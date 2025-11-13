Menu
Avatar 3
Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
USA
25 December 2025
930
62
Remind me
Chebi 2
Family, Comedy
Russia
1 January 2026
542
78
Remind me
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation
Russia
25 December 2025
124
22
Remind me
Now You See Me 3
Crime, Thriller
USA
13 November 2025
114
6
Remind me
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Action, Adventure, Animation
Japan
30 October 2025
109
5
Remind me
Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy
Russia
30 October 2025
95
25
Remind me
Domovyonok Kuzya 2
Comedy, Family, Fantasy
Russia
19 March 2026
92
19
Remind me
Prostokvashino
Adventure, Family
Russia
1 January 2026
87
20
Remind me
Tron 3
Action, Adventure, Sci-Fi
USA
16 October 2025
69
0
Remind me
My Pet Dragon
Adventure, Fairy Tale
Russia
23 October 2025
57
15
Remind me
Buratino
Family
Russia
1 January 2026
52
15
Remind me
One Battle After Another
Crime, Drama, Thriller
USA
2 October 2025
52
2
Remind me
Alice in Wonderland
Musical
Russia
23 October 2025
50
22
Remind me
Chudo-yudo
Family
Russia
22 October 2026
50
12
Remind me
Daddy's Daughters. Mom is Back
Family, Comedy
Russia
30 October 2025
48
9
Remind me
Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy
Russia
12 February 2026
43
17
Remind me
Finnick 2
Animation, Family
Russia
23 October 2025
40
23
Remind me
Masha i Medvedi
Adventure, Comedy, Family
Russia
20 November 2025
39
16
Remind me
Yolki 12
Comedy
Russia
18 December 2025
37
11
Remind me
Ivan Kupala
Russia
2 July 2026
34
17
Remind me
Rowing for Gold
Drama
Russia
9 October 2025
32
11
Remind me
Cinderella's Curse
Horror
Great Britain
9 October 2025
30
10
Remind me
Korol i Shut. Navsegda
Adventure, Comedy, Drama
Russia
19 February 2026
28
5
Remind me
Badlands
Sci-Fi
USA
13 November 2025
28
1
Remind me
Aviator
Sci-Fi
Russia
20 November 2025
26
7
Remind me
Litvyak
Action, Drama, History
Russia
19 February 2026
24
6
Remind me
Lermontov. Doomsday
Biography
Russia / Georgia
16 October 2025
23
4
Remind me
Eden
Thriller
Australia
9 October 2025
21
2
Remind me
Sivka-burka
Family
Russia
1 January 2026
20
12
Remind me
Noise
Horror, Thriller
South Korea
23 October 2025
19
10
Remind me
Zootopia 2
Adventure, Animation, Comedy
USA
4 December 2025
19
0
Remind me
Iliya Muromets
Fantasy
Russia
16 November 2026
18
10
Remind me
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family
Russia
2 October 2025
14
4
Remind me
Return to Silent Hill
Horror
USA
22 January 2026
14
3
Remind me
Yaga na nashu golovu
Family, Fantasy
Russia
13 November 2025
14
8
Remind me
Bambi: The Reckoning
Horror, Thriller
Great Britain
16 October 2025
14
2
Remind me
Morozko
Family
Russia
12 February 2026
13
6
Remind me
Good Boy
Horror, Thriller
USA
16 October 2025
12
1
Remind me
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
Animation
Russia
26 March 2026
11
5
Remind me
Skazochnye vykhodnye
Family
Russia
16 April 2026
10
6
Remind me
AI-4U Wired Together
Comedy, Family, Adventure
Russia
2 October 2025
9
10
Remind me
Kholop 3
Comedy
Russia
12 June 2026
9
4
Remind me
Regretting You
Drama
Germany / USA
23 October 2025
9
0
Remind me
Are You There?
Horror, Thriller
USA
16 October 2025
8
3
Remind me
Eddington
Comedy, Drama, Horror
USA
16 October 2025
8
2
Remind me
Gruzovichki
Animation
Russia
30 April 2026
8
15
Remind me
Die, My Love
Comedy, Drama, Horror
Canada / USA
27 November 2025
8
0
Remind me
Smeshariki. Skvoz vselennye
Sci-Fi, Adventure
Russia
13 August 2026
8
3
Remind me
Levsha
Adventure
Russia
22 January 2026
8
6
Remind me
Kulachnyy
Comedy, Adventure
Russia
4 December 2025
7
1
Remind me
Bonhoeffer
Drama
USA
27 November 2025
7
2
Remind me
Father Mother Sister Brother
Drama
USA
1 January 2026
7
0
Remind me
It Was Just an Accident
Action, Adventure, Crime
Iran (Islamic Republic of) / France / Luxembourg
30 October 2025
6
0
Remind me
Vozvrashchenie Mamontenka
Animation
Russia
20 December 2025
6
2
Remind me
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Comedy, Horror
South Korea
2 October 2025
5
1
Remind me
Voyna i mir
Drama
Russia
18 February 2027
5
1
Remind me
Roofman
Crime, Drama
USA
9 October 2025
5
3
Remind me
The heartthrob
Comedy
Russia
16 October 2025
5
1
Remind me
Harvest
Drama, History
Cyprus / Germany / Greece / USA
16 October 2025
5
0
Remind me
Sentimental Value
Comedy, Drama
Norway / Denmark / Germany / Sweden / France
23 October 2025
5
0
Remind me
Brat navsegda
Documentary
Russia
30 October 2025
5
2
Remind me
Afterburn
Sci-Fi, Action
USA
2 October 2025
5
1
Remind me
Hell House LLC: Lineage
Horror
USA
2 October 2025
5
1
Remind me
Redemption
Drama, Horror
Russia
13 November 2025
4
0
Remind me
Ostrov Suho
War, History, Drama
Russia
22 January 2026
4
2
Remind me
Svodish s uma
Comedy, Drama, Fantasy
Russia
9 October 2025
4
2
Remind me
Korolevstvo krivyh zerkal
Family
Russia
22 October 2026
4
1
Remind me
Maslenica
Comedy, Romantic
Russia
8 March 2027
4
4
Remind me
Tafiti - Gjennom Ørken
Animation
Germany
2 October 2025
4
2
Remind me
If I Had Legs I'd Kick You
Comedy, Drama
USA
20 November 2025
4
0
Remind me
Not Without Hope
Drama, Thriller
USA
18 December 2025
4
6
Remind me
The Thing with Feathers
Drama
Great Britain
20 November 2025
4
2
Remind me
A Mouse Hunt for Christmas
Family, Comedy
Norway
4 December 2025
4
0
Remind me
Est tolko MiG
Comedy
Russia
27 November 2025
4
1
Remind me
Night of the Reaper
Horror
USA
30 October 2025
4
0
Remind me
Vinni-Puh i vse,vse,vse
Family
Russia
25 March 2027
3
0
Remind me
Perewangan
Horror, Detective, Thriller
Indonesia
2 October 2025
3
2
Remind me
My Grandfather's Rules for Men
Comedy, Adventure
Russia
2 October 2025
3
1
Remind me
The Last One for the Road
Drama
Italy / Germany
2 October 2025
3
0
Remind me
Sketch
Adventure, Comedy, Fantasy
USA
9 October 2025
3
1
Remind me
La Notte
Drama
Italy
9 October 2025
3
0
Remind me
Sirat
Drama
France
30 October 2025
3
0
Remind me
Shelby Oaks
Horror, Thriller
USA
30 October 2025
3
2
Remind me
Nouvelle Vague
Drama
France
6 November 2025
3
4
Remind me
Ognennyy malchik
Drama
Russia
6 November 2025
3
0
Remind me
Na vybros
Animation
Russia
20 November 2025
3
0
Remind me
Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi
Russia
27 November 2025
3
1
Remind me
No Other Choice
Comedy, Crime, Drama
South Korea / France
4 December 2025
3
0
Remind me
Silent Night, Deadly Night
Horror
USA / Canada
11 December 2025
3
0
Remind me
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime
Japan
18 December 2025
3
2
Remind me
Uvolit Zhoru
Comedy
Russia
25 December 2025
3
2
Remind me
Devyataya planeta
Action, Sci-Fi
Russia
29 January 2026
3
3
Remind me
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy
Russia
5 March 2026
3
0
Remind me
Petrushka
Comedy, Family
Russia
2 April 2026
3
0
Remind me
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Family, Comedy
Russia
23 April 2026
3
1
Remind me
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Sci-Fi, Action, Adventure
USA
19 November 2026
3
0
Remind me
Seven Kilometers from Jerusalem
Drama
Italy
2 October 2025
2
0
Remind me
The Old Woman with the Knife
Action, Crime, Thriller
South Korea
30 October 2025
2
1
Remind me
Koshchey. Tayna zhivoy vody
Animation
Russia
28 May 2026
2
0
Remind me
Poputchiki
Comedy
Russia
6 November 2025
2
0
Remind me
Umka
Family
Russia
3 December 2026
2
1
Remind me
Rabbit Trap
Horror, Detective, Thriller
USA
29 January 2026
2
0
Remind me
Seeking the King
Adventure, Drama, Sci-Fi
South Korea
27 November 2025
2
2
Remind me
Chelovek, kotoryy smeetsya
Comedy
Russia
5 February 2026
2
0
Remind me
World-Breaker
Action, Sci-Fi
USA
30 October 2025
2
2
Remind me
Svoya v dosku
Comedy
Russia
14 May 2026
2
0
Remind me
The Salt Path
Drama
Great Britain
13 November 2025
2
0
Remind me
Moy drug, kot i Pushkin
Comedy, Family
Russia
2 October 2025
2
2
Remind me
Krasavitsa
Drama, War
Russia
19 February 2026
2
2
Remind me
Pointes For My Mom
Drama
Russia
2 October 2025
2
0
Remind me
A Private Life
Drama
France
4 December 2025
2
1
Remind me
¿Quién es quién?
Comedy
Spain
19 February 2026
2
1
Remind me
Lukomore
Family
Russia
12 November 2026
2
0
Remind me
Tyoshcha 2
Comedy, Family
Russia
5 March 2026
2
0
Remind me
Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama
Russia
28 January 2027
2
3
Remind me
Two people in the same life, not counting the dog
Romantic
Russia
16 October 2025
2
0
Remind me
Ice Fall
Thriller
USA
16 October 2025
2
0
Remind me
Dom hodunom
Comedy
Russia
26 March 2026
2
0
Remind me
Bald Nanny
Action, Comedy, Family
Russia
13 November 2025
2
2
Remind me
Semyanin
Comedy
Russia
4 December 2025
2
2
Remind me
Shum vremeni
Biography, Drama, History
Russia
24 September 2026
2
0
Remind me
SHal'naya imperatrica
Comedy
Russia
4 December 2025
2
1
Remind me
Za Palycha! 2
Comedy
Russia
1 January 2026
2
0
Remind me
Dobryy doktor
Comedy
Russia
8 January 2026
2
0
Remind me
Marty Supreme
Drama, History
USA
15 January 2026
2
0
Remind me
The incredible adventures of Shura
Comedy
Russia
11 December 2025
2
9
Remind me
Night Silence
Horror
Poland
4 December 2025
1
2
Remind me
Keeper
Horror
Canada / USA
4 December 2025
1
1
Remind me
Traumatika
Horror
USA
6 November 2025
1
1
Remind me
Miss Moxy
Adventure, Animation, Comedy
Netherlands / Belgium
9 October 2025
1
2
Remind me
Sugar Mill
Horror, Thriller
Indonesia
11 December 2025
1
0
Remind me
Snegovik
Fantasy
Russia
11 December 2025
1
0
Remind me
Campamento Garra de Oso
Adventure, Comedy, Family
Portugal / Spain
6 November 2025
1
0
Remind me
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama
Russia
6 November 2025
1
0
Remind me
Eternity
Comedy, Fantasy, Drama
USA
18 December 2025
1
0
Remind me
Dust Bunny
Drama, Horror
USA
25 December 2025
1
1
Remind me
Veter
Drama
Russia
6 November 2025
1
0
Remind me
Dark Nuns
Horror, Detective, Thriller
South Korea
6 November 2025
1
2
Remind me
Shell
Horror, Thriller
USA
30 October 2025
1
1
Remind me
Osiris
Action, Horror, Sci-Fi
USA
30 October 2025
1
1
Remind me
Dominion of Darkness
Horror
Indonesia
15 January 2026
1
2
Remind me
Paromshchik
Drama
Russia
30 October 2025
1
0
Remind me
The Pout-Pout Fish
Adventure, Animation, Comedy
Australia / USA
22 January 2026
1
0
Remind me
Ravioli Oli
Comedy
Russia
5 February 2026
1
0
Remind me
Sparta 2. Goplity
Action, Drama
Russia
12 February 2026
1
0
Remind me
Eye for an Eye
Horror
USA
16 October 2025
1
1
Remind me
Dopolnitelnoe vremya
Sport, Adventure, Family
Russia
19 February 2026
1
0
Remind me
Stitches
Drama
USA
26 February 2026
1
1
Remind me
Volya tvoya
Documentary
Russia
2 October 2025
1
1
Remind me
Bone Lake
Horror, Detective, Thriller
USA
16 October 2025
1
1
Remind me
Bogatyri
Family, Fantasy
Russia
21 May 2026
1
0
Remind me
No Instructions
Comedy
Spain
16 October 2025
1
2
Remind me
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Animation
Turkey
9 October 2025
1
1
Remind me
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy
Russia
1 October 2026
1
0
Remind me
Wolves
Drama
Russia
20 November 2025
1
0
Remind me
Asterix - The Kingdom of Nubia
Animation
France
15 October 2026
1
0
Remind me
Serafima
Animation
Russia
9 October 2025
1
2
Remind me
Ran
Action, Drama
Japan / France
13 November 2025
1
1
Remind me
Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy
Russia
27 November 2025
1
0
Remind me
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Animation
Belgium / France / USA
13 November 2025
1
0
Remind me
The New Little Mermaid: Ocean Girl
Animation
China
16 October 2025
1
3
Remind me
Over Your Dead Body
Thriller
USA / Canada
14 May 2026
1
0
Remind me
Hot Rod: Flying Brick
Adventure
Russia
16 October 2025
0
3
Remind me
Golosovoy pomoschnik
Family, Sci-Fi
Russia
6 November 2025
0
1
Remind me
A Gilded Game
Action
China / Hong Kong
23 October 2025
0
1
Remind me
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation
Russia
11 December 2025
0
1
Remind me
Les Misérables
Musical
12 November 2025
0
1
Remind me
She Rides Shotgun
Thriller
USA
30 October 2025
0
2
Remind me
Lembayung
Horror, Thriller
Indonesia
6 November 2025
0
1
Remind me
Frankenstein: Legacy
Drama, Thriller
Great Britain
27 November 2025
0
1
Remind me
Borrowed Time
Documentary
Great Britain
9 October 2025
0
1
Remind me
Contempt
Drama
France / Italy
30 October 2025
0
1
Remind me
All
2025
2026
2027
