Country
Australia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2024
Online premiere
19 September 2025
World premiere
7 September 2024
Release date
|22 September 2025
|Russia
| Global Film
|
|22 August 2025
|China
|
|
|4 September 2025
|Croatia
|
|
|10 April 2025
|France
|
|12
|3 April 2025
|Germany
|
|
|21 August 2025
|Greece
|
|
|10 April 2025
|Italy
|
|
|14 August 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|14 August 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|22 August 2025
|Latvia
|
|N16
|22 August 2025
|Lithuania
|
|
|4 September 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|21 August 2025
|Netherlands
|
|16
|5 September 2025
|Poland
|
|
|21 August 2025
|Puerto Rico
|
|R
|4 September 2025
|Serbia
|
|o.A.
|21 August 2025
|Thailand
|
|
|22 August 2025
|USA
|
|
|21 August 2025
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$2,428,357
Production
AGC Studios, Imagine Entertainment, Forte Corp Pictures
Also known as
Eden, Éden, Эдем, Cennet, Edenas, Origin of Species, Το νησί, Едем, 伊甸