Dangerous Animals

Dangerous Animals

Dangerous Animals
Country Australia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2025
Online premiere 22 July 2025
World premiere 5 June 2025
Release date
10 July 2025 Russia Вольга
18 July 2025 Bulgaria
5 June 2025 Croatia ab 15 J.
21 August 2025 Czechia
17 July 2025 Kazakhstan 18+
10 July 2025 Kyrgyzstan 16+
13 June 2025 Latvia N16
13 June 2025 Lithuania N16
10 July 2025 Moldova N 16
25 July 2025 Romania
12 June 2025 Serbia o.A.
5 June 2025 UAE 18TC
10 July 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $7,785,888
Production LD Entertainment, Brouhaha Entertainment, Range Media Partners
Also known as
Dangerous Animals, Animales peligrosos, Animais Perigosos, Хищные твари, Giờ Thả Máu, Kha'yot Mesookanot, Niebezpieczne zwierzęta, Ohtlikud elajad, Pavojingi gyviai, Prédateurs en eaux troubles, Tehlikeli Hayvanlar, Veszélyes állatok, Επικίνδυνα πλάσματα, Небезпечні тварини, 鯊人魔
Director
Sean Byrne
Sean Byrne
Cast
Hassie Harrison
Hassie Harrison
Jai Courtney
Jai Courtney
Josh Heuston
Josh Heuston
Rob Carlton
Rob Carlton
Ella Newton
Film in Collections
Best Shark Movies Best Shark Movies
Horror Films about Maniacs Horror Films about Maniacs

Film rating

6.6
Rate 26 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2503 In the Horror genre  219 In the Thriller genre  500 In films of Australia  34
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Люда Дружинина 18 July 2025, 10:34
Фильм ни капли не напугал, а наоборот - вызвало сострадание Зефира и Мозера (Или как его зовут парня Зефира) главных влюблённых парочек и рада что… Read more…
11 July 2025, 09:32
Олег Шепс
Film Trailers
Dangerous Animals - trailer in russian
Dangerous Animals Trailer in russian
Dangerous Animals - russian teaser-trailer
Dangerous Animals Russian teaser-trailer
Stills
