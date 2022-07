«Крейсер»: Рецензия Киноафиши

Все люди выигрывают, когда война заканчивается

Что первым приходит в голову при упоминании Николаса Кейджа? Этот актёр сыграл в большом количестве фильмов самых разнообразных жанров: от фэнтези («Город ангелов», 1998, реж. Брэд Силберлинг) и фантастики («Без лица», 1997, реж. Джон Ву) до комедий («Адаптация», 2002, реж. Спайк Джонс). А в этом году с его участием выходит новый фильм режиссёра Марио Ван Пиблза «Крейсер» («USS Indianapolis: Men of Courage»), в котором Кейдж сыграл главную роль.

Кадр из фильма «Крейсер»

Сюжет «Крейсера» крутится вокруг военного крейсера ВМС США «Индианополис». В 1945 года указом президента ему было дано задание доставить части атомных бомб на военно-морскую базу США, чтобы потом скинуть их на Хиросиму и Нагасаки. Поскольку эта миссия была тайной, сопровождения у крейсера не было. Путь туда «Индианополис» пережил без проблем, а вот на пути домой его торпедировала подводная лодка Императорского флота Японии. Корабль был затоплен, и из 1196 человек, которые были на борту, выжило только 880. Тогда они ещё не знали, что им придётся 4 изнурительные дня бороться за свою жизнь. Они столкнулись не только с обезвоживанием, галлюцинациями и голодом, но и с многочисленными нападениями акул, для которых это крушение стало настоящим пиршеством. В итоге в живых осталось всего 317 человек, что сделало эту историю наиболее разрушительной с точки зрения человеческих потерь в результате одного затопления. Чтобы сделать военный фильм не очень скучным, в сценарий вписали стандартное киношное клише: непростую любовную историю, которая заканчивается, конечно, хорошо. В фильме вообще много показывается не только военной, но и мирной жизнь, но кадры и сюжеты весьма скучные.

Кстати, в 1991 году эту историю уже экранизировали в фильме «Миссия акулы» («Mission of the Shark: The Saga of the U.S.S. Indianapolis») режиссёра Ричарда Мэйнарда.

Кадр из фильма «Крейсер»

Вообще тяжело оценивать этот фильм, зная, что, во-первых, эта история правдива, а, во-вторых, помня, куда и зачем ехал экипаж крейсера. Как будто забыв о том, что эта история случилась из-за человеческой жестокость и агрессивности, создатели пытаются сделать акцент на жалости к жертвам трагедии на «Индианополисе», делая из этих людей положительных героев. Вроде как надо жалеть невинных матросов, которые даже не знали, что и куда они отвозят, но в некоторые моменты (особенно, когда показывается ситуация на японской подводной лодке) это сложно.

Кадр из фильма «Крейсер»

Несмотря на то, что в списке жанров у «Крейсера» «ужасы» не значатся, в какие-то моменты «Крейсер» начинает напоминать фильм ужасов, что-нибудь, типа «Челюстей».

Эффекты в картине на очень слабом уровне. Иногда складывается впечатление, что это не фильм с бюджетом $40 млн., а компьютерная игра, причём не с самой качественной графикой. Вообще всё, что показывается в кадре, как будто подчёркивает, что все декорации — фальшивые, подставные. Из-за этого проникнуться происходящим на экране не всегда получается. Кроме того, фильм похож на попытку совместить в картине всего и побольше, что делает эту историю обрывочной, а не целостной.

Видимо, создатели пытались сделать эпический фильм, поэтому в случайном порядке напихали атрибуты того времени — немного соответствующей одежды, одна за весь фильм подходящая песня, расовые разногласия. Всё это вроде как должно создать атмосферу 40х годов, но в итоге получается что-то несуразное.

На этом минусы не заканчиваются. Поговорим о сюжете. Военные фильмы, конечно, на любителя, но и их иногда можно сделать годными для широкой аудитории. Можно, как в романе-эпопее Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и его экранизациях чередовать мирные и военные сюжеты. Можно, как в «Битве за Севастополь» (2015, реж. Сергей Мокрицкий), интересно рассказать интересную историю. Но в «Крейсере» и чередование и сама история вышли так себе. Если первый час относительно динамичный и более-менее смотрится, то вторая часть фильма уже вгоняет в тоску, потому что кадры становятся слишком однообразными.

Кадр из фильма «Крейсер»

Однако, стоит отдать «Крейсеру» должное: фильм довольно точно отражает реальные события лета 1945 года. Количество жертв, количество выживших — всё это правдиво; как и вообще развитие событий, о которых повествует фильм. В конце даже есть немного документальных кадров. Но это всё хорошее, что можно сказать о «Крейсере».

Оксана Рузаева

В российском прокате с 22 сентября 2016

