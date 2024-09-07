Menu
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Poster of Eden
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.4
8 posters
Going 15
Not going 2
Eden

Eden

Eden 18+
Synopsis

A darkly comic tale of murder and survival, set around a group of eclectic characters who abandon civilization for the Galapagos. They are all searching for the answer to that ever-pressing question that plagues us all: what is the meaning of life?
Eden - trailer
Eden  trailer
Country Australia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2024
Online premiere 19 September 2025
World premiere 7 September 2024
Release date
22 September 2025 Russia Global Film
22 August 2025 China
4 September 2025 Croatia
10 April 2025 France 12
3 April 2025 Germany
21 August 2025 Greece
10 April 2025 Italy
14 August 2025 Kazakhstan 18+
14 August 2025 Kyrgyzstan 16+
22 August 2025 Latvia N16
22 August 2025 Lithuania
4 September 2025 Montenegro o.A.
21 August 2025 Netherlands 16
5 September 2025 Poland
21 August 2025 Puerto Rico R
4 September 2025 Serbia o.A.
21 August 2025 Thailand
22 August 2025 USA
21 August 2025 Ukraine
Worldwide Gross $2,428,357
Production AGC Studios, Imagine Entertainment, Forte Corp Pictures
Also known as
Eden, Éden, Эдем, Cennet, Edenas, Origin of Species, Το νησί, Едем, 伊甸
Director
Ron Howard
Ron Howard
Cast
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
Ana de Armas
Ana de Armas
Jude Law
Jude Law
Daniel Bruhl
Daniel Bruhl
Cast and Crew

Film rating

7.4
11 votes
6.4 IMDb
Film Reviews
Film Trailers
Eden - trailer
Eden Trailer
Eden - trailer in russian
Eden Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
