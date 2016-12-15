Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
– Фильм Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории – первый в серии картин о персонажах и событиях вселенной Звёздных Войн, не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти.
Как же я люблю ошибаться в таких ситуациях, когда ты уже сидишь в кинозале :)
Фильм вышел отменный, красиво и трагично вкраплённый между 3-ей и 4-ой частью. На меня произвел прекрасное впечатление, и возродил мою надежду на Дисней, всё таки, первый их "блин" с надписью "Пробуждение Силы" вышел комом.
Советую к просмотру всем. 9\10
Фильма ждал, но то что увидел....
При съемках использован реквизит из мусорки, плащи из старых простыней, маска Вейдера в детском мире продается лучше и т.д.
Снято только чтобы срубить денег на имени.
Если хотите сохранить хорошее мнение о Звездных Войнах - не ходите!
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Только для ярых фанатиков. Предыдущий камент 100% точный.
