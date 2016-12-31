«Кредо убийцы»: Рецензия Киноафиши

Начало истории про ассасинов: провал, или нет?

Спустя шесть лет после выхода короткометражной мультипликационной истории, повествующей о последних днях ассасина Эцио Айдиторе да Фиренце, на экраны выходит полнометражный фильм «Кредо убицы» от режиссера Джастина Курзеля. Научно-фантастический боевик изначально позиционировал себя как произведение, созданное по мотивам популярной компьютерной игры Assassin’s Creed и призванное нести историю про «Анимус» и ассасинов в массы: как будто недостаточно для этого самих девяти игр с дополнениями, комиксов, мультипликации и книг. Ubisoft явно не дают покоя лавры фильма «Варкрафт», а также успех компаний «Marvel» и «DC» в экранизации собственных произведений.

Кадр из фильма «Кредо убицы»

К слову, главную роль обладателя тройной спирали ДНК Каллума Линча в этот раз исполнил Майкл Фассбендер, знакомый аудитории как Магнетто из «Люди Икс: Апокалипсис и Стива Джобса прошлого года. Почти сразу же роль осужденного на смертную казнь сутенера в реальности и Агиляра де Нарха в генетическом прошлом была названа «самой худшей» из всех, что довелось исполнить актеру. Слишком много речей, сбивающих с толку актера, у которого прекрасно получалось вести одну линию характера персонажа вместо истеричного букета несвязных эмоций. От этого порой не верится ни в его игру, ни в игру его товарищей по съемочной площадке. Еще ранее Ubisoft, по-видимому, предчувствовав подобную реакцию, заявило, что фильм не рассчитан на прибыль и является лишь пропагандой самой серии игр.

На первых же минутах «Кредо убийцы» способно ввести в ступор любого поклонника игр: чего стоит только одно «Яблоко Эдема» вместо «Частицы Эдема» как побочный эффект адаптации истории, а также изменение процесса инициации неофита Ордена и самих принципов Кредо, которое в фильме выступает синонимом «Братства», «принципов» и вообще понятием настолько размытым, что до самого конца так и не понятно: да что же такое это загадочное «кредо» ?!

Кадр из фильма «Кредо убицы»

Незыблемое «не обращай клинок против невинных; прячься на виду; никогда не подвергай риску Братство; никогда не нарушай эти догмы; следуй им, и тебе воздастся; нарушай их на свой риск» сменилось на романтическую борьбу за свободу воли и защиту от тирании тамплиеров, дополняемые громкими и красивыми метафорами, которые люди в обычной жизни не станут произносить вслух.

Ощущение нереальности происходящего преследует от самого начала вымученной игры Фассбендера и до самого конца; в тех же «Людях Х» его игра кажется куда более искренней. Редкие попытки создания юмористических моментов потонули в темных тонах и ляпах с гримом и неправдоподобной физикой, а «понимание» Кредо заменило «сохранение» Кредо.

Кадр из фильма «Кредо убицы»

В фильме достаточно несостыковок, чтобы оправдать недоверие к нему критиков и фанатов; но не стоит забывать, что «Кредо убийцы», по сути, первая ласточка Ubisoft в деле создания серьезного полнометражного произведения по мотивам игр. Это самое «по мотивам» как бы извиняется за многочисленные ляпы, которым, по счастью, сопутствуют и успешные решения.

«Кредо убийцы» действительно первый в своем деле: выпущенные ранее «Кредо убийцы: происхождение», «Кредо убийцы: господство» и «Кредо убийцы: угли» во-первых были посвящены истории одного персонажа – Эцио Аудиторе да Фиренце, - а, во-вторых, отличались по финансовым возможностям и подходу к подаче. К тому же, данные произведения откровенно халтурили в матчасти и выступали больше сопутствующим продуктом играм, но не автономной историей.

Курзель первым попытался рассказать про Братство Ассасинов с самого создания «Анимуса» компанией «Абстерго», сохранив при этом, такие приятные моменты как отрезание безымянного пальца для улучшения функциональности кинжала убийцы, внимание к экшену и боевой системе, а также механизм пускового троса, похожий на тот, которым пользовались Джейкоб и Иви Фрай из Assassin’s Creed Syndicate. Сама же история Агиляра происходит, если так подумать, между сюжетами Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood, что оправдывает поиск одного только яблока Эдема вместо остальных частиц. Именно яблоко ищут Дезмонд, Люси и Шон и Ребекка, а уже потом появляются и остальные частицы. Что до смены принципов Ордена, то это вполне можно назвать национальной особенностью отдельной группы ассасинов.

Кадр из фильма «Кредо убицы»

«Кредо убийцы» довольно откровенно выражает свой протест против восприятия себя как части конвейера игровых историй про ассасинов, довольно мало внимания уделяя самой истории Агиляра и сконцентрировавшись на настоящем времени, когда как в играх основную часть сюжета занимали именно убийцы прошлого. Именно в рамках настоящего сюжет пытается раскрыть влияние третьего гена на психику потомка, сочетать забавное и несуразное с красивым и мрачным, а также затрагивать тему общения таких вот потомков между собой. Добавить к этому невероятные боевые сцены, во время которых Фассбендер наконец-то показывает себя во всей красе, демонстрируя чудеса синхронии в паре с Арианой Лабед, исполняющей роль Марии, яркий паркур и зрелищные убийства ключевых врагов, во время которых так и хочется увидеть каноничный переход в «Анимус» и услышать последние слова умирающего.

Кадр из фильма «Кредо убицы»

По атмосфере, даже несмотря на картонную игру большинства актеров, фильму удалось невозможное: воссоздать послевкусие самой первой игры с Альтаиром в главной роли, с персонажем, с которым затем неизменно сравнивали все остальные части. Только лишь за это можно простить множество ошибок, которые неизбежны при попытке собрать воедино все то наследие, что оставили после себя огромное количество предшествующих произведений, неестественную игру, связанную с частой сменой режиссеров и переписыванием сценариев.

Ну и вишенкой на этом торте является ключевой момент для начала киноистории про Братство Ассасинов: посвящение Каллума, а не Агиляра, в реальном времени, что дает неплохую базу для развития сюжета о современных потомков ассасинов. Каллум Линч официально умер, «он отрезан от мира, его грехи и ошибки обращены во прах. Он рожден заново, посвященным Братством Ассасинов».

В конце концов, это ведь именно то, чего на самом деле ждали от «Кредо убийцы», то, чего не дадут игры, предпочитающие историю предков потомкам, прошлое настоящему.

Галина Потапова

В прокате с 5 января 2017 года

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