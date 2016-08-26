«Механик: Воскрешение»: Рецензия Киноафиши

Возвращение Артура

Что отличает хорошее продолжение фильма от плохого? Интересный сценарий, неизбитые локации, новые герои. Но самым главным фактором успешного сиквела является только то, что продолжение фильма должно быть самостоятельной кинолентой, и лучше всего, чтобы сюжеты фильмов не пересекались (если это только не «Властелин Колец», конечно). Делается это только для того, чтобы не вводить зрителя в заблуждение и не заставлять на протяжении всего фильма перечитывать сюжет первой части. Собственно, только с этим и справился режиссер фильма «Механик: Воскрешение».

Кадр из фильма «Механик: Воскрешение»

Но что мы обычно ждем от продолжения фильма про убийства? Еще больше убийств и захватывающую дух историю, воскрешения главного героя, который чудом спасся в первой части фильма и теперь скрывается от неприятелей.

Что мы знаем о главном герое из первой части фильма? Артур Бишоп – человек, у которого нет сердца. Он безжалостный наемный убийца и его работа – уничтожать людей, выдавая их смерти за несчастный случай. Его не остановит ничто и никто. Он может убить своего лучшего друга только потому, что это его задание. Его не мучают душевные терзания и по ночам он спит крепко, так как привык снимать напряжение прослушиванием классической музыки. Собственно, таким мы запомнили главного героя фильма из первой части и, казалось бы, таким он и останется…

Кадр из фильма «Механик: Воскрешение»

Но кто бы мог подумать, что именно в продолжении фильма «Механик: Возвращение» мы увидим, как Джейсон Стэйтем в роли Артура Бишопа поменяется на глазах и превратится в заботливого героя-любовника? Не поверите, пока сами не увидите это.

Кадр из фильма «Механик: Воскрешение»

Хоть фильм и заявлен как триллер, на выходе вы получите банальную мелодраму. Да, Артур Бишоп уже не тот, что раньше. Поначалу он такой же бесстрашный, сильный, предприимчивый, и с лёгкостью скрывается от преследователей, однако жизнь вносит свои коррективы, а точнее - таинственная незнакомка, которая появляется на острове Ко Липе в Тайланде, где скрывается Бишоп. По закону жанра незнакомка по имени Джина Саймон (ее сыграла Джессика Альба) попала в неприятную ситуацию и, конечно же, Бишоп был вынужден ее спасти. Однако оказалось не так все просто. Джина Саймон не просто жертва. Ее задачей было сдать Артура Бишопа некому Крейну – его старому знакомому, однако делать этого она не стала.

Кадр из фильма «Механик: Воскрешение»

А дальше, как и полагается – все проблемы из-за женщины. Бишоп безоговорочно влюбился в красавицу, а тем временем злодей Крейн подобрался к ним в самый неожиданный момент и выкрал Джину Саймон, чтобы таки образом «добраться» до Бишопа и отомстить ему за таящуюся в душе обиду. А Бишоп «клюнул» на приманку и позволил поиграть с собой. Для того чтобы спасти девушку, Бишопу вновь пришлось приступить к своей работе и выполнить три не самых простых убийства.

Отдавая честь актерской игре, нельзя не заметить отличное исполнение Джейсона Стэйтема – все-таки в эту роль он отлично вжился, а вот Джессика Альба сошла с пьедестала и уже не так удачливо передает зрителям все переживания героини. В общем и целом, фильм может заинтересовать только эпизодами, где Артур Бишоп яростно справляется со своими жертвами, придумывая самые изощренные методы внедрения и маскировки, а об остальном судить только зрителю.

Пользователь портала Киноафиша.инфо - Инга Сулим

Расписание и билет на фильм «Механик: Воскрешение»

В российском прокате с 26 августа 2016