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Киноафиша Рецензии «День независимости: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

«День независимости: Возрождение»: Рецензия Киноафиши

23 июня 2016 00:00
«День независимости: Возрождение»: Рецензия Киноафиши
Люди планеты Земля

На экраны выходит «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха – продолжение первого «Возрождения» режиссера, суперуспешной истории, выпущенной еще в 1996 году. Кстати, признание той картины отмечено не только «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты, но и огромным зрительским вниманием (читайте кассовым сбором) и даже созданием одноименной компьютерной игры. Поэтому неудивительно, что за всем этим последовало продолжение – пусть и через 20 лет, в течение которых сценаристы дорабатывали сюжет.

Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»
Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»

Действие сиквела происходит также спустя двадцатилетие и стартует ровно с момента празднования дня победы в последней войне с инопланетным врагом. Зрители встретят старых знакомцев – Дэвида Левинсона (Джеф Голдблюм) со своим отцом Джулиусом (Джадд Херш), бывшего президента Томаса Уитмора (Билл Пулман) и доктора Катрин Марсо (Шарлотта Генсбур). Новые же лица – это выросшие дети главных героев. Так, мы увидим Майку Монро в роли дочери президента Патрисии. Мальчик по имени Джейк вырос в красавца-лейтенанта космических вооруженных сил (Лиам Хемсворт) и обзавелся невестой (конечно же, это Патрисия). Тем временем, Дилана, сына погибшего в первой части героя Уилла Смита, сыграл Джесси Ашер. Разумеется, новое поколение не мыслит жизни без космоса, постоянных командировок на лунные космические базы и готово отважно продолжать дело родителей. И вот относительно мирное существование приближается к концу, и герои снова вступают в схватку с инопланетным злом.

Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»
Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»

Однако в этот раз зло во много раз сильнее и опаснее, и противостоять ему будет сложно. Практически невозможно. Однако «Возрождение» снималось по качественным голливудским лекалам, и должный градус напряжения и ужаса неизбежен: присутствует и возрастает в пиковые моменты. К примеру, когда целые дома на побережье взлетают на воздух – или когда Джейк с своей эскадрильей находятся на волоске от того, чтобы оказаться раздавленными гигантским оружием – плодом искусственного чужеземного интеллекта. Через секунду можно выдохнуть, но ненадолго, потому что близятся новый виток борьбы и новые коллизии.

Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»
Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»

Безупречно сыграла и ставка на тему, условно обозначаемую как «человечество в опасности», которая почти стопроцентно привлекает внимание зрителей много лет подряд. Добавим к этому расчет на естественный интерес ко всему космическому и непознанному – и получим рецепт гарантированно неплохого фантастического боевика. И к чести Ролланда Эммериха, он не остановился на этом и вывел картину с потенциального уровня «неплохая» на уровень «очень даже хорошая». Режиссер, насколько возможно в таком жанре, очеловечил фильм и показал еще и обычные взаимоотношения. Патрисия, тревожащаяся за отца, Дилан и Джейк, поссорившиеся однажды и сблизившиеся в моменты опасности, оставшиеся без взрослых дети, останавившиеся, чтобы вытащить из воды старика Левинсона – все это дает настоящую жизнь истории. Поэтому очередное киноспасение планеты Земля людьми выглядит весьма убедительно и, скорее всего, займет не последнее место в биографии режиссера.

Александра Подольникова

В русском прокате с 24 июня.

Расписание и покупка билетов на фильм «День независимости: Возрождение»

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