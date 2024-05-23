Menu
Tickets from 490 ₽
Going 1494
Not going 64
Lilo & Stitch

Lilo & Stitch

Lilo & Stitch
Tickets from 490 ₽
Going 1494
Not going 64

Synopsis

The wildly funny and touching story of a lonely Hawaiian girl and the fugitive alien who helps to mend her broken family.

Lilo & Stitch - teaser #2
Lilo & Stitch  teaser #2
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2025
Online premiere 21 July 2025
World premiere 23 May 2024
Release date
31 May 2025 Russia
22 May 2025 American Samoa
22 May 2025 Argentina ATP
22 May 2025 Australia
22 May 2025 Austria 6
21 May 2025 Azerbaijan 6+
22 May 2025 Brazil
23 May 2025 Bulgaria
23 May 2025 Canada
22 May 2025 Chile TE+7
23 May 2025 China
22 May 2025 Colombia
22 May 2025 Croatia o.A.
22 May 2025 Czechia
23 May 2025 Estonia
21 May 2025 France
22 May 2025 Georgia PG
22 May 2025 Germany
23 May 2025 Great Britain U
22 May 2025 Greece
22 May 2025 Guatemala
22 May 2025 Hong Kong
22 May 2025 Hungary 12
22 May 2025 Iceland Unrated
23 May 2025 India
21 May 2025 Indonesia
21 May 2025 Ireland G
22 May 2025 Israel
21 May 2025 Italy
6 June 2025 Japan
22 May 2025 Kazakhstan 6+
22 May 2025 Kyrgyzstan
23 May 2025 Latvia U
23 May 2025 Lithuania
22 May 2025 Mexico A
22 May 2025 Moldova AG
22 May 2025 Montenegro o.A.
17 May 2025 Morocco
21 May 2025 Netherlands
23 May 2025 Norway 6
22 May 2025 Peru
21 May 2025 Philippines
23 May 2025 Poland
22 May 2025 Portugal
22 May 2025 Puerto Rico PG
23 May 2025 Romania
22 May 2025 Saudi Arabia
22 May 2025 Serbia o.A.
22 May 2025 Singapore
22 May 2025 Slovakia U
23 May 2025 South Africa
21 May 2025 South Korea
23 May 2025 Spain
21 May 2025 Sweden 7
22 May 2025 Thailand
23 May 2025 Turkey
22 May 2025 UAE 18TC
23 May 2024 USA
22 May 2025 Ukraine
22 May 2025 Uzbekistan
23 May 2025 Viet Nam
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $1,036,676,218
Production Walt Disney Pictures, Rideback
Also known as
Lilo & Stitch, Lilo y Stitch, Лило и Стич, Lilo et Stitch, リロ&スティッチ, Lilo e Stitch, Lilo és Stitch - A csillagkutya, Lilo i Stitch, Lilo ir Stičas, Lilo va Stich, Lilo và Stitch, Lilo və Stiç, Лило мен Стич, Ліло і Стіч, 史迪仔, 星际宝贝史迪奇, 星際寶貝：史迪奇
Director
Dean Fleischer-Camp
Dean Fleischer-Camp
Cast
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Chris Sanders
Chris Sanders
Maia Kealoha
Maia Kealoha
Billy Magnussen
Billy Magnussen
Tia Carrere
Tia Carrere
Cast and Crew
Film in Collections
Films about Children Films about Children
Family Films for All Ages Family Films for All Ages
Alien Comedies Alien Comedies

Film rating

7.9
Rate 204 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  376 In the Action genre  96 In the Adventure genre  94 In the Comedy genre  78 In films of USA  242
Showtimes Showtimes and Tickets
Kinomaks Prazhskaya
20:20 from 490 ₽
Kinomaks Titan
22:40 from 490 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Полина Папазян 4 June 2025, 17:00
шикарный фильм наверное впервые за 5 лет дисней снял хороший достойный фильм нам с мамой очень понравился однозначно рекомендую посмотреть ✨🫡
Влад 4 June 2025, 01:13
Пока что лучшее что я видел в 2025 , есть маленькие нюансы но он семейный смешной да пересняли мультик по тому что было добавили чуть своего но вышло шикарно
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Lilo & Stitch - teaser #2
Lilo & Stitch Teaser #2
Lilo & Stitch - teaser
Lilo & Stitch Teaser
All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Lilo & Stitch» now playing

Today 22 Tomorrow 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 1
Format
Group Screenings
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Kinomaks Prazhskaya
Prazhskaya
2D
20:20 from 490 ₽
Kinomaks Titan
Domodedovskaya
2D
22:40 from 490 ₽
All showtimes and tickets
