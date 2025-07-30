Menu
Dracula: A Love Tale

Dracula: A Love Tale

Dracula: A Love Tale
Synopsis

The story of 15th century Prince Vladimir who curses God following the death of his beloved wife and is turned into a vampire. Later, in 19th century London, he discovers his wife’s doppelgänger and dooms himself by pursuing her.

Country France
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2025
Online premiere 1 December 2025
World premiere 30 July 2025
Release date
11 September 2025 Russia Атмосфера Кино
14 August 2025 Argentina +16
30 July 2025 Belgium
7 August 2025 Brazil 16
14 August 2025 Chile 14
14 August 2025 Colombia
21 August 2025 Croatia
21 August 2025 Dominican Republic
30 July 2025 France
30 October 2025 Germany
31 October 2025 Great Britain
21 August 2025 Guatemala
22 August 2025 Indonesia 17+
30 October 2025 Italy
11 September 2025 Kazakhstan 16+
11 September 2025 Kyrgyzstan 16+
8 August 2025 Latvia N16
23 October 2025 Lebanon
31 October 2025 Lithuania
14 August 2025 Mexico
11 September 2025 Moldova N 16
21 August 2025 Montenegro o.A.
31 July 2025 Netherlands 16
14 August 2025 Peru
21 August 2025 Serbia o.A.
21 November 2025 Spain
30 October 2025 Switzerland 16
23 October 2025 UAE 18TC
7 August 2025 Ukraine
11 September 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $8,227,016
Production Luc Besson Production, EuropaCorp, TF1 Films Production
Also known as
Dracula: A Love Tale, Drácula, Dracula - Die Auferstehung, Дракула, Dracula, Dracula - L'amore perduto, Dracula armastuslugu, Dracula: Příběh lásky, Drácula: Uma História de Amor, Drácula: Uma História de Amor Eterno, Drakula, Drakula: Bir Aşk Hikayesi, Drakula: večna ljubav, Drakula: Vječna ljubav, Projet D - Love Story, Граф Дракула: Історія кохання
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Caleb Landry Jones
Caleb Landry Jones
Christoph Waltz
Christoph Waltz
Joonas Makkonen
Haymon Maria Buttinger
Haymon Maria Buttinger
Ivan Franek
Ivan Franek
Film in Collections
Fantasy Mystery Films

Film rating

7.2
Rate 98 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1544 In the Romantic genre  209 In the Fantasy genre  99 In the Horror genre  89 In films of France  100
Almaz Sinema Altufevskiy
20:45 from 250 ₽ 23:30 from 250 ₽
Atlantis Kino
19:55 from 750 ₽ 00:40 from 750 ₽
Film Reviews
МИКА ПАК 12 September 2025, 14:11
я посмотрела «Дракулу» 2025 года от Люка Бессона — и до сих пор нахожусь под впечатлением. Это было не просто кино, это было погружение в мрачную, но… Read more…
User 11 September 2025, 15:03
Жесть. От Бесслна не ожидал, такого шлака
Film Trailers All trailers
Dracula: A Love Tale - trailer
Dracula: A Love Tale Trailer
Dracula: A Love Tale - trailer in russian
Dracula: A Love Tale Trailer in russian
Stills

Almaz Sinema Altufevskiy g. Moskva, Altufevskoe shosse, 8, TRTs «Altufevskiy»
2D
20:45 from 250 ₽ 23:30 from 250 ₽
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
19:55 from 750 ₽ 00:40 from 750 ₽
Chas Kino Bibirevo
Medvedkovo
2D
18:35 from 250 ₽
