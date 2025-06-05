Dangerous Animals
Country
Australia
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2025
Online premiere
22 July 2025
World premiere
5 June 2025
Release date
|10 July 2025
|Russia
| Вольга
|
|18 July 2025
|Bulgaria
|
|
|5 June 2025
|Croatia
|
|ab 15 J.
|21 August 2025
|Czechia
|
|
|17 July 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|10 July 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|13 June 2025
|Latvia
|
|N16
|13 June 2025
|Lithuania
|
|N16
|10 July 2025
|Moldova
|
|N 16
|25 July 2025
|Romania
|
|
|12 June 2025
|Serbia
|
|o.A.
|5 June 2025
|UAE
|
|18TC
|10 July 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$7,785,888
Production
LD Entertainment, Brouhaha Entertainment, Range Media Partners
Also known as
Dangerous Animals, Animales peligrosos, Animais Perigosos, Хищные твари, Giờ Thả Máu, Kha'yot Mesookanot, Niebezpieczne zwierzęta, Ohtlikud elajad, Pavojingi gyviai, Prédateurs en eaux troubles, Tehlikeli Hayvanlar, Veszélyes állatok, Επικίνδυνα πλάσματα, Небезпечні тварини, 鯊人魔