Avatar 3
Avatar 3
Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure USA
25 December 2025
Chebi 2
Chebi 2
Family, Comedy Russia
1 January 2026
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation Russia
25 December 2025
Now You See Me 3
Now You See Me 3
Crime, Thriller USA
13 November 2025
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Action, Adventure, Animation Japan
30 October 2025
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy Russia
30 October 2025
Domovyonok Kuzya 2
Comedy, Family, Fantasy Russia
19 March 2026
Prostokvashino
Prostokvashino
Adventure, Family Russia
1 January 2026
Tron 3
Tron 3
Action, Adventure, Sci-Fi USA
16 October 2025
My Pet Dragon
My Pet Dragon
Adventure, Fairy Tale Russia
23 October 2025
Buratino
Buratino
Family Russia
1 January 2026
One Battle After Another
One Battle After Another
Crime, Drama, Thriller USA
2 October 2025
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
Musical Russia
23 October 2025
Chudo-yudo
Family Russia
22 October 2026
Daddy's Daughters. Mom is Back
Daddy's Daughters. Mom is Back
Family, Comedy Russia
30 October 2025
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy Russia
12 February 2026
Finnick 2
Finnick 2
Animation, Family Russia
23 October 2025
Masha i Medvedi
Masha i Medvedi
Adventure, Comedy, Family Russia
20 November 2025
Yolki 12
Yolki 12
Comedy Russia
18 December 2025
Ivan Kupala
Russia
2 July 2026
Rowing for Gold
Rowing for Gold
Drama Russia
9 October 2025
Cinderella's Curse
Cinderella's Curse
Horror Great Britain
9 October 2025
Korol i Shut. Navsegda
Korol i Shut. Navsegda
Adventure, Comedy, Drama Russia
19 February 2026
Badlands
Badlands
Sci-Fi USA
13 November 2025
Aviator
Aviator
Sci-Fi Russia
20 November 2025
Litvyak
Litvyak
Action, Drama, History Russia
19 February 2026
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
Biography Russia / Georgia
16 October 2025
Eden
Eden
Thriller Australia
9 October 2025
Sivka-burka
Sivka-burka
Family Russia
1 January 2026
Noise
Noise
Horror, Thriller South Korea
23 October 2025
Zootopia 2
Zootopia 2
Adventure, Animation, Comedy USA
4 December 2025
Iliya Muromets
Iliya Muromets
Fantasy Russia
16 November 2026
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family Russia
2 October 2025
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Horror USA
22 January 2026
Yaga na nashu golovu
Yaga na nashu golovu
Family, Fantasy Russia
13 November 2025
Bambi: The Reckoning
Bambi: The Reckoning
Horror, Thriller Great Britain
16 October 2025
Morozko
Family Russia
12 February 2026
Good Boy
Good Boy
Horror, Thriller USA
16 October 2025
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
Animation Russia
26 March 2026
Skazochnye vykhodnye
Family Russia
16 April 2026
AI-4U Wired Together
AI-4U Wired Together
Comedy, Family, Adventure Russia
2 October 2025
Kholop 3
Comedy Russia
12 June 2026
Regretting You
Regretting You
Drama Germany / USA
23 October 2025
Are You There?
Are You There?
Horror, Thriller USA
16 October 2025
Eddington
Eddington
Comedy, Drama, Horror USA
16 October 2025
Gruzovichki
Gruzovichki
Animation Russia
30 April 2026
Die, My Love
Die, My Love
Comedy, Drama, Horror Canada / USA
27 November 2025
Smeshariki. Skvoz vselennye
Sci-Fi, Adventure Russia
13 August 2026
Levsha
Levsha
Adventure Russia
22 January 2026
Kulachnyy
Comedy, Adventure Russia
4 December 2025
Bonhoeffer
Bonhoeffer
Drama USA
27 November 2025
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
Drama USA
1 January 2026
It Was Just an Accident
It Was Just an Accident
Action, Adventure, Crime Iran (Islamic Republic of) / France / Luxembourg
30 October 2025
Vozvrashchenie Mamontenka
Animation Russia
20 December 2025
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Comedy, Horror South Korea
2 October 2025
Voyna i mir
Voyna i mir
Drama Russia
18 February 2027
Roofman
Roofman
Crime, Drama USA
9 October 2025
The heartthrob
The heartthrob
Comedy Russia
16 October 2025
Harvest
Harvest
Drama, History Cyprus / Germany / Greece / USA
16 October 2025
Sentimental Value
Sentimental Value
Comedy, Drama Norway / Denmark / Germany / Sweden / France
23 October 2025
Brat navsegda
Brat navsegda
Documentary Russia
30 October 2025
Afterburn
Afterburn
Sci-Fi, Action USA
2 October 2025
Hell House LLC: Lineage
Hell House LLC: Lineage
Horror USA
2 October 2025
Redemption
Redemption
Drama, Horror Russia
13 November 2025
Ostrov Suho
Ostrov Suho
War, History, Drama Russia
22 January 2026
Svodish s uma
Svodish s uma
Comedy, Drama, Fantasy Russia
9 October 2025
Korolevstvo krivyh zerkal
Family Russia
22 October 2026
Maslenica
Comedy, Romantic Russia
8 March 2027
Tafiti - Gjennom Ørken
Tafiti - Gjennom Ørken
Animation Germany
2 October 2025
If I Had Legs I'd Kick You
If I Had Legs I'd Kick You
Comedy, Drama USA
20 November 2025
Not Without Hope
Drama, Thriller USA
18 December 2025
The Thing with Feathers
The Thing with Feathers
Drama Great Britain
20 November 2025
A Mouse Hunt for Christmas
A Mouse Hunt for Christmas
Family, Comedy Norway
4 December 2025
Est tolko MiG
Est tolko MiG
Comedy Russia
27 November 2025
Night of the Reaper
Night of the Reaper
Horror USA
30 October 2025
Vinni-Puh i vse,vse,vse
Family Russia
25 March 2027
Perewangan
Perewangan
Horror, Detective, Thriller Indonesia
2 October 2025
My Grandfather's Rules for Men
My Grandfather's Rules for Men
Comedy, Adventure Russia
2 October 2025
The Last One for the Road
The Last One for the Road
Drama Italy / Germany
2 October 2025
Sketch
Sketch
Adventure, Comedy, Fantasy USA
9 October 2025
La Notte
La Notte
Drama Italy
9 October 2025
Sirat
Sirat
Drama France
30 October 2025
Shelby Oaks
Shelby Oaks
Horror, Thriller USA
30 October 2025
Nouvelle Vague
Nouvelle Vague
Drama France
6 November 2025
Ognennyy malchik
Ognennyy malchik
Drama Russia
6 November 2025
Na vybros
Na vybros
Animation Russia
20 November 2025
Kosmicheskaya sobaka Lida
Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi Russia
27 November 2025
No Other Choice
No Other Choice
Comedy, Crime, Drama South Korea / France
4 December 2025
Silent Night, Deadly Night
Silent Night, Deadly Night
Horror USA / Canada
11 December 2025
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime Japan
18 December 2025
Uvolit Zhoru
Comedy Russia
25 December 2025
Devyataya planeta
Action, Sci-Fi Russia
29 January 2026
Carevna-lyagushka 2
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy Russia
5 March 2026
Petrushka
Comedy, Family Russia
2 April 2026
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Family, Comedy Russia
23 April 2026
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Sci-Fi, Action, Adventure USA
19 November 2026
Seven Kilometers from Jerusalem
Seven Kilometers from Jerusalem
Drama Italy
2 October 2025
The Old Woman with the Knife
The Old Woman with the Knife
Action, Crime, Thriller South Korea
30 October 2025
Koshchey. Tayna zhivoy vody
Koshchey. Tayna zhivoy vody
Animation Russia
28 May 2026
Poputchiki
Comedy Russia
6 November 2025
Umka
Umka
Family Russia
3 December 2026
Rabbit Trap
Rabbit Trap
Horror, Detective, Thriller USA
29 January 2026
Seeking the King
Adventure, Drama, Sci-Fi South Korea
27 November 2025
Chelovek, kotoryy smeetsya
Chelovek, kotoryy smeetsya
Comedy Russia
5 February 2026
World-Breaker
World-Breaker
Action, Sci-Fi USA
30 October 2025
Svoya v dosku
Comedy Russia
14 May 2026
The Salt Path
The Salt Path
Drama Great Britain
13 November 2025
Moy drug, kot i Pushkin
Moy drug, kot i Pushkin
Comedy, Family Russia
2 October 2025
Krasavitsa
Drama, War Russia
19 February 2026
Pointes For My Mom
Pointes For My Mom
Drama Russia
2 October 2025
A Private Life
A Private Life
Drama France
4 December 2025
¿Quién es quién?
¿Quién es quién?
Comedy Spain
19 February 2026
Lukomore
Family Russia
12 November 2026
Tyoshcha 2
Comedy, Family Russia
5 March 2026
Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama Russia
28 January 2027
Two people in the same life, not counting the dog
Two people in the same life, not counting the dog
Romantic Russia
16 October 2025
Ice Fall
Ice Fall
Thriller USA
16 October 2025
Dom hodunom
Comedy Russia
26 March 2026
Bald Nanny
Bald Nanny
Action, Comedy, Family Russia
13 November 2025
Semyanin
Comedy Russia
4 December 2025
Shum vremeni
Biography, Drama, History Russia
24 September 2026
SHal'naya imperatrica
SHal'naya imperatrica
Comedy Russia
4 December 2025
Za Palycha! 2
Comedy Russia
1 January 2026
Dobryy doktor
Comedy Russia
8 January 2026
Marty Supreme
Marty Supreme
Drama, History USA
15 January 2026
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura
Comedy Russia
11 December 2025
Night Silence
Night Silence
Horror Poland
4 December 2025
Keeper
Keeper
Horror Canada / USA
4 December 2025
Traumatika
Traumatika
Horror USA
6 November 2025
Miss Moxy
Miss Moxy
Adventure, Animation, Comedy Netherlands / Belgium
9 October 2025
Sugar Mill
Sugar Mill
Horror, Thriller Indonesia
11 December 2025
Snegovik
Fantasy Russia
11 December 2025
Campamento Garra de Oso
Campamento Garra de Oso
Adventure, Comedy, Family Portugal / Spain
6 November 2025
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama Russia
6 November 2025
Eternity
Eternity
Comedy, Fantasy, Drama USA
18 December 2025
Dust Bunny
Dust Bunny
Drama, Horror USA
25 December 2025
Veter
Veter
Drama Russia
6 November 2025
Dark Nuns
Dark Nuns
Horror, Detective, Thriller South Korea
6 November 2025
Shell
Shell
Horror, Thriller USA
30 October 2025
Osiris
Osiris
Action, Horror, Sci-Fi USA
30 October 2025
Dominion of Darkness
Dominion of Darkness
Horror Indonesia
15 January 2026
Paromshchik
Paromshchik
Drama Russia
30 October 2025
The Pout-Pout Fish
Adventure, Animation, Comedy Australia / USA
22 January 2026
Ravioli Oli
Comedy Russia
5 February 2026
Sparta 2. Goplity
Action, Drama Russia
12 February 2026
Eye for an Eye
Eye for an Eye
Horror USA
16 October 2025
Dopolnitelnoe vremya
Sport, Adventure, Family Russia
19 February 2026
Stitches
Drama USA
26 February 2026
Volya tvoya
Volya tvoya
Documentary Russia
2 October 2025
Bone Lake
Bone Lake
Horror, Detective, Thriller USA
16 October 2025
Bogatyri
Family, Fantasy Russia
21 May 2026
No Instructions
No Instructions
Comedy Spain
16 October 2025
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Animation Turkey
9 October 2025
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy Russia
1 October 2026
Wolves
Wolves
Drama Russia
20 November 2025
Asterix - The Kingdom of Nubia
Animation France
15 October 2026
Serafima
Serafima
Animation Russia
9 October 2025
Ran
Ran
Action, Drama Japan / France
13 November 2025
Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy Russia
27 November 2025
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Animation Belgium / France / USA
13 November 2025
The New Little Mermaid: Ocean Girl
The New Little Mermaid: Ocean Girl
Animation China
16 October 2025
Over Your Dead Body
Thriller USA / Canada
14 May 2026
Hot Rod: Flying Brick
Hot Rod: Flying Brick
Adventure Russia
16 October 2025
Golosovoy pomoschnik
Family, Sci-Fi Russia
6 November 2025
A Gilded Game
A Gilded Game
Action China / Hong Kong
23 October 2025
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation Russia
11 December 2025
Les Misérables
Les Misérables
Musical
12 November 2025
She Rides Shotgun
She Rides Shotgun
Thriller USA
30 October 2025
Lembayung
Lembayung
Horror, Thriller Indonesia
6 November 2025
Frankenstein: Legacy
Frankenstein: Legacy
Drama, Thriller Great Britain
27 November 2025
Borrowed Time
Borrowed Time
Documentary Great Britain
9 October 2025
Contempt
Contempt
Drama France / Italy
30 October 2025
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Imaginary
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
