«Белоснежка и охотник 2»: Рецензия Киноафиши

Тор и его женщины

На российские экраны выходит очередной поддерживающий тенденцию возрождения сказок на большом экране фильм «Белоснежка и охотник 2». Правда, в этот раз верной подружки гномов тут не будет, чему не стоит удивляться, ведь в оригинале картина называется просто «Охотник: Северная война». Вообще, сама идея запуска этого проекта вызывает недоумение, ведь обычно после провалившихся в прокате лент на следующей части автоматически ставится крест. Да и полноценным продолжением «Белоснежку и охотника 2» назвать язык не поворачивается, потому что сюжет состоит как из приквела, так и из сиквела, а отсутствие главной героини и вовсе делает из фильма некое подобие спин-оффа.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

В самом начале вас ждёт экскурс в нерассказанную историю становления Охотника (Крис Хемсворт), где будет и эпизод из его детства, и обучение боевым навыкам, и, конечно же, разлука с любимой, о которой он вскользь упоминал в прошлой части. Вместе с тем в сюжет вводится неизвестная до этого сестра Ровенны, у которой есть своя трагичная история, толкнувшая её на путь злодейства. Далее события перенесут вас в будущее. После смерти злой королевы Белоснежка стала правительницей южной территории, но вот источник силы поверженного врага она так и не уничтожила. Естественно, зеркальце снова оказывается всему виной, и теперь Охотник должен найти его и уничтожить. Но ледяная Фрейя (Эмили Блант) пытается добраться до волшебного артефакта первой, ведь он способен подарить ей могущество и несокрушимость.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

Создатели картины решили, что, заменив одну Стюарт, которая была, мягко говоря, не очень, на Честейн и Блант, которые в любой картине великолепны, успех им гарантирован. Выбор актрис, действительно, очень удачный, потому что их появление на экране всегда приятно взору. Но, к сожалению, ни одного сильного женского персонажа в фильме так и не обнаруживается, за исключением разве что Ровенны в исполнении Шарлиз Терон, у которой прискорбно мало экранного времени. Сара (Джессика Честейн) поначалу претендует на создание достойного женского образа, но и она в итоге поддаётся мужским чарам, после чего её действия напрочь лишаются былой мотивации, а само присутствие на экране сводится к роли красивого фона для главного героя. Не менее печально ситуация обстоит и с героиней Блант, которая более всего запомнилась своими образами стальных дамочек в «Грани будущего» и «Убийце». Однако тут она служит лишь блеклой тенью своей экранной сестры (Шарлиз Терон). У неё полностью отсутствует внутренний стержень, а все поступки вызваны безоговорочной отдачей во власть эмоций.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

Самым запоминающимся и ярким женским персонажем по-прежнему остаётся Ровенна. Она являет собой классический пример сказочной злодейки, которая отвергает любовь во всех её проявлениях и руководствуется лишь собственной выгодой. Теплоты её образу не придают даже отношения с сестрой. Поначалу от них ожидаешь чего-то вроде «Холодного сердца», аллюзии на которое то и дело сыплются с экрана, но от этих барышень музыкальной исповеди, расставляющей всё на места, вы не услышите. Вместо этого, здешняя Эльза создаст целую армию из детей и будет их жестоко эксплуатировать. Да и Ровенна уж точно не станет жертвовать собой ради спасения младшей сестрёнки.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

Вообще, задача всех героинь женского пола, за исключением гномих, сводится к тому, чтобы создавать красивый фон для не менее красивого мужчины. Очевидно, что добрая половина аудитории придёт поглазеть на Криса Хемсворта. Хотя справедливо будет отметить, что прекрасные дамы выглядят намного эффектней, и украшением фильма тут являются именно они. На этом их роль заканчивается, ведь, как бы они ни пытались отобрать лавры у Охотника, он всё равно здесь главный. И самое поразительное, что ради этого ему даже ничего не надо делать. Просто будь мужчиной, да периодически води женщин за нос, позволяя им думать, что они управляют ситуацией. Самая что ни на есть жизненная история.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

Ну и какая же сказка обойдётся без воспевания любви? Герои в каждой второй сцене говорят о её безоговорочной силе, но никакой пользы для развития сюжета она так и не приносит. В итоге-то всё равно побеждает топор да пара сильных рук. В дополнение к этому фильм до непристойности предсказуем, и все последующие сцены угадать не составит труда. Все реплики того же Охотника сводятся к односложным фразам, да и в целом неуместности в картине хоть отбавляй. Самую важную словесную нагрузку несёт закадровый голос рассказчика, однако он тут нужен только для того, чтобы зрители не забывали, что перед ними сказка. Хотя от этого понятия ленту «Белоснежка и охотник 2» отделяют целых тридевять земель, потому что для детей тут не найдётся ничего, кроме красивой и качественной картинки.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

Ко всему прочему, картина изобилует всевозможными заимствованиями из самых разных фильмов. Королева преобразуется в жидкий металл подобно Т-1000 из «Терминатора», Фрейя верхом на белом мишке отсылает к сцене из «Золотого компаса», Охотник играет в следопыта, в точности копируя манеру Арагорна, ну а про «Снежную королеву» и «Холодное сердце» и говорить не стоит. Не пощадили авторы и меньшинства. Гномы, например, представлены исключительно в комичном ключе за счёт своей несуразности и глупости. А роль единственного чернокожего персонажа сводится к его покорности. Ему скажут: «Сражайся или умри за свою свободу», значит, именно так он и поступит. Поэтому Седрику Николя-Трояну следует опасаться повсеместных борцов за расовые права. Коли уж на то пошло, ему также стоило воздержаться и от экранизаций потенциально неудачных лент. Хотя стоит признать, что эта часть вышла значительно удачней предыдущей, однако даже от этого ситуация лучше не становится.

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2"

В прокате с 14 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм "Белоснежка и охотник 2"

Трошина Олеся