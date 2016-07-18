«Судная ночь 3»: Рецензия Киноафиши

Очищение убийством

Извращённый человеческий мозг готов придумать что угодно, лишь бы добиться высоких рейтингов. На этот раз сценаристы придумали некую ночь, которую назвали судной. Её суть заключается в том, что любые преступления, совершённые в этот период времени (12 часов после полуночи), считаются легальными и законными. И даже убийства. Причём именно на них и делается особый акцент, потому что все остальные для героев, кажется, не так интересны и полезны. И единственным ограничителем от совершения преступлений в эту ночь становятся только личные моральные качества и ценности. Итак, перед нами «Судная ночь 3» («The Purge: Election Year») – третья часть жутковатой франшизы режиссёра Джеймса ДеМонако, снявшего и предыдущие картины «Судная ночь» («Purge», 2013) и «Судная ночь 2» («The Purge: Anarchy», 2014).

Кадр из фильма «Судная ночь 3»

Как и в предыдущих частях, в третью судную ночь, которую покажут зрителям, есть главные герои, которые убивают или спасаются. На этот раз наши герои спасаются. В роли героев выступила баллотирующаяся в президенты Чарли Роан (Элизабет Митчелл) и её телохранитель Лео Барнс (Фрэнк Грилло), который был в предыдущем фильме. Спасаться бедная Чарли вынуждена потому что её кампания направлена на отмену Судной ночи, а нынешнему правительству такая идея совсем не по душе, ведь в ночь беззакония можно убрать любого неугодного, не получив за это никакого порицания или наказания. Но и у сенатора есть свои сторонники, считающие убийства неприемлемыми.

Кадр из фильма «Судная ночь 3»

Вообще Судная ночь в фильме рассматривается скорее как праздник. У поклонников этой системы даже есть страшноватый лозунг «Убивая, очищаешься». Убийства – главные события Судной ночи, которые совершаются, чтобы выпустить пар. Масштаб этого безобразия настолько велик, что в Вашингтон, где проходит этот Хэллоуин для взрослых, даже приезжают туристы-убийцы, которые тоже хотят отомстить обидчикам за что бы то ни было.

Причём всё это действо возведено в ранг празднества, и убийства рассматриваются, как акты правосудия, которые вершат простые люди, облачённые в костюмы американских символов, вроде статуи свободы. Убийства поддерживает церковь, которая, вместе с Отцами Основателями больше похожа на секту, лишённую разума и человечности.

Элизабет Митчелл (Чарли Роан) Кадр из фильма «Судная ночь 3»

Весь фильм главные герои борются за свою жизнь, бродя по пустынным улицам с лежащими человеческими трупами. Они встречают двух помощников Джо и Маркоса, которые становятся невольными участниками спасения сенатора. Кстати о ней. Политик должен быть серьёзным и ответственным, если хочет заслужить голоса людей. Что ж, серьёзность у Чарли есть. Причём такая, которая не позволяет увидеть на её лице ещё хоть какую-то эмоцию. В одной из сцен она признаётся, что ей страшно, но на лице написано абсолютное равнодушие. Актриса сплоховала, или героиня такой и должна быть – вопрос.

Есть ещё одна её черта, которая вряд ли была прописана в сценарии. У Чарли настолько паршиво с логическими связями, что когда в очередной раз она не может соединить и проанализировать вполне очевидные вещи и спрашивает «Что вы собираетесь делать?», в зале раздаётся возглас негодования «А ты догадайся!» Кстати, она всё-таки догадалась, хоть и не сразу.

Кадр из фильма «Судная ночь 3»

Вообще сейчас уже невозможно представить фильм без шаблонов, поэтому грешит ими и «Судная ночь 3». Например, герои обладают просто потрясающей везучестью и меткостью. Почему-то пули их не берут, хотя перестрелки такие, что в настоящей жизни этот фильм кончился бы уже минут через 10.

Другой шаблон, заезженный настолько, что от него уже становится смешно, это стандартная ситуация, когда благородный герой предлагает спасение своему напарнику и говорит, что дальше пойдёт сам, один, без помощи. Что будет дальше – догадаться несложно. Только вот зачем вставлять такую сцену в фильм – непонятно. Никакой информационной нагрузки она не несёт, только в очередной раз показывает, что фильм относится к разряду «слабо».

Да и вообще сюжет порой нелогичный, и действия героев натянуты. Совершенно не продуманная и непроработанная картина с провокационной идеей, в основе которой убийства мирных жителей и тех, кто не угоден правительству. В последнем, кажется, есть что-то и от реальности. Только вот рейтингов франшизе это не добавляет: предыдущие 2 части получили довольно низкую оценку. Посмотрим, что будет с новой картиной.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 28 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Судная ночь 3»