ответить
Киноафиша.инфо 17 февраля 2017, 11:05
в ответ на сообщение vip.lager90 от 17 февраля 2017, 00:58
Добрый день. Вам нужно получить разрешение от родителей в письменном виде.
17 февраля 2017, 11:05 Ответить
Андрей 20 июня 2017, 10:18
Оценка
уже как сериал...
в целом, было интересно досмотреть, но концовка, на мой взгляд, смазанная и скучноватая!
Милла - неотразима и мила, как и всегда!!!
20 июня 2017, 10:18 Ответить
