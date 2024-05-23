The wildly funny and touching story of a lonely Hawaiian girl and the fugitive alien who helps to mend her broken family.
|31 May 2025
|Russia
|22 May 2025
|American Samoa
|22 May 2025
|Argentina
|ATP
|22 May 2025
|Australia
|22 May 2025
|Austria
|6
|21 May 2025
|Azerbaijan
|6+
|22 May 2025
|Brazil
|23 May 2025
|Bulgaria
|23 May 2025
|Canada
|22 May 2025
|Chile
|TE+7
|23 May 2025
|China
|22 May 2025
|Colombia
|22 May 2025
|Croatia
|o.A.
|22 May 2025
|Czechia
|23 May 2025
|Estonia
|21 May 2025
|France
|22 May 2025
|Georgia
|PG
|22 May 2025
|Germany
|23 May 2025
|Great Britain
|U
|22 May 2025
|Greece
|22 May 2025
|Guatemala
|22 May 2025
|Hong Kong
|22 May 2025
|Hungary
|12
|22 May 2025
|Iceland
|Unrated
|23 May 2025
|India
|21 May 2025
|Indonesia
|21 May 2025
|Ireland
|G
|22 May 2025
|Israel
|21 May 2025
|Italy
|6 June 2025
|Japan
|22 May 2025
|Kazakhstan
|6+
|22 May 2025
|Kyrgyzstan
|23 May 2025
|Latvia
|U
|23 May 2025
|Lithuania
|22 May 2025
|Mexico
|A
|22 May 2025
|Moldova
|AG
|22 May 2025
|Montenegro
|o.A.
|17 May 2025
|Morocco
|21 May 2025
|Netherlands
|23 May 2025
|Norway
|6
|22 May 2025
|Peru
|21 May 2025
|Philippines
|23 May 2025
|Poland
|22 May 2025
|Portugal
|22 May 2025
|Puerto Rico
|PG
|23 May 2025
|Romania
|22 May 2025
|Saudi Arabia
|22 May 2025
|Serbia
|o.A.
|22 May 2025
|Singapore
|22 May 2025
|Slovakia
|U
|23 May 2025
|South Africa
|21 May 2025
|South Korea
|23 May 2025
|Spain
|21 May 2025
|Sweden
|7
|22 May 2025
|Thailand
|23 May 2025
|Turkey
|22 May 2025
|UAE
|18TC
|23 May 2024
|USA
|22 May 2025
|Ukraine
|22 May 2025
|Uzbekistan
|23 May 2025
|Viet Nam